Una colombiana universal

Cada dos años, con motivo del Día de la Tierra se otorga el máximo premio de la más importante organización privada que defiende el medio ambiente en Alemania. Se trata de la Fundación Bruno H. Schubert, cuyo máximo galardón es el Lifetime Achievement Award, que se entrega en tres categorías. La Fundación celebra los Frankfurt Conservation Awards, que otorga sus galardones a líderes mundiales que se han destacado en la defensa de la naturaleza y en especial de la Amazonia.

Este premio lo han ganado, entre otras celebridades mundiales, Jacques-Yves Cousteau (1983), Edward O. Wilson (1996) y el profesor Klaus Töpfer (2002).



Edward O. Wilson, el creador del término ‘biodiversidad’, es entomólogo, sociobiólogo, novelista, etólogo, autobiógrafo, naturalista, biólogo evolutivo, escritor de ciencia, profesor universitario, zoólogo, ecólogo y ecologista norteamericano considerado unánimemente el biólogo vivo más destacado e importante del mundo. Por su parte, el profesor Klaus Töpfer es un político alemán, experto ambiental y que fue desde 1998 hasta 2006 director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para del Ambiente (Pnuma).



La semana pasada recibió este premio en la máxima de las tres categorías la doctora Julia Miranda Londoño, que se une así a esta lista de relevancia mundial; nuestra compatriota quedará en la historia entre los personajes claves en la defensa del medio ambiente del planeta. Esta distinción honra tanto a Julia Miranda Londoño como a Colombia, país pionero en biodiversidad mundial.



El diploma que la doctora Julia ha recibido expresa, con la típica y clásica parquedad teutona, los méritos de la galardonada. Así dice: “The Bruno H. Schubert Foundation Awards. Julia Miranda Londoño. Category 1 winner. For outstanding services to the conservation of nature and the environment over a long period of time”.



El premio destaca los 17 años de trabajo de Julia Miranda Londoño en la dirección del Sistema Nacional de Parques Naturales, la creación de varios de ellos en todo el territorio nacional y en la selva amazónica; la ampliación de Chiribiquete, ícono de los parques naturales de Colombia, el más grande del país y el mérito de que fuera incluido como patrimonio de la humanidad. Bajo su dirección los parques alcanzaron 10 millones de hectáreas, que cubren el 16 % del territorio nacional. El parque Chiribiquete, en cuyas paredes rocosas los antropólogos han encontrado 70.000 pictografías y en el que viven comunidades indígenas que no tienen contacto con el hombre blanco, es de singular importancia como corredor biológico que conecta los ecosistemas del país con la selva amazónica y, por ende, con toda Suramérica.

Salvaguardarlo es de primordial importancia no solo para Colombia, sino para el mundo.



La doctora Julia Miranda Londoño pertenece a una familia ilustre de Manizales. Tía suya fue la gobernadora Beatriz Londoño, y su abuelo Arcesio Londoño Palacio fue dos veces ministro en la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo y hombre clave para los cafeteros del país. Como se dice en lenguaje familiar, Julia Miranda tiene ‘de dónde’.



Llegados a este punto, es bueno recordar que la doctora Julia Miranda Londoño fue destituida fulminantemente de la dirección de Parques Nacionales por el presidente Duque, ante el estupor del colectivo ambiental de Colombia y el asombro de las instituciones mundiales que han tenido en ella un apoyo clave en la defensa de la naturaleza. Se habló de extrañas jugadas políticas que no se conjugan con la defensa de los recursos naturales del país, que tanto pregona el Presidente. Julia era y es vicepresidenta mundial de Áreas Protegidas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Yo seguiré, como es deber de todo colombiano, apoyando la labor de Parques Nacionales.



Andrés Hurtado García