Magníficas lecturas

El confinamiento ha traído también cosas interesantes, como tiempo para leer buenos libros. Quiero hablar de cinco. El primero se titula Quisquillas de alguna importancia. Aprenda castellano de los errores del prójimo. El título es modesto para el valioso contenido del libro. El autor es Efraim –así, con eme– Osorio López, gramático, filólogo y humanista, nacido en Santa Rosa de Cabal, antiguo Caldas, hoy Risaralda. Todos los martes en su columna del periódico La Patria hace correcciones idiomáticas a periodistas de Caldas, de la capital y, de vez en cuando, de otras regiones del país, correcciones cargadas de erudición y no exentas muchas veces de humor. Efraim es, además, un experto en Cervantes. El libro reúne 1.628 comentarios. Yo soy asiduo lector de la columna de Efraim, y nos vendría muy bien a todos los periodistas del país leerla para aprender y corregir errores, que todos los cometemos.



El segundo libro es Colombia, territorio de biodiversidad. Se trata del regalo que año tras año hace el Banco de Occidente a los colombianos, sobre la riqueza natural de nuestro país. Bien pudo el banco escudarse en la pandemia para hacer un alto y no publicar su obra del año 2020. Pero no, con admirable fidelidad no le faltó al país con su compromiso anual. El libro, de lujo, es una preciosidad en fotografías. El texto recorre todos los ecosistemas del país y los acompaña con bien escogidas ilustraciones. Libros así nos exaltan el orgullo de ser colombianos.



El tercero es la ópera prima, del exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry. El confinamiento no fue tiempo perdido para la producción literaria. Entre las obras surgidas en este período tenemos la interesante novela En sitios más oscuros, ambientada en los Llanos Orientales. Se trata de dos hijos, modernos Telémacos, que van buscando a su padre. Tenemos, pues, a un economista que a la vez navega en los mares de la narrativa. La novela me encantó, recomiendo su lectura.



Los dos siguientes libros salen de la editorial que ha engrandecido a Colombia publicando preciosas obras de lujo sobre los más variados aspectos del país, su naturaleza y su cultura. Se trata de Villegas Editores. Selvas, páramos, llanos, cordilleras, biodiversidad, etnias, montañas, ciudades, arquitectura, gastronomía; se trata de la bibliografía de lujo más completa sobre nuestro país. Uno de ellos es Francisco, por la reconciliación y la paz de Colombia. El libro versa sobre el viaje del Papa a Colombia, del año 2017. Profusa y bellamente ilustrado, sigue todos los pasos del pontífice en el país –Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena– y trascribe los discursos y mensajes de Francisco.



De la misma editorial de Benjamín Villegas y con el mismo lujo de textos y de fotos, tenemos: Áreas protegidas de Boyacá. Corpoboyacá, bajo la dirección de su entonces director José Ricardo López Dulcey, nos da a conocer sus Reservas de la Sociedad Civil, la mayoría de las cuales son páramos. No olvidemos que Boyacá es un departamento rico en estos ecosistemas. Se sorprende el lector al ver la cantidad inimaginable de bellas lagunas que posee el departamento.



* * * *



Nos ha cogido de sorpresa el retiro de Roberto Pombo de la Dirección del periódico, del tiempo de los colombianos, de EL TIEMPO de los buenos lectores. Extrañaremos, ante todo, al gran periodista y caballero que es Roberto, a un hombre cordial y ecuánime. Bajo su inteligencia y buen proceder, el periódico ha sabido sortear con éxito los cambios que exigen las nuevas tecnologías. Lo recordaremos con mucho aprecio y le deseamos muchos éxitos en la nueva etapa de su vida.



Andrés Hurtado García