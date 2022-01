Los retos de la restitución de tierras en Colombia

Nos quedan 7 meses de gestión en este gobierno y no barajemos la guardia. La restitución de tierras es una política de Estado que va más allá de cualquier agenda gubernamental y su compromiso es con las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en Colombia.



En 2021, el presidente Iván Duque sancionó la prórroga de la Ley 1448 de 2011 por 10 años más; durante este gobierno, más de 26.000 personas son hoy legítimos dueños de 155.000 hectáreas de tierra a través de más de 2.000 sentencias de restitución, estamos hablando de personas de carne y hueso, con nombre propio, que han recuperado la confianza en el Estado.



Nuestra misión se enfrenta a una de las principales causas de la violencia en el país: la tenencia de la tierra. Si bien la dejación de las armas por las Farc-EP le dio un definitivo impulso a la presencia en el territorio, no podemos negar que los factores de violencia persisten y han dificultado los procesos de restitución. Algunas personas critican que existen zonas pendientes por intervenir, aunque hemos llegado a más del 80 por ciento del territorio con el acompañamiento de la Fuerza Pública.



Adicionalmente, en el camino hemos encontrado numerosos retos que van mucho más allá de la informalidad en la titularidad de la tierra; uno de ellos, relacionado con las personas vulnerables que ingresaron a esos predios de buena fe, las trabajaron por años y por eso hoy están siendo atendidas, porque entendimos que la restitución no se agota con resolver un conflicto entre víctimas y victimarios, sino con reconstruir el tejido social, que incluye a otros intervinientes con un enfoque de acción sin daño.

El otro, no menos importante, el que tiene que ver con la restitución de territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, por diferentes situaciones: ocupantes no étnicos, conflictos interétnicos, extensión de los territorios; cada uno de estos procesos requiere concertación y diálogo permanente con las autoridades ancestrales.



Como vemos, el proceso de restitución se ha ido complejizando, la misión es enorme y de una inmensa responsabilidad por tratarse de una política de Estado, que implica construir sobre lo ya construido y así cumplirles a las víctimas de despojo.



Algunos de nuestros aportes: reivindicar el derecho de las mujeres, las primeras víctimas de la violencia en Colombia, a través de una Ruta de Acceso Especial y el reconocimiento como propietarias de la tierra; y adicionalmente mejorar las condiciones de vida de las familias que retornan con un proyecto productivo sostenible a través de la comercialización en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato, del Ministerio de Agricultura, que busca fomentar la asociación de los emprendimientos campesinos y garantizar la compra de las cosechas de los restituidos; a la fecha hemos logrado 2.337 acuerdos de comercialización fruto de los más de 2.000 proyectos productivos que han contado con una inversión de 72.000 millones de pesos.



La apuesta de este gobierno a través de la política de Paz con Legalidad se convirtió en la herramienta de articulación nación-territorio. El éxito del proceso de restitución recae en que el Estado haga sinergia a través de sus instituciones, para que el desarrollo rural sea una realidad, en eso hemos venido trabajando y seguirá siendo uno de los mayores retos de esta política que hace parte del proceso de implementación del Acuerdo Final y constituye un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

ANDRÉS CASTRO

* Director de la Unidad de Restitución de Tierras

