Aclarando responsabilidades

Nos llegó la hora de hablar de la actitud del Gobierno y de la Policía. Recordemos el refrán: ‘Estos lodos vienen de aquellos polvos’. Los problemas por los que justamente se quejan los manifestantes no son solo de este gobierno, vienen de tiempo atrás.

También tienen responsabilidad Santos, Uribe, Pastrana, Samper... Hay que reconocer que Duque es un gobernante que no se ‘despacha’ en insultos como otros. Pero... su craso error fue lanzar una reforma tributaria en el peor momento. Da la impresión de que el Presidente no se enterara bien de lo que pasa ni de la magnitud de los problemas, y por ello parece más dispuesto a dialogar que a negociar.

Otros dos errores imperdonables fueron no ir a Cali cuando se lo llamaba insistentemente y aparecerse a medianoche y tardar mucho tiempo en admitir que entraran a Colombia las instituciones de derechos humanos. Yo personalmente no entiendo por qué no ha sido capaz de pedir perdón, como decimos comúnmente, por los desafueros de la Policía y se ha dedicado a defenderla ‘a troche y moche’. Pedir perdón no rebaja, al contrario, engrandece a las personas.



Por otro lado, su actitud de no negociar mientras subsistan los bloqueos y el vandalismo es apoyada por los colombianos que estamos hartos y desesperados con el terrorismo que está destruyendo el tejido económico y social del país.



Los vándalos y los policías infractores deben pagar por sus desafueros y crímenes. No, no defiendo cerradamente a los policías. Es inconcebible verlos disparando contra civiles. Pero... no hay que exagerar las cosas y los números; son unos cuantos entre los miles y miles de uniformados que son colombianos como todos y que son correctos servidores públicos. Se ha visto que algunos manifestantes mienten o acomodan videos para acusar a los policías. No tengo claro lo de acabar con el Esmad. Debe cumplir estrictas normas de respeto a los derechos humanos al tiempo que defiende a la ciudadanía. Hay cosas que nunca entendí. Cuando la policía intervenía las fiestas y reuniones prohibidas, parece que los comparendos que imponían eran de mentiras. A los ocho días, los mismos fiesteros volvían a las andadas y se reían de la autoridad. Y ¿quién entiende a algunos jueces? En una ocasión apresaron a 14 vándalos, un juez los liberó y en cambio investigó a los policías. En estas condiciones, como decimos familiarmente: ‘Apague y vámonos’.



Ahora enfrento un tema espinoso: muerte es muerte y nada que hacer. Que se sepa, los policías han asesinado sin torturar y los vándalos han matado policías torturándolos. Repito, muerte es muerte, pero... Me duele pensar que el Gobierno, que es democrático y no genocida, como dice por ahí a los cuatro vientos un senador, pierde la batalla tratando de probar ante el mundo que las cosas en Colombia “no son tampoco así”. Ya no puede la Vicepresidenta tratar de negar ciertas evidencias. Tenemos además en contra los informes parcializados de las instituciones internacionales de derechos humanos y, como si fuera poco, los artículos de algunos periodistas colombianos que envían sus colaboraciones a la prensa internacional y no propiamente para poner las cosas en su punto aclarando las dos caras del asunto, sino acentuando en la responsabilidad del Gobierno y de la Policía.



Algunos crímenes horrendos que han ocurrido en Colombia en esta temporada, y que no se pueden negar y que la prensa internacional afanosa de sensacionalismo acoge y repite, y que podrían obrar en defensa del Gobierno y de los colombianos de bien, funcionan al revés, muestran la barbarie de unos colombianos como si esos monstruosos actos fueran denominador común en Colombia.



Andrés Hurtado García