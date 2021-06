Simplemente Jean-Claude

Los colombianos somos dados, muchas veces, a armar tempestades en un vaso de agua. Esto es lo que acaba de ocurrir con la reunión a la que Gustavo Petro asistió con los representantes de la comunidad judía de Bogotá. Fue una tempestad en una gota de agua. Para empezar, y esto resuelve de entrada el problema, fue el grupo de trabajo del senador el que invitó a los judíos, y estos, como personas cultas que son, asistieron para oír sus propuestas de gobierno. Lo mismo harán los judíos con las reuniones a las que los inviten los aspirantes a la presidencia a medida que vayan oficializando sus candidaturas.

Antes de seguir debo decir que algunos de mis viajes los hago con tiquetes de Aviatur. No son regalos ni cortesías, son contraprestaciones por trabajo. Lo mismo ocurre con los que no siendo de la redacción de las revistas de agencias de viajes o de empresas de aviación escriben artículos de viajes y no reciben dinero, sino tiquetes por su trabajo. Eso es lo habitual.



Volviendo a la reunión de marras, ni Aviatur ni los judíos se comprometieron políticamente con Petro. Simplemente lo oyeron. Eso es todo. En el caso particular de Bessudo debe saberse que se educó en el Liceo Francés y sus alumnos salen marcados con el propósito fundamental de la institución: formar hombres que ante todo sepan pensar y lo hagan con sentido crítico. María Teresa Herrán, en un artículo de prensa titulado ‘Claro, tenía que ser francés’, y que se refiere a Bessudo, explicó muy bien el sistema educativo del Liceo Francés. Enseñan a sus alumnos a seguir los pasos del correcto pensar y a aplicarlo en su vida diaria. Estos son los procesos para tener en cuenta: hipótesis, tesis, antítesis, síntesis y conclusión.



Conozco varios exalumnos ilustres de este colegio que se precian de lo aprendido y aplican en su vida el sentido crítico fruto del proceso cartesiano. Por lo demás, y los amigos de las comidillas de las redes sociales no lo saben y tampoco el gran público porque Bessudo no hace publicidad de ello, su generosidad con las causas sociales es inmensa. Es miembro activo de Cirec, entidad que trabaja por la rehabilitación integral de personas con discapacidad física, y también es miembro muy activo de la Fundación Corazón Verde, que trabaja por las familias de los policías y en especial por los agentes con discapacidad causada por el conflicto armado. He sido testigo de la generosidad de Bessudo; a todas las entidades de beneficencia les colabora con tiquetes para los bingos. A muchas personas que le solicitan ayuda les colabora de su propio bolsillo, incluidos sus empleados.



Hablando de Palestina, Bessudo dice a título personal, sin comprometer a nadie: “Deseo la paz, que haya dos Estados que se entiendan y convivan en armonía entre sí y con los demás”.



Le armaron escándalo cuando Aviatur fue elegida en la licitación para dirigir el turismo de Gorgona. La verdad es que fue el único que se presentó. Para Amacayacu se presentaron Aviatur y un restaurante. Bessudo fue elegido, ofreció 50.000,oo pesos más. En Tayrona la unión temporal de Bessudo fue la única.



En los cinco parques hizo mucho más, con gran costo de Aviatur, de lo que el contrato exigía. Mejoró notablemente las instalaciones. Encontró en Tayrona todo abandonado, lo mejoró y entre otras cosas construyó un larguísimo y costoso camino de madera. Con su administración creció notablemente el turismo en los parques. En Tayrona los indígenas le agradecieron su colaboración. Ojalá hubiera muchas empresas de turismo serias y responsables como Aviatur.



Andrés Hurtado García