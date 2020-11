Por favor, dejen gobernar

Hubo un tiempo en el que unos soldados iban a la guerra llevando un estandarte con una inscripción de 4 letras. Los soldados eran romanos, la pica era el lábaro y las letras eran SPQR, cuyo significado es: ‘Senatus populus que romanus’, ‘El Senado y el pueblo romano’. Era el emblema de las legiones romanas y el nombre oficial de la República Romana. En el estandarte victorioso del Imperio figuraban unidos los componentes del Estado –los gobernantes y el pueblo–, y el ejército enarbolaba la insignia, eran los tres unidos. Funcionara como funcionara en la práctica el Estado romano, siempre he admirado este emblema.

El 12 de octubre EL TIEMPO publicó. “Los congresos latinoamericanos serán obsoletos si no se adaptan”.



(Ojalá fueran solo obsoletos, digo yo). Y sigue el periódico: “Hay desconfianza hacia el Poder Legislativo y partidos políticos”. Según Invamer, la desconfianza de los colombianos hacia el Congreso es del 65,2 % y del 71,1% hacia los políticos. Recuerdo otras encuestas en que se proponía una lista de instituciones y el Congreso y la guerrilla se peleaban el último lugar en la favorabilidad de los colombianos.



Como ‘no hay de otra’ y las democracias funcionan con parlamentos, esta es la tarea que le tenemos al nuestro para que el pueblo indignado con la clase dirigente, sus políticos y parlamentarios, y además empujado por candidatos populistas, resentidos y demagogos, no termine convirtiendo nuestro país en otra Venezuela.



Esta es la tarea: ante todo, quitarles el apelativo de ‘honorables’ a los que Luis Noé Ochoa llama gráficamente “honorables padres de la plata”; no solo no aumentar el número de parlamentarios, sino disminuirlo hasta sus “justas proporciones”; rebajarles los escandalosos e insultantes sueldos, limitarles su vigencia a máximo dos períodos, disminuirles o quitarles los jugosos viáticos, rebajarles el número de asesores, que los legisladores por lo menos paguen la gasolina de sus vehículos oficiales, dedicar los noticieros de Senado y Cámara a programas interesantes para la sociedad y para el emprendimiento, aconsejarles que lean los editoriales y las columnas de opinión de los periódicos para que se enteren sobre lo que los colombianos piensan de ellos y lo tengan en cuenta.



Yo, por mi parte, les doy el consejo que Fénelon daba a los reyes de Francia: “No les muestren confianza sino a los que tengan el valor de contradecirlos de frente”. No me refiero, señores, a esas peleas poco dignas de padres de la patria que ustedes a veces escenifican incluso con insultos, sino a la costumbre tan del gusto de los gobernantes de solo prestar oídos a quienes los elogian y encumbran por los cielos.



Necesitamos parlamentarios que sean capaces de hacer leyes que incluso no los favorezcan a ellos, pero que miren el bien supremo de la patria; dicho de otra manera, leyes que no favorezcan su bolsillo, o el de sus familiares y amigos. Queremos verlos ocupados, discutiendo y elaborando las leyes, olvidando sus ideologías de partido que les impiden ser objetivos; los queremos atareados, metidos de cabeza en los problemas del país y no en mezquindades partidistas e inconfesables intereses personales y electoreros.



Por favor, no nos crean tan estúpidos cuando algunos nos quieren hacer creer que sus procederes y palabras buscan el interés de la patria cuando solo quieren su provecho. Me resuenan en los oídos del cuerpo y del alma, y el país es testigo, las palabras que el político Roy Barreras dijo y repitió a los cuatro vientos, sin matizaciones: “La clase política colombiana es corrupta”. Miren, señores políticos, dejen gobernar, estamos cansados, ¿o quieren que el país se convierta en un caos?



Andrés Hurtado García