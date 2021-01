PNN: ¿quién podrá defenderlos?

Tengo la inveterada y consentida costumbre, desde hace más de 40 años, de vivir las Navidades y los años nuevos “lejos del mundanal ruido”. Esta vez fue en los páramos de Boyacá. Al regresar deseo a mis pacientes lectores un año nuevo lleno de paz, salud y solidaridad con los que sufren más que nosotros. Encaro un tema que ocurrió en mi ausencia, la ‘destitución’ de la directora de Parques Nacionales Naturales (PNN). Presentó la renuncia protocolaria y se la aceptaron, hecho que se llama simplemente una destitución. La oleada nacional de apoyo a la funcionaria fue inmediata, un plebiscito que no se había visto para un funcionario destituido, tanto más diciente si se tiene en cuenta que la idea general, válida o no, de los colombianos sobre los funcionarios públicos no es propiamente muy positiva.



Sabedores los lectores de mi definitivo e incondicional apoyo a los PNN porque son el sostén de nuestra biodiversidad y riqueza, entre otras cosas por la abundancia de agua, me hicieron llegar 153 mensajes de viva voz, telefónicos y por internet, pidiendo que escribiera sobre el tema. Solamente dos decían que ya era hora de un cambio en la dirección de PNN y los demás, protestando, algunos furiosos e incluso con términos desobligantes, contra el Gobierno. El 22 de diciembre, EL TIEMPO publicó que “64 firmantes, docentes, exministros y directores de fundaciones enviaron una carta al presidente Duque manifestando preocupación por los conocimientos frente al tema de Orlando Molano”. No me ocuparé del asunto del nuevo director de PNN, del que ya se habló bastante.



La labor de Julia Miranda fue realmente impresionante. Al conocerse la destitución en el extranjero, las instituciones que trabajan en el medio ambiente mostraron su perplejidad. Alguna dijo: no entendemos a Duque, que en foros internacionales habla bellezas sobre el medio ambiente y destituye a su funcionaria estrella. Resumir la labor de Julia en PNN daría para muchas páginas. Solo algunos datos: creó 13 PNN nuevos, 3 Distritos de Manejo Integrado y amplió tres PNN, entre ellos el icónico de Chiribiquete. Gestionó los proyectos de cooperación para 1.306 familias campesinas en sus condiciones de vida y en la conservación de áreas protegidas; igualmente, para 2.003 familias indígenas en el manejo de sus iniciativas económicas y para 1.200 familias negras en sus iniciativas económicas.



Logró incluir en la famosa Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a varias áreas protegidas de Colombia: Gorgona, Tatamá, Galeras, Malpelo y Chingaza. A esta lista solo entran las áreas protegidas que tienen los mejores estándares de manejo, lo cual no quiere decir que no tengan problemas. Los evaluadores internacionales son muy estrictos. En América Latina solo hay 7 áreas en la Lista Verde, y 5 son de Colombia. Entrar a esta lista es deseo de todas las organizaciones de PNN del mundo, y muy pocos logran hacerlo. La UICN es la principal institución ambiental del mundo y asesora, entre otras organizaciones, a la ONU.



Entre otros cargos, Julia fue vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Áreas Protegidas y actualmente es presidenta adjunta de la Comisión Mundial de Áreas protegidas. El ministro le dijo, como excusa, que querían un cambio y que había parques cerrados y con coca. ¡Vaya ministro tan informado!: están cerrados porque la guerrilla expulsó a los guardaparques, y hay coca y eso no es responsabilidad de PNN sino de las fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno quería un cambio. ¿Para mejor o para peor? Yo, como buen colombiano, y como es deber de todo colombiano, seguiré apoyando a PNN.



Andrés Hurtado García