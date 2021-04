El arraigo que repara

Hoy, 9 de abril, conmemoramos un nuevo ‘Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado’. Es la mejor oportunidad para reiterar el compromiso de la Unidad de Restitución de Tierras con las víctimas de Colombia. También, para celebrar que la restitución sea una política de Estado que finaliza su mandato en 2031, más allá de cualquier interés o agenda gubernamental.

Desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, que le dio inicio a este monumental plan de reparación, llevamos ya diez años en la titánica tarea de devolverles la tierra a las víctimas de la violencia y el terrorismo en Colombia. Hemos aprendido a hacer reparación efectiva: a demostrarles al país y al mundo que es posible cumplir y hacer justicia. Ha sido un proceso lleno de obstáculos y lecciones. Con ambos hemos crecido.



Pero quizá de quienes más hemos aprendido sea de las víctimas de esta violencia absurda de nuestro país. Ellas, ustedes, nos han enseñado el significado de la fuerza, de la resistencia, de la persistencia. De la reconciliación. De su capacidad de volver a empezar por encima de cualquier rencor. Es claro que ustedes nunca olvidarán la tragedia que les paralizó la vida por décadas, nunca olvidarán a quienes ya no están. Nuestro deber es construir una narración distinta de esta tragedia. Una narración que abra una posibilidad real de futuro y elimine las anclas en el pasado.



Los campesinos restituidos, y los segundos ocupantes reconocidos o los terceros de buena fe exenta de culpa, ese universo de personas consagradas a su campo y que padecieron la violencia y el desplazamiento, quieren volver a sembrar. Quieren recuperar el tiempo perdido. Y quieren crecer tanto como sus cosechas. Porque tienen grabada la tierra en sus corazones. Nos han demostrado, con creces, lo que significa el arraigo por lo querido. Para ellos, la tierra lo es todo.



Como Estado seguimos el firme compromiso de cumplirles a las víctimas de Colombia. Esto comienza por reconocerlas y no revictimizar a nadie que ocupó, por extrema necesidad, un terreno de alguien más. También, por actuar articuladamente con las distintas instituciones del orden nacional y territorial; la empresa privada y la cooperación internacional, para hacer de la restitución de tierras un logro sostenible en el tiempo. Es nuestro aporte real a la paz. Los restituidos hoy pisan territorios recuperados por la Fuerza Pública, es imperioso para nosotros garantizar su seguridad y tranquilidad porque amparado en ellas llegará el desarrollo; el Gobierno nacional y las autoridades locales estamos actuando con atención prioritaria en los municipios Pdet.



El objetivo es atender con todo lo necesario a quienes más han sufrido para que logren recuperar la confianza perdida. Este es el cambio más esencial de toda la política restitutiva: reconocer que las víctimas necesitan recursos para arrancar de nuevo y trabajar sus tierras. Estos diez años de vigencia de la ley nos han permitido verlo con claridad. Logramos a través de las sentencias reconocer una serie de medidas de reparación; entre ellas, la implementación de proyectos productivos con un acompañamiento técnico de dos años, la solución de vivienda rural, el saneamiento de pasivos y la provisión de bienes públicos; herramientas imprescindibles para garantizar su permanencia en los predios restituidos y sostener sus proyectos de vida.



Los resultados no se han hecho esperar, ya los campesinos empiezan a nombrarse emprendedores rurales y se están asociando con sus comunidades para salir adelante porque saben de solidaridad. Esto es verdadera transformación de vidas.



Andrés Castro

Director general de la Unidad de Restitución de Tierras