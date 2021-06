Son simples opiniones de un colombiano de la calle, dolido por los sangrientos enfrentamientos entre hermanos y por la destrucción que unos desadaptados hacen del país. Me propongo reflexionar en varios artículos con la misma claridad sobre todos los actores y factores que han intervenido en esta oleada de manifestaciones que ha vivido Colombia.

De entrada formularé varias afirmaciones a manera de principios básicos que se encuentran en la base de todas las opiniones que emitiré de ahora en adelante. Primera: el pueblo está en todo su derecho de manifestarse cuando hay razones para ello, y en estas circunstancias las hay.



Segunda: es deber constitucional de la Policía defender las instituciones y a los ciudadanos para que reinen la justicia y el derecho.



Tercera: debe caerles todo el peso de la ley (¡bonita frase!) a los policías que han cometido desmanes y a los degenerados que han destruido el transporte público, robado y vandalizado oficinas del Estado y negocios de particulares. Todo el peso de la ley, aunque se ha visto que en Colombia lo único que cae últimamente son las estatuas.



Cuarta: igualmente deben ser judicializados quienes arman los bloqueos y quienes los defienden porque están desbaratando el tejido social y económico del país.



Y quinta, no era este el momento para hacer manifestaciones; no solo no lo era, sino que los organizadores escogieron el peor momento.



Dicho y asentado esto, mis primeras opiniones se dirigen a los promotores del paro. Desde todos los ángulos de la sociedad se les rogó que no lo hicieran en época de pandemia, y desoyeron a todo el país; por lo tanto, serían responsables de los nuevos muertos que las manifestaciones aportaron por los contagios: multitudes de personas durante un mes largo, pegadas unas con otras, sin lavarse las manos durante varias horas y muchas sin tapabocas. Estamos viendo los resultados en el impresionante aumento de infectados y muertos. ¿Qué espera el comité del paro, que los muertos se levanten y les digan ‘Morituri te salutant’, como los gladiadores en el circo romano?



Algunos datos, que a estas alturas deben de estar más abultados. Este 4 de junio tuvimos cifra récord de infectados hasta ese momento, 30.000 y 588 fallecidos el 14 de junio.



Mauricio Reina, agudo comentarista de Red+Noticias, reveló los números de cuántos trabajadores están sindicalizados en varios países de Suramérica; en Argentina, el 35 %, y en Colombia, solo el 5 %. Entonces, se pregunta él y nos preguntamos, ¿en nombre de quién hablan los promotores del paro?



Solamente al mes de iniciadas las manifestaciones los promotores de marras se pronunciaron contra de los vándalos. Entonces, dos cosas: ¿o estaban de acuerdo con ellos, o bien no estaban, pero no pudieron detenerlos? Y si a esto añadimos que los promotores pidieron a los manifestantes que no salieran a las calles el primero de mayo y que protestaran virtualmente y no les hicieron caso, entonces se puede concluir que perdieron la autoridad y algo se les salió de las manos.



Hay dos declaraciones que los promotores han dado.



La primera: “Las negociaciones se deben concentrar en las personas que aguantan hambre”. Maravilloso. Pero ¿quiénes son los que están condenando al hambre y hundiendo en la pobreza a los campesinos y a miles y miles de pequeños comerciantes que con los bloqueos y el vandalismo no pueden llevar sus productos al mercado o el pan a los hogares? La segunda: “Los bloqueos hacen parte de las posibilidades legítimas para las protestas”.



Este artículo fue escrito hace unos días. No nos ha pasado la alegría que nos trajo el triunfo de Egan Bernal.



Andrés Hurtado García