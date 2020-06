Con vivo interés hemos escuchado las atinadas explicaciones que desde diversos medios de comunicación, psicólogos, sociólogos y médicos nos han dado sobre el irresponsable comportamiento de los colombianos que se saltan la cuarentena para asistir a fiestas y reuniones y para huir de las ciudades en los puentes festivos. Los colombianos serios, que somos la mayoría, rechazamos ese comportamiento y pedimos que a estos irresponsables les ‘caiga todo el peso de la ley’, frase que no dice nada, pues hemos visto que en nuestro país la ley no pesa nada.

A las sabias explicaciones que los expertos han dado aporto, sin ninguna pretensión, la mía, que es, eso sí, fruto de cavilaciones de muchos años. Hay un refrán de uso diario y ‘casero’ (llamémoslo así), pero no por eso menos sabio: ‘Dime con quién andas, y te diré quién eres’. Verdad de a puño.



Mis cavilaciones me han llevado a darle vueltas y nuevas versiones, todas valederas: Dime en qué gastas el dinero, y te diré quién eres; dime cuáles son tus sueños, y te diré quién eres; dime qué harías si tuvieras todo el dinero y el poder del universo, y te diré quién eres; dime qué te gusta que te regalen, y te diré quién eres; dime quiénes son tus ídolos, y te diré quién eres... y esta versión que viene al caso: dime cuáles son tus diversiones preferidas, y te diré quién eres.



Llegados aquí, admito, entiendo, acepto, justifico, comprendo las fiestas, las rumbas, las celebraciones, los bailes, los festejos, ni más faltaba. Los acepto con copas que no ocasionen peleas, tragedias familiares, accidentes de tránsito, contravenciones de la ley. Las acepto, sin orgías de droga y sexo, muy alegres y divertidas pero sanas.



La diversión, el descanso, el ocio son un valor en la vida de los hombres. Pero de ahí a que ‘alguna’ sea la única, dije la única, diversión que yo acepte en mi vida hay mucho trecho y sobre todo, tela que cortar.



Dicho de otra manera: los seres humanos se conocen por sus diversiones, que además de la rumba y el trago hay muchas, y sobre todo muy sanas, gratificantes para el cuerpo y para el espíritu. He aquí algunas, entre muchas: el deporte, practicado o presenciado (sin fanatismos), la lectura, la música escuchada o ejecutada, la práctica y el aprendizaje de manualidades, buen cine y TV, la fotografía, la vida en la naturaleza en sus variadas formas y deportes como ciclismo, excursiones, caminatas al aire libre, acampadas, natación, canotaje, deportes extremos y no tan extremos, observación de pájaros y de estrellas, etc., diversiones sanas y constructivas ‘es lo que hay’.



Imposible comparar a quien llega todos los lunes al trabajo después de un fin de semana gozado, por ejemplo, en excursión al campo donde respiró aire puro, sintió el golpe o la caricia del viento en la cara y se extasió con el canto de los pájaros, imposible compararlo con el que llega todos, todos los lunes enguayabado y con el hígado en lento y seguro camino hacia una gastritis o, peor, una cirrosis.



Para quien no me entendió: buenas son las fiestas y parrandas, pero que no sean el único y definitivo descanso del espíritu. Dime cuáles son tus diversiones, y te diré quién eres.



* * * *



¿Será mucho pedir que de los 32 millones mensuales que ganan los honorables saquen unos 2.000pesitos para comprarse sus tapabocas y no presenciemos un inflado gasto de varios miles de millones de pesos del bolsillo de los colombianos de la calle, los mismos que deben hacer malabares con el miserable salario mínimo?



Andrés Hurtado García