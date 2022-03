¡Expropiadores!

“Expropiar es quitarle la propiedad a alguien. Yo no voy a expropiar, solo voy a democratizar la propiedad”, insiste desde una punta el candidato Petro. Desde la otra punta se publican avisos llamándolo expropiador, con mayúsculas. Y Petro riposta: “Yo les voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos y a su familia que no los vamos a perseguir. Nosotros no expropiamos”.

A estas alturas algo resulta claro: el tema de la expropiación asusta y se instaló en la campaña, tal vez para remplazar la gastada discusión sobre el plebiscito por la paz.



De resto, el debate reciente no ha dejado más que las vaguedades propias de los populistas para confundir y distraer incautos.



Para comenzar, en Colombia, bajo nuestra Constitución, expropiar no significa quitar. En otros países sí, como en Venezuela. Para la Real Academia Española, tampoco: “Expropiar: privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización”.



Más allá del significado de la palabra, la expropiación es una herramienta necesaria para ejecutar los proyectos de utilidad pública. No es privilegio de los países comunistas. En cualquier parte, cuando se necesita hacer una carretera, un aeropuerto o un metro, debe hacerse por donde dicta la ingeniería. La opción contraria sería hacer la carretera o el metro culebreando por donde los dueños quieran vender la tierra voluntariamente, o sea, poniendo el interés general por debajo del particular.



En Colombia, la ley contempla dos maneras de comprar los predios por utilidad pública: por enajenación voluntaria o expropiación. La primera figura se utiliza entre el 80 y 90 por ciento de los casos, y la expropiación en los demás, pero, claro, pagando también el valor comercial del inmueble.



Así las cosas, deberíamos pedirles a los candidatos que precisen: ¿van a modificar la Constitución para poder expropiar sin compensar? ¿O quieren acabar la expropiación? Los extremos tienen la respuesta.



También debe darse un debate más profundo, que supere los adjetivos, alrededor de la forma de la compensación o indemnización al propietario.

En la mayoría de los proyectos de infraestructura, los propietarios de las tierras vecinas se benefician vía valorización. Por esta razón, las ciudades cuentan con mecanismos para repartir las cargas y los beneficios del desarrollo, lo que se concreta en la obligación de ceder gratuitamente tierra para calles y parques. Con los proyectos rurales, esto no sucede.



Por ejemplo, para ejecutar una autopista 4G es posible que se necesite comprar, digamos, el 5 por ciento del área de una finca cualquiera. Hoy, el Estado compra o expropia y paga ese 5 por ciento a su valor comercial, sin tener en cuenta que el restante 95 por ciento de la finca se va a valorizar un 30 por ciento o más.



En casos como el del ejemplo, que son muchos, tal vez la mayoría, el propietario expropiado resulta beneficiándose con un enriquecimiento injustificado, que no es fruto de su esfuerzo ni de su inversión, sino del esfuerzo y la inversión de dineros públicos, dineros de todos.



Así como en las ciudades los propietarios deben ceder gratuitamente terrenos al patrimonio público para poder urbanizar, y que se compensan con la valorización, estamos en mora de tener un marco similar para el campo. Y también en mora de perderle el miedo a la expropiación y mirarla como lo que es: una herramienta de desarrollo que no lesiona a ningún propietario, pero tampoco lo enriquece.



ANDRÉS ESCOBAR URIBE



(Lea todas las columnas de Andrés Escobar Uribe en EL TIEMPO aquí)