Colegios y parques nacionales (II)

En Colombia, el Gobierno, los padres de familia, los alumnos, los profesores, la sociedad, todos están felices con los excelentes resultados de los colegios en concesión, todos, menos los miembros de la Asociación de Educadores del Distrito (ADE). En mi artículo anterior ya traté el tema, y ahora añado otros comentarios.

‘Aprendizaje y retos de los colegios en concesión de Bogotá’, se titula el informe de la Secretaría de Educación del Distrito en el que se hace un estudio completo y se muestra la satisfacción del Gobierno por los magníficos resultados. Para empezar, “los 22 colegios en concesión de Bogotá están en los 100 primeros puestos del escalafón de las instituciones públicas, en el que se mide el índice básico de calidad teniendo en cuenta las pruebas Saber, el clima escolar, la cobertura y su contextura socio-económica”. El año 2017, el mejor colegio público de Bogotá fue el Técnico Central de La Salle Juan Luis Londoño, que es un colegio en concesión. Entre los 22 colegios hay dos que están entre los mil mejores del país, cuyo número total es de 12.000, y solo tres no están entre los cien mejores del Distrito.



Los colegios en concesión le representan al Distrito un ahorro del 30 por ciento, cifra verdaderamente importante. Un alumno de un colegio distrital le cuesta al Estado 3,7 millones al año, mientras que en un colegio en concesión, solamente 2,4.



Por todo ello, y con toda lógica, el Gobierno de la capital piensa aumentar a 35 estos colegios, sobre todo para dar educación a sectores como Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy, muy necesitados de cupos escolares.



William Agudelo, directivo de la ADE, dice que los colegios en concesión “no pagan según escalafón, solo pagan salario de diez meses; los maestros tienen que trabajar los sábados, y en ocasiones ni siquiera tienen salarios justos”. Sería bueno que Agudelo, que seguramente es maestro y, por lo tanto, un hombre íntegro, hablara según la verdad. Supe, por ejemplo, que en los colegios Los Naranjos y La Esperanza, de Bosa, pagan once meses y medio y según escalafón. Lo honesto es no generalizar Los maestros también se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, y los rectores pueden distribuir las horas de trabajo para que se cumpla el total que manda la ley.

Realmente no entiendo qué pretende la ADE, institución que, por lo demás, respeto mucho, al negarse a admitir la existencia de los colegios en concesión. Si lo que todos queremos es que los niños y muchachos reciban buena educación y la atención que merecen, ¿por qué, entonces, querer deshacerse de instituciones educativas que cumplen a cabalidad con estos cometidos? En alguna parte leí, hablando de estos colegios, que no importa el color del gato con tal de que cace ratones. Ojalá en muchas ciudades del país tengamos colegios en concesión.



Como remate a su admirable labor frente a Parques Nacionales, la doctora Julia Miranda, convertida en referente mundial en temas de conservación, porque así la miran las organizaciones mundiales del asunto, quiso entregar al país un libro de impresionante belleza sobre los parques naturales y para ello recurrió a Benjamín Villegas, el reconocido editor de los libros más bellos de Colombia. El resultado es un ejemplar de colección, un libro para la historia, las bibliotecas y los que aman la naturaleza y las ediciones impecables, y que lleva precisamente por título Parques nacionales naturales de Colombia. Las fotografías son obra del colombiano Gabriel Eisenband Gontovnik, y las fotos complementarias pertenecen a Andrés Mauricio López.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA