Los seis países

Con la vacuna, ya vislumbramos la luz al final del túnel si seguimos siendo fieles a las normas de seguridad. Los que alistan maletas para el final de la pandemia me preguntan por mis destinos preferidos. Como es mi deber, los animo a que primero visitemos Colombia, que ofrece destinos maravillosos. El número uno, y no me canso de repetirlo porque es fuera de serie, es el Hato La Aurora, en Casanare, por muchas razones; una de ellas, porque es el territorio que reúne la mayor cantidad de fauna visible en el país, fauna silvestre que se mezcla con el ganado en las sabanas. Y a nivel internacional, esta es mi lista: Egipto, Grecia, Turquía, China, India y Marruecos. Esta escogencia no pretende decir que no haya más países maravillosos, con inmensa cultura, bellezas naturales y monumentos, pero, obviamente, no quiero elaborar una larguísima lista y la hago según mis conocimientos y no tengo en cuenta destinos de simple diversión porque esos no son mis valores.



Ojalá todos pudiéramos ir a Egipto, conocer las pirámides, el Valle de los Reyes, hacer el crucero del Nilo maravillándonos ante la belleza de sus numerosos templos, como Luxor y Karnak, para nombrar solo dos, llegar hasta Asuán y seguir a Abu Simbel. Egipto encierra quizás el mayor tesoro de la humanidad.



Grecia es la madre de la cultura del mundo occidental. La sola visita a la Acrópolis de Atenas con su Partenón, el templo más bello que nos legó la Antigüedad, justifica un viaje a Grecia. Los numerosos teatros regados por todo el territorio son dignos de visitar, empezando por el Epidauro, el más bello de todos. El templo de Apolo en Delfos, el complejo de las tumbas y palacios de Agamenón, Olimpia, sus templos y las instalaciones de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, el sitio de las Termópilas, los impresionantes monasterios de Meteora, el monte Athos, las islas griegas como Santorini y Mykonos. Viajar a Grecia es viajar al santuario de la libertad y de la inteligencia.



Turquía es el gran descubrimiento del turismo moderno: Estambul, que copa la historia con su pasado de Bizancio y Constantinopla, es junto con Praga y San Petersburgo una de las tres ciudades más bellas del mundo. Turquía es la cuna del cristianismo y posee en su costa occidental innumerables templos griegos; Troya, Éfeso-Kusadasi, el museo al aire libre más grande del mundo; Turquía tuvo varias de las maravillas del mundo antiguo; Pérgamo; la civilización de los hititas; personajes y sitios de la Biblia; Tigris y Eufrates; el monte Ararat; el impresionante desierto de Capadocia y sus ciudades. Turquía es nudo clave de civilizaciones.



China e India reúnen inmensos motivos: templos, ambos poseen bellísimas montañas y son dueños de parcelas del Himalaya, el Tíbet en China, Lhasa, los parques nacionales de la India, el Taj Mahal. Muchos de los inventos de la humanidad nos los dio China, la muralla. India sorprende por su inmensa cultura.



Marruecos es país de mis afectos. Sus ciudades sagradas y medinas, las mezquitas, Marrakesh (su aclamada plaza Jama el Fna), Fez, Meknes, Casablanca y su historia (la famosa película, la reunión de los grandes en la Segunda Guerra Mundial), los recuerdos de Saint-Exupéry y los aviadores de la época heroica, el esplendoroso desierto, la belleza de las kasbas, el país mejor librado en la Primavera Árabe. Visitar Marruecos y después morir. “Todas las tierras son buenas, vámonos, amigo Cruz”, decía el gaucho de Martín Fierro.



Un abrazo de cordial bienvenida a Andrés Mompotes, excelente periodista, nuevo director de EL TIEMPO. El barco irá con buen piloto.



Andrés Hurtado García