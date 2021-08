Cojea, ¿pero llega?

La pregunta es recurrente: ¿cuál es el principal problema de Colombia? ¿La corrupción, la guerrilla, la clase política, el desempleo, el narcotráfico, la pobreza, el pésimo manejo de la salud?... Como en el corrido de Rosita Alvírez: “El día que la mataron / Rosita estaba de suerte: / de tres tiros que le dieron / nomás uno era de muerte”. Yo me decantaría por la tantas veces errática, politizada e incomprensible administración de justicia. Si este renglón vital de la democracia funcionara como debe ser, muchos problemas se solucionarían.

Para empezar, se cumpliría la Constitución, que reza que todos somos iguales ante la ley; entonces no habría prisiones lujosas (casa por cárcel) para los mayores pícaros del país; los demás, los colombianos de la calle y del montón, que se pudran en las inmundas e inhumanas prisiones del país. Uno piensa que los que han tenido todas las ventajas del mundo en educación, dinero y empleos millonarios deberían dar ejemplo, y en caso contrario, la ley debería ser más dura con ellos. Uno no entiende por qué los grandes ladrones del Estado, del dinero de todos nosotros, ‘castigados’ en brazos del amor de su esposa e hijos en casa por cárcel, al salir siguen disfrutando de las millonadas que robaron.



Uno piensa que así la justicia invita a la deshonestidad: yo robo, me dan unos años de casa por cárcel y salgo a gozar del dinero robado. ¿Por qué los grandes ladrones del Estado no están obligados a devolver los dineros defraudados?



Sigamos con las preguntas. ¿Por qué estos mismos honorables señores, por ejemplo legisladores, magistrados de las altas cortes y gobernantes, tienen unos juicios que se alargan y sus poderosos abogados defensores los prolongan hasta que por fin son declarados nulos por vencimiento de términos? Y en muchos casos los crímenes cometidos por ‘gentecita del montón’ son resueltos de manera expeditiva.



Viene a mi memoria una frase que en alguna parte leí: “La justicia es como una telaraña que detiene las moscas y deja pasar los moscardones”. Un amigo mío, decepcionado, me decía que en Colombia la buena o mala suerte en los juzgados depende de si los acusados pueden o no contratar famosos y poderosos abogados.



Copio un editorial de EL TIEMPO: “Jueces siguen otorgando este beneficio (casa por cárcel) a peligrosos delincuentes en decisiones que deben ser examinadas con lupa”. Y otro titular dice: ‘Cinco peligrosos capos y sicarios lograron que jueces les dieran la domiciliaria’.



La floja administración de justicia lleva a que la comunidad desesperada la tome por su propia mano. Y entonces leemos en las redes sociales la complacencia de muchos colombianos ante estos hechos inaceptables. Y no es uno o dos. Los casos aumentan en todo el país. Ojalá no lleguemos a los extremos de otros países donde tomar la justicia por la propia mano es un hecho normal y aceptado.



Por ejemplo, Perú. En El Alto, ciudad en donde se encuentra el aeropuerto de La Paz, se ven vallas en algunas esquinas con letreros como: ‘Te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía’. ‘Estimados ladrones de mierda. Nos han robado más de 20 veces. No nos ganarán. La próxima vez no saldrán vivos. Dejen algún dato de sus viudas para darles una pequeña ayuda’. ‘Si te sorprendemos robando te vamos a linchar’.



Y en mis viajes a El Alto (Bolivia) he tomado estas tres vallas que van acompañadas de un muñeco colgado en un poste: ‘Ladrón pillado cera (sic) quemado’. ‘Ladrón pillado y auto sospechoso serán quemados’. ‘Ladrón sorprendido será colgado’. Lo terrible es que las amenazas se cumplen. (Continuará.)

