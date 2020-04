Así hablaba Henry David Thoreau

Me preguntan qué libro me llevaría a una playa desierta. No lo propongo a los lectores para que pasen el rato, para que no se aburran en estas épocas de desierto ciudadano. Lo propongo para que aprovechando el coronavirus nos sentemos a pensar seriamente en nosotros mismos, a interrogarnos, a enderezar nuestros caminos. El libro no es solamente el de mi isla desierta, sino el de todos los días de mi vida. Hablo de 'Walden o mi vida entre bosques', y su autor es Henry David Thoreau (1817-1862). Este personaje figura entre los tres que han moldeado mi vida.

¿Qué hizo para que yo lo considere tan importante? Simplemente, que vivió dos años solo en una cabaña que él mismo construyó en un bosque en las afueras de Concord, Massachusetts, a orillas del lago Walden. Simplemente eso. La soledad lo hizo grande. Los contactos que tuvo con la sociedad fueron ocasionales. “Creció mi vida en esas horas como crece el maíz por la noche”, escribió.



No fue un misántropo ni un resentido; nadie como él para amar la vida. El párrafo medular de su libro, que para millones de pensadores del mundo es familiar y a muchos les ha cambiado la vida, dice así: “Me fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos fundamentales de la vida y ver si podía aprender lo que ella enseña. Quería vivir profundamente y desechar lo que no fuera vida para no darme cuenta en el momento de la muerte de que no había vivido”. En su cabaña, de la cual tengo una reproducción a escala, vivió dos años, dos meses y dos días entre 1845 y 1847. No fue un Tarzán. Regresó a la sociedad, ‘cargado’ con la profunda sabiduría que le dejaron los años de soledad. Entonces escribió: “Ahora soy de nuevo un morador de la vida civilizada”.



Thoreau es uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana, es el padre de la desobediencia civil, pilar fundamental del pacifismo, se opuso tenazmente a la guerra de Secesión y al esclavismo, es considerado padre del ecologismo, la generación beat y los hippies comprometidos con las luchas sociales de Estados Unidos lo consideran su inspirador. De su vida y trayectoria se han dicho dos cosas: “El experimento más importante realizado en Estados Unidos son los dos años de vida de Thoreau en Walden” y “el ensayo más importante que se ha escrito en Estados Unidos es el ensayo sobre la Desobediencia Civil de Thoreau”. Su influencia se extiende a muchos aspectos de la sociedad.



Siendo maestro de escuela se opuso a los castigos físicos que eran comunes en la época. Los objetores de conciencia lo consideran su inspirador. La lista de grandes hombres que en el mundo han sido y que se declaran profundamente influidos por Thoreau habla de la importancia de este hombre sencillo, maestro, agrimensor y propulsor de las excursiones a la naturaleza de los escolares. Estos son algunos: Gandhi, los dos Kennedy, Luther King, Hemingway, Lanza del Vasto, Tolstói, Hermann Hesse, Bertrand Russell, Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, los grandes pacifistas, la lista es larga.



Cuando moría le preguntó su hermana si estaba en paz con Dios, y Thoreau contestó: “No sabía que nos habíamos peleado”. “La mayoría de los lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no solo no son indispensables, sino positivamente también obstáculos para la elevación de la humanidad”. “El hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir”. Así hablaba Thoreau. En internet se puede leer el libro.



Andrés Hurtado García