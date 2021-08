Señor concejal Daniel Carvalho: ¡usted debería ser…!

Aún recuerdo que lo escuché hablar por primera vez en una entrevista en vivo por Instagram en el primer confinamiento mundial, cuando todos nos volcamos hacia las redes sociales y estar en todas partes del mundo sin sentir el encierro. Usted, aquel día, presentó una conversación muy amena con Sebastián Bustamante, un arquitecto muy comprometido con el urbanismo de Medellín; luego, me seguí conectando a sus posteriores entrevistas mientras duró el primer confinamiento.

Usted, de entrada, da la sensación del político completamente atípico; el antagónico de la polo almidonada sin corbata que es capaz de enlodarse y arrastrarse como cualquier reptil rastrero frente a las cámaras para proteger sus votos y adopta un discurso de sonrisa afable creyendo que todos lo desean escuchar. ¡No! Creo que a usted la apariencia le importa un carajo y yo… ¡se lo aplaudo! Con su forma de ser, vestir, hablar y sus tatuajes de inmediato me hizo imaginar: ¡un músico sacado de la mítica banda The Wailers que ahora es concejal de Medellín!



Más allá de aplaudir su pinta para darnos cuenta –por fin– de que la corbata no nos hace más decentes y el tatuaje tampoco convierte a nadie en delincuente, me concentré en algunas de sus intervenciones dentro del Concejo de Medellín, y con este subjetivo y casi apasionado análisis, considero, señor Carvalho, que usted ya debería ser algo así como una especie de consejero nacional; no obstante, no se le olvide que también –en el futuro– me encantaría verlo dirigiendo Medellín con la misma entrega y vehemencia con la cual ha liderado algunos proyectos para la ciudad desde el Concejo.



No puedo pasar por alto que al comienzo de este año me asombró su coraje cuando dio un paso al costado de la coalición mayoritaria de concejales que –aún con ciertas reservas– le dieron el apoyo al actual burgomaestre de la ciudad. Quitarle su amparo a la actual administración era un riesgo muy grande que jamás se le hubiera ocurrido a un arrodillado concejal politiquero; los aduladores en nómina se rasgaron las vestiduras con adjetivos propios de toda denegación contra su manifestación; y –reitero– su ética, honestidad y valentía son valores inexistentes ante un limaco ataviado de polo blanco bien almidonada. Usted, señor Carvalho, se convirtió en un paria ante aquel que promete, manda, sonríe y calcula bajo la mirada gacha; maquiavélico protagonista capaz de asustar, maldecir y recitar con el rol más ramplón de toda la comedia: ¡el bufón sin gracia!

Señor Carvalho, en ocasiones escucho sus intervenciones y… ¡¿sabe algo?! ¡Me gusta su discurso! No profesa credos ideológicos; no atiza diferencias y generalmente apela al trabajo en unión como bien común. Me he dado cuenta, además, de que usted es un puente generacional: comprende muy bien a los jóvenes, ellos lo aceptan, pero tiene también buenos canales de comunicación con los señores de su edad, como el arquitecto Bustamante, porque su alocución es la de un humanista cuyo valor va más allá del cálculo político.



Yo espero que la política, en su vida, no sea cuestión de un momento; me incomoda tener que imaginar parte de su talento sometido al asunto de coaliciones, elecciones internas o convenciones partidistas en las cuales, por desgracia, se le pone punto final a la coherencia absoluta para coronar siempre al politiquero o payaso tradicional con resultados nefastos para el país.



Le reitero ya para terminar, señor Carvalho: es posible que en la política solo percibamos una muy mínima parte de su talento y personalidad. No me sorprendería tampoco si su actividad llega a experimentar un cambio en cierto momento; no obstante, ¡ojalá que todos esos cambios le lleguen ejerciendo alguna labor pública con el mismo pundonor que lo ha caracterizado en el Concejo de Medellín!

ANDRÉS CANDELA

