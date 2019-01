Bello comienzo del año

Comencemos este año hablando de cosas bellas, de libros que incitan a amar más a Colombia. Recuerdo que todavía es tiempo de hacer regalos y que nada enaltece más al donante y el regalado que un libro. Son regalos de seres inteligentes para seres inteligentes.

Todos los años, el Banco de Occidente publica un libro sobre las riquezas naturales de Colombia. Soy feliz acariciando esta valiosa colección. El libro de este año se titula Región Andina de Colombia. Textos preciosos de Juan Manuel Díaz y Luz Ángela Silva y fotos aún más bellas de Angélica Montes, Francisco Forero y Juan Manuel Renjifo.



No podían faltar a la cita con Colombia y su belleza natural los libros de Benjamín Villegas. Son dos. Uno: Colombia, país de mariposas. Si todos los libros de Villegas son hermosos, este supera todos los calificativos de la perfección, por la edición misma y por la hermosura del tema: las mariposas, los insectos más bellos del universo. Llenan las 567 páginas del libro centenares de fotografías de lepidópteros de los más inimaginables colores y diseños. Sus autores principales son Jesús Vélez Estrada e Indiana Cristóbal Ríos-Malaver.



El segundo libro de Villegas se titula: Cavernas de Colombia, con bellísimas y bien estudiadas fotos de Juan Carlos Higuera. A mí, el tema de las cavernas me ha interesado desde que conocí a un suizoespañol que se encarnó en Colombia, especialmente en Santander, nuestro departamento más rico en cavernas. Con Jesús Fernández Auderset aprendió sobre cavernas el gran fotógrafo Juan Carlos Higuera. He conocido el inmenso trabajo de Jesús y lo he admirado. Hace diez años, teniendo como sede el Peñón, Santander, exploró más de 130 cavernas reportándolas con mapas.



Ha publicado sobre el tema dos libros en Colombia, dos en Europa, tres reportajes en TV Agro y una película con Señal Colombia, y en este momento se está proyectando en Nueva York y en Berlín la película El Peñón, obra del realizador Óscar Ruiz y en la que Jesús es el protagonista. Jesús, además de espeleólogo, es buzo y con el Instituto Humboldt, el año 2108 exploró tres ríos nuevos, y descubrieron peces y cangrejos desconocidos para la ciencia mundial.



Jesús ha dedicado 35 años de su vida a la espeleología y hace poco regresó de Yucatán, zona eminentemente kárstica, donde exploró cavernas en compañía de colegas mexicanos. Representa además a Espeleo-Colombia, empresa privada apoyada por suizos. Su proyecto para el 2019 es hacer una película sobre sus investigaciones y trabajos en las cavernas colombianas. El precioso libro de Villegas Editores sobre las cavernas de Colombia con fotos de Juan Carlos Higuera continúa admirablemente la labor del suizocolombiano.



El último libro de mi relato de hoy tiene un título y un tema tremendamente sugestivos: El viaje del hombre Dorado. La vida del príncipe muisca que conoció a Felipe II. El último príncipe de Monguí nos muestra la inmensa riqueza del imperio muisca asentado en el valle de Iraca, que es hoy el departamento de Boyacá. La autora, Mariela Vargas Osorno, mujer de gran cultura, nos traslada a esa “tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena” de los años de la Conquista, cuando nuestros antepasados chocaron con las huestes españolas y produjeron lo que somos hoy, la Colombia hispanomestiza.



* * * *



Imposible no dedicar unas palabras de homenaje a Belisario Betancur Cuartas, colombiano que pasará a la historia como el presidente que sabiamente dejó gobernar a sus sucesores. Otros, muy vivos hoy, deberían aprender humildemente de él.