Árboles para todos (II)

El plan del Gobierno de sembrar 180 millones de árboles es de suma importancia para el país, es para el Gobierno un propósito excelente y mediático y debe llevarse a cabo teniendo en cuenta estrictos criterios científicos para que lo que debe ser un gran alivio para el aporreado medio ambiente no se convierta en un fracaso más. Ojalá no termine en una alegre actividad de ‘vamos a sembrar árboles aquí, allá, en potreros, rastrojales y al borde de las carreteras’ con maticas adquiridas a unos poderosos amigos que tienen grandes viveros.

De acuerdo con experiencias propias del nivel local y con experiencias internacionales, el éxito de un plan de restauración basado en reforestación depende de solvencia financiera, solvencia técnica y del involucramiento de todos los actores con capacidad de incidir. Es decir, Gobierno, comunidades, sector privado, ONG y academia.



Juan Garibelo, Ph. D. y experto en restauración, me traslada estas inquietudes al respecto. Asumiendo que lo financiero está resuelto, y que el Gobierno conoce los costos reales de producir, plantar y cuidar un árbol, quedan preguntas del orden técnico y quizá político. Por ejemplo: ¿la selección de áreas por intervenir representa solo los intereses de grandes gremios económicos (ganadería, agroindustria, generación de energía, minería) o también representa intereses de gente menos pudiente que habita en municipios con déficit de agua? ¿La selección de áreas busca mejorar la conectividad ecológica? ¿Se han identificado fuentes de semillas que no solo suplan la demanda de árboles, sino que, además, estén asociadas con salud de la plantación y su diversidad genética y florística? ¿Se han considerado estrategias adicionales a la plantación como la suspensión permanente de disturbios de origen humano, siembra de semillas y control de pastos que interrumpen la regeneración natural? ¿Cómo se está manejando y se va a manejar el suelo? ¿Cómo se están manejando y se van a manejar episodios asociados a la emergencia climática?



Las preguntas del párrafo anterior revelan que actores académicos no solo deberían participar en la evaluación y el monitoreo de planes de restauración, sino que también tendrían que intervenir en todas sus etapas anteriores. Del mismo modo, es necesario que ocurra con los demás actores. Esperamos, entonces, que el Gobierno tenga esto en consideración para que su idea de plantar 180 millones de árboles sea una realidad y beneficie en el corto y largo plazo al mayor número de personas.



Afortunadamente, el país no solo posee grupos de investigación capaces, sino que cuenta con un soporte normativo y una Red y una Mesa Nacional de Restauración que deberán tener una participación importante en el propósito muy necesario de recuperar ecosistemas a partir de la plantación de decenas de millones de árboles.



A última hora llega la noticia de que las 33 CAR del país aportarán el 58 % de los árboles del programa. Serán sembrados en tres jornadas, la primera entre el 21 y el 22 de marzo, con el aporte de los primeros 2’911.100 árboles que entregan las corporaciones.



* * * *



Andrés Hurtado García