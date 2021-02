El Llano, paisaje para amar

Allá donde la tierra se funde con el cielo y los horizontes se derriten en la magia de los espejismos. Así fue mi primera impresión del Llano cuando hace muchos años descendí a él por primera vez y aprendí a amarlo. Ahora The New York Times le dice al planeta que los Llanos colombianos son “un paisaje para amar” y los propone como uno de los 52 destinos que se deben visitar en 2021. Los colombianos tenemos una deuda infinita de gratitud con el Llano porque a sus llaneros debemos la libertad. “Centauros indomables descienden a los Llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin”. Así lo proclama el himno nacional.

Dos veces con Wilfredo Garzón y Yovany Castro recorrí emocionado a pie la ruta libertadora del páramo de Pisba. La hicimos subiendo y la repetimos bajando. Los llaneros respondieron generosos al llamado de Santander y se unieron a la quijotada de Bolívar de atravesar el páramo. Ellos, que vivían semidesnudos correteando mautes en las ilímites sabanas del Llano, no sabían de los rigores del páramo y marcharon animosos.



Muchos, junto con sus cabalgaduras, murieron de frío y sus cadáveres fueron lanzados a la laguna de los Soldados, que se encuentra en la cima de la cordillera. Los sobrevivientes descendieron enfermos y desnudos a Socha Viejo, en cuya supérstite iglesia la población los dotó de alimentos, vestidos y cabalgaduras. En la batalla del Pantano de Vargas, los españoles se mostraron aterrados ante el valor de las mujeres granadinas. No, eran llaneros para los cuales no alcanzaron las vestimentas masculinas.



En Pore, que fue capital de la Nueva Granada por un día, se conservan las paredes de la cárcel donde los españoles encerraban y torturaban a los patriotas.



En el Llano, las cámaras fotográficas ‘se recalientan’ haciendo su trabajo. El paisaje de las sabanas con todos sus elementos es de una belleza inconmensurable: los ríos y sus bosques de galería; los caños y los morichales que siempre se acompañan en mágicas simbiosis, formando largos cinturones que se estiran entre las sabanas como si cerraran la cremallera de los paisajes; los amaneceres cantados por La vorágine y los atardeceres inolvidables que encienden el cielo con todos los matices del rojo y del amarillo, y donde no faltan pinceladas lúgubres.



Ante la avasalladora y destructora voracidad de los sembradores de palma africana, muchos dueños de hatos los han convertido en Reservas Privadas de la Sociedad Civil, salvando así no solo la flora y la fauna, sino la cultura del Llano. Pioneros en esta patriótica y ecológica labor son los hatos Aurora y Palmarito.



El primero es la mayor concentración de animales silvestres de Colombia que se mezclan con el ganado en las sabanas y posee la mayor cantidad de tigres (jaguares) por kilómetro cuadrado. Allí se realiza el trabajo de campo a la manera tradicional, y es el pionero del turismo en el Casanare. Yo me emociono presenciando la llegada de la vacada en La Aurora con los gritos y cantos de los vaqueros consagrados por la Unesco como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Al Hato Palmarito le deben el país y el mundo la salvación del caimán llanero o cocodrilo del Orinoco, que estaba prácticamente extinguido.



Son varios los hatos abiertos al turismo y en todos se goza de los conciertos de la música llanera y de la gastronomía típica de la región.



El Parque Nacional Natural Tuparro es la joya de la Orinoquia. Para mí es el parque nacional más bello y completo de Colombia, y se encuentra en el Vichada, a orillas del Orinoco. Humboldt lo describió emocionado.



Andrés Hurtado García