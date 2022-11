Colombia, en ‘modo ambiental’

Colombia y el mundo estamos en ‘modo ambiental’. El mundo, por la reunión sobre el clima en Sharm el Sheij, y Colombia, por dos reuniones importantes sobre el medio ambiente. Una de la CAR Cundinamarca y otra sobre los páramos en Bucaramanga. A juzgar por el número de colombianos inscritos como participantes en la reunión de Sharm el Sheij, 201, el éxito estaría asegurado (!). De esta macrorreunión en la península del Sinaí hablaré en otra ocasión. Volvamos a Colombia. Excelente la idea de Luis Fernando Sanabria, director de la CAR, de convocar y realizar este Congreso Nacional de Investigación e Innovación Ambiental. (CNIIA).



(También le puede interesar: Lo siento, presidente)

Mauricio Soler (@mao_soler), funcionario de la entidad, me informa periódicamente de los buenos proyectos de la CAR. Me cuenta del éxito total: 8.050 personas inscritas, 7.500 presenciales y 10.800 visitas virtuales en las intervenciones en vivo. El Congreso ha sido un espacio de participación ciudadana en que sectores públicos y privados pudieron participar. La CAR invitó para que los autores de planes, métodos, metodologías, programas, modelos, prototipos, etc., enfocados a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente postularan sus proyectos que serían evaluados por el Comité Científico del Congreso, que decidiría qué proyectos harían parte de la agenda de la CAR con el ánimo de favorecer la multidisciplinariedad.

Aprovechando el Congreso Nacional (CNIIA), la CAR lanzó el Segundo Foro Internacional de Cambio Climático. Y dentro del mismo Congreso (CNIIA), la CAR realizó el Cuarto Encuentro Nacional de Autoridades Ambientales. El congreso tuvo más de 70 invitados nacionales y extranjeros que presentaron ponencias y participaron en las charlas. Los frutos de este congreso, especialmente por la inclusión de todos los sectores públicos y privados que quisieron participar, se verán en el futuro.

Vámonos para el Asia sin salirnos del medio ambiente. En el Himalaya y en el Karakorum se encuentran las 14 montañas más altas de la Tierra, todas sobrepasan los 8.000 metros, comenzando por el Everest, con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar. El sueño de los más preparados alpinistas del mundo es escalarlas todas. Ya van medio centenar de escaladores que lo han logrado. El más rápido hasta ahora había empleado 8 años en la peligrosa empresa, hasta que apareció el nepalés Nirmal Purja o Nimsdai Purja, como él firma en su libro, Más allá de lo posible, en el que narra sus 14 ascensiones logradas en el impresionante récord de 6 meses y 6 días en el año 2019. Es un hombre absolutamente fuera de serie y no solo preocupado por subir montañas, sino por el deterioro ambiental del mundo.

Admiro a los bumangueses y a los santandereanos que han luchado a brazo partido por su páramo tutelar, el de Santurbán. FACEBOOK

TWITTER

En la cumbre del Shishapagma, a 8.027 metros sobre el nivel del mar pidió a su compañero Gesman que grabara este mensaje para la humanidad: “Durante la última década se han producido formidables cambios derivados del calentamiento global, evidentes para todo el mundo. La Tierra es nuestro hogar y deberíamos tomarlo muy en serio, ser más cautelosos y más reflexivos y pensar que debemos cuidar nuestro planeta. A fin de cuentas, si el planeta deja de existir, tampoco existiremos nosotros”.

Y de las montañas del Himalaya volvamos a nuestras montañas, a los páramos, fábricas de agua y de vida. De allí la importancia de la reunión que se llevará a cabo en Bucaramanga sobre los páramos de Colombia.

Admiro a los bumangueses y a los santandereanos que han luchado a brazo partido por su páramo tutelar, el de Santurbán. Uno se siente tentado a pensar que debe de haber intereses oscuros en este asunto, ya que todavía no se ha logrado ni siquiera la delimitación del páramo. ¿El Gobierno es incapaz o hay otras fuerzas extrañas que lo impiden?

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)