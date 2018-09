Poetas no son profetas

‘Gota a gota’ –que además me encanta– es una canción atemporal de Miguel Bosé contra el mal periodismo, la mediocre reportería y las falsas noticias, con las que ya vivimos saturados y demasiado contaminados. Una recopilación alegórica de todo lo que puede ocasionar un embuste; incluso, la acomodada opinión de todo aquel que respira por una herida abierta simplemente porque los hechos no sucedieron a “la imagen y semejanza” de sus pasiones y, luego, el público queda expuesto a una sesgada columna como si fuera tabla de mandamiento o la mismísima réplica de Pilatos a los sacerdotes del Sanedrín: “lo escrito, ¡escrito está!”. Pero sin la mínima investigación de fondo como debe ser el verdadero periodismo que tanto añoran y citan algunos colegas por estos días.

Algunos columnistas –por ser excelentes escritores– tienen tribuna aunque no sean periodistas de profesión y lamentablemente algo en ellos actúa como teflón aislante contra sus propios lectores y, ante esto, reitero lo que siempre he sostenido y defendido como columnista: ¡¿no es precisamente por los lectores y para los lectores que escribimos?! ¿Por qué no hacer el sano ejercicio del debate en los foros de sus propias columnas? Les aseguro que –con un lenguaje moderado, educado y pasando por alto los insultos– es un ejercicio muy enriquecedor cuando se tiene libreta en mano; cuando se acepta que lo escrito es simplemente una ponencia que, en ocasiones, al final del día, por los certeros argumentos de algunos foristas se puede transformar en nuevas dudas que se convierten en directrices de investigación; mas, ¡una columna de opinión jamás será una verdad absoluta!



Tampoco todo buen escritor es –inicialmente– un buen columnista y/o viceversa. Pero la observación, si se practica, es muy buena brújula porque en el país hay excelentes columnistas que se deben estudiar diariamente y elocuentes escritores que hacen muy buen uso de las columnas con diversos análisis de actualidad; otros, parece ser, ¡tienen el espacio como álter ego de su solitaria vanidad! No obstante, son reputados escribanos que viajan por el mundo exponiendo sus libros; tienen discursos muy enamoradores de la ideología que ellos pregonan, pero que no practican; podrían volver a hacer incendiar Roma si atizaran la idea en redes; y –al mejor estilo de la teoría del complot– desdibujan un evento contundente para transformarlo en un hecho intrascendente que pone en duda el verdadero trabajo de una periodista y, simplemente, porque la reteñida objetividad periodística –que no está hecha para adular, sino para desmantelar– incomodó “la gloria” de un nobel de paz que ya venía rengo por reportajes como el de Le Monde para la época.



Muy normal, muy de la profesión –para un verdadero reportero de oficio–, concertar preguntas entre colegas en ruedas de prensas muy concurridas, tal cual como se acordó la pregunta que tanto avergonzó a Santos. No fue una consulta pagada desde ninguna finca. ¿Era tan complejo navegar por los diferentes portales informativos del mundo para haberle dado, por ejemplo, una leída a Ramón Pérez en el ABC de España, quien, casi dos meses antes de la “fatídica” pregunta, escribió: “La presidenta del comité de los Nobel de la Paz tuvo intereses petroleros en Colombia”? Incluso, citó a EL TIEMPO como él mismo lo afirma en su texto.



Muy insensato también intentar torcer la historia del periodismo (que ya tiene tantas víctimas) para hacer ver este episodio como un capítulo vergonzoso u oscurantista, ¡en lo absoluto! Incomodar al ególatra de turno debe ser un ejemplo en la cátedra.



Escribir opiniones no es lo mismo que invocar musas cuando la página en blanco de una novela lo intimida a uno como escritor. Las realidades expuestas con rigor informativo pueden llegar a ser –como casi siempre ocurre– una excelente novela, pero pretender pontificar en la historia del periodismo con ciegas sentencias desde el sentimiento ideológico sin ningún don profético no es más que la interlocución sin ética de un caprichoso poema.



P. S.: Señora Paola Ochoa: respeto la admiración que usted le pueda tener (¿o le tenía?) a Daniel Coronell. No es mi caso; por mi parte –sin ninguna duda–, considero a Germán Castro Caycedo como el mejor ejemplo de investigación periodística. Aunque la lista es larga, con muchos y muy buenos.



