Animales salvajes

Me decía un biólogo-zoólogo, respetable investigador, que los animales verdaderamente importantes para el medioambiente y los bosques son los silvestres, no las mascotas domésticas; por estas se preocupan maravillosamente sus dueños, por los animales del monte debemos preocuparnos todos.

Por ello alegra profundamente el alma ver cómo cada vez hay más cuidados y recursos para salvar los animales de monte ‘caídos en desgracia’, ya sea por tráfico ilegal de especies, por accidentes o por tenencia ilegal en manos de particulares.



Vimos por televisión hace unos días cómo desplazaron un helicóptero expresamente para trasladar desde Santander dos cóndores que encontraron heridos, y los llevaron a un centro especial para atención de fauna. Sabemos que el desplazamiento de estas aeronaves cuesta ‘una pasta’, como se dice comúnmente, y ello indica precisamente la preocupación por atender a la fauna silvestre. Obviamente que sería muy, muy muy de desear que para los seres humanos (que también son parte de los ecosistemas) existieran igual preocupación y recursos.



Quiero destacar hoy los esfuerzos de algunas CAR por salvar animales silvestres en peligro. La CAM del Huila –la Corporación del Alto Magdalena– ha sido muy activa en estos trabajos. El departamento del Huila posee el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, en buen estado de conservación, y allí precisamente se hizo el avistamiento de varios osos andinos, llamados también osos caretos u osos de anteojos, que son el único oso de Suramérica. Los osos avistados enseñaban a sus crías a subirse a los árboles para obtener el alimento.



En el mismo corredor biológico, la CAM liberó, luego de rehabilitarlos en un centro especial ubicado en Teruel, once individuos, catalogados así: 5 guacharacas, 3 búhos currucutús, 1 cusumbo, 1 perro de monte y 1 halcón gris. Era de ver la alegría de los funcionarios cuando al abrirse las puertas de los guacales, los animales primero miraron el monte y luego emprendieron el camino a la libertad, unos por los aires y otros por tierra.



La CVC también ha sido amable con la fauna de monte al rescatar un perezoso en La Unión, al decomisar 400 peces exóticos ornamentales que un ecuatoriano llevaba en maletas y al encargarse de un oso hormiguero que la Policía Ambiental de Cartago encontró en una carretera.



Todos estos animales volvieron a su mundo natural. LA CVC se anotó otro éxito al convencer a 33 propietarios de predios para que dedicaran 1.800 hectáreas a la conservación de los bosques y del agua en las cuencas de los ríos Dagua, Pance, La Paila, Frayle, Sonsito y Bitaco.



Y, volviendo a los animales, Corpocesar rescató 118 animales salvajes y los volvió a su reino de libertad. Recuerdo una vez más la definición más bella que he leído sobre ‘salvaje’, y la daban los indios de las praderas: “Salvaje es lo más parecido a libre”. En este sentido, las mascotas no son ni salvajes ni libres. Entre esos 118 animales había un mono araña y un paujil pico azul, animales estos en peligro crítico de extinción, además de 10 saínos, 4 tortugas morrocoy, tres guacamayas azules y un ñeque.



* * * *



Sin salirnos del medioambiente, estimo muy acertada la idea del ministro Ricardo Lozano cuando tiene como directriz en su mandato: “Colombianos capaces de producir conservando y conservar produciendo”.



Alguna vez hablamos de los libros que produce el Instituto Humboldt. En mis continuos viajes a los páramos llevo la Bitácora de flora del Humboldt. Precioso y supremamente útil libro que reseña con fotos todas las plantas de los páramos. ¡Gracias, Humboldt!