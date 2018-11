En las encuestas que se realizan siempre aparecen en último lugar de favorabilidad la guerrilla y el parlamento (los Honorables). A estos dos hay que añadir la administración de justicia. Solucionado en buena parte el problema de la guerrilla (Farc), nos quedan los otros dos, que no parecen tener enmienda.

Primero nos moriremos millones de colombianos antes de ver un asomo de arreglo en estos dos entes: los Honorables y los jueces. Los Honorables, al parecer, no acaban nunca de regenerarse. Su última proeza es que no pueden bajarse ellos mismos el sueldo, pero sí pueden subírselo. Desafortunadamente, el Centro Democrático ha puesto palos al proyecto anticorrupción de los Honorables.



Hace quince días comencé a hablar del otro problema, la administración de justicia. Para mí es hoy el principal problema del país; entre otras razones, porque profundiza hasta cotas inconcebibles la desconfianza del colombiano frente al Estado. Así no pueden funcionar razonablemente las cosas en un país.



Al hacer este memorial de agravios no estoy descubriendo nada nuevo, pero sí reflejando el sentir del pueblo colombiano y haciendo un recordatorio a los entes encargados de solucionar los problemas de la justicia, si es que hay voluntad para hacerlo. No me digan que los encargados de corregir los rumbos de la justicia son los Honorables, porque entonces sí, apague y vámonos.



Y lo digo porque acomodarán las nuevas leyes a su favor para no ser ellos los primeros imputados, ya que muchos Honorables cargan sobre su conciencia acusaciones de diversa índole.



Decíamos que la misma justicia colombiana se encarga de animar el robo. Un colombiano del común, como nos llamamos los que no somos ni políticos, ni grandes potentados ni personas importantes, se lamentaba diciendo que por desgracia no gerencia un gran instituto, ni una empresa ni un gran conglomerado, y no detenta un cargo importante donde tenga acceso a ingentes cantidades de dinero, para robar a manotadas, sabiendo que así puede pagar abogados famosos encargados de sacar inocentes a los grandes pícaros ya sea por argucias legales, ya sea por vencimientos de términos y recibir una dulce condena en el calor del hogar, condena de pocos años para luego salir y disfrutar toda la vida del inmenso caudal de dinero robado al Estado o a los conciudadanos.



¿Por qué no tienen que devolver el dinero robado? Está probado, con las actuaciones de los jueces en estos casos, que la misma justicia alienta a los ladrones. ¿Cómo puede un Estado decente sobrevivir así, sosteniendo en su seno a sus propios enemigos? Por estos días leemos que los ‘presuntos’ sindicados de Premium e Interbolsa, con toda seguridad, quedarán libres por vencimiento de términos.



Por otro lado, la misma justicia que alienta a los pícaros se apunta otro desaguisado: burlarse de la Constitución, la magna Carta Magna. En efecto, si todos los colombianos somos iguales ante la ley, ¿por qué hay unos que “son más iguales que otros”? ¿Por qué a la mayoría los condenan a pudrirse en inmundas cárceles y a unos los premian mandándolos al cariño del hogar, en su casita por cárcel?



En estos casos, uno se siente tentado a pensar que la educación, al contrario de lo que se dice siempre, no es la solución de nuestros males. En efecto, los grandes pícaros de que hablamos han tenido la mejor educación y han pasado por las más prestigiosas universidades del mundo. De las paredes de sus suntuosos apartamentos cuelgan diplomas de Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Yale, Berkeley y Princeton. En las casuchas de los otros, hay diplomitas de la escuelita del barrio.