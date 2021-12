Óscar Iván Zuluaga, por qué no nos hace un favor…, ¡retírese!

Terminaba de escribir la mayor parte de esta columna cuando una de las alertas de EL TIEMPO me acaba de informar: #UltimaHora 'Óscar Iván Zuluaga, elegido candidato oficial del Centro Democrático'. ¿Qué hago, cambio de tema?, me pregunté. ¡No! Comencé entonces a indagar opiniones: en algunos casos lo defendieron; en otros, dudaron, pero la gran mayoría, como yo, no divagaron al afirmar que el Centro Democrático (CD) —con una historia ya repetida— la volvieron a (…) con la elección del señor Zuluaga. Con los días se sumaron más militantes del CD que me confirman lo mismo.



(También le puede interesar: El alcalde 'spam' y su animador de propaganda)

Señor Zuluaga, yo no dudo de que usted sea un hombre bien preparado, pero no el adecuado. Cuando yo leía su entrevista con María Isabel Rueda del martes 16 de noviembre en las páginas de este periódico encontré ciertos aspectos en sus declaraciones sobre Juan Manuel Santos que no son nada nuevo bajo el cielo; no obstante, señor Zuluaga, sus revelaciones —en tiempos de redes sociales— están tan devaluadas como la moneda del país vecino, ¡declaraciones con intenciones de invocar reflectores que, aunque imagine lo contrario, no le servirán de nada en campaña contra Petro! Además, parece ser, a usted le está fallando la memoria o le falta un caramelo en el frasco de la historia. Pero tranquilo, señor Zuluaga, el escribano aquí presente le ayudará a recordar algunas similitudes entre usted y el mismo proceder de Juan Manuel Santos que, parece ser, tanto le ofende, ¡aunque sea su propio reflejo y el de aquellos que lo rodean a usted!



Mi interpretación y ecuación de los hechos, ocho años después y con los resultados de la nueva convención, me aclaran muchos aspectos: ¡quienes no estuvimos jamás de acuerdo con el proceso de Juan Manuel Santos y las Farc nos tuvimos que tragar ese sapo por su culpa, señor Zuluaga, y también por la complicidad de los Valencia Cossio y la señora María del Rosario Guerra: ¡Juan Manuel Santos fue el ganador en esa farsa de convención! ¡¿Se lo explico, señor Zuluaga, o se lo recuerdo?!



Le explico: en aquella convención usted no tenía oportunidad de nada, Pacho Santos estaba, incluso, por encima de Juan Manuel Santos en las encuestas; aunque estos mecanismos de medición en Colombia siempre se descalabran.

Óscar Iván Zuluaga no llegará a la segunda vuelta; además, me atrevería a afirmar que se verá obligado a renunciar en plena campaña, pero cuando ya sea muy tarde para el partido. FACEBOOK

TWITTER

Se lo recuerdo: tenían previsto una consulta, mecanismo que solicitaban Pacho Santos y Carlos Holmes, pero usted quería conclave y ahí tenía a la señora Guerra organizándole el terreno y modificando listas a su antojo porque usted, como me lo dijo la fuente, "¡no levantaba ni polvo!". ¡¿Se le olvidó eso, señor Zuluaga?! Esa convención fue, absolutamente, un cónclave borgiano, hicieron venir gente del partido de todas partes del país, pero tenían que ser discípulos de los suyos. No me estoy inventando nada, usted creyó dividir exactamente para reinar cómodamente con la carta que le escribió a José Obdulio Gaviria, pero el tiro le salió por la culata: ¡otra que se anotó Juan Manuel Santos gracias a su falta de tacto con esa misiva! Al final le adjuntaré las columnas de aquella época y las conversaciones con mi fuente, porque la historia jamás se escribe con supuestos, pero los hechos, cuando son reiterativos, sí permiten una interpretación del actual presente; es decir, ¿cómo carajos volvió usted a ganar una convención cuando la tendencia era María Fernanda Cabal? ¡Y brilla por su absoluta ausencia la explicación de un proceso claro, porque ese, incluso, es otro tema por tratar cuando aún no se mencionan ni los votos!



Es temprano para hacer precisas predicciones políticas como nos tenía acostumbrados Mauricio Vargas en su última columna de cada diciembre; no obstante, sin ser tan experto en el asunto del tarot político en Colombia, sí me atrevo a vaticinar la próxima lluvia de sapos…



Óscar Iván Zuluaga no llegará a la segunda vuelta; además, me atrevería a afirmar que se verá obligado a renunciar en plena campaña, pero cuando ya sea muy tarde para el partido. El Centro Democrático, como partido, se verá herido de muerte por haber elegido nuevamente a Zuluaga y la inmigración de sus militantes a otras tiendas, verbigracia los concejales de Medellín, será también otra de las constantes 'traiciones', pero en el atiborrado 'centro político' ¡encontrarán nuevamente oxígeno y el candidato que sí tiene más carisma que el señor Óscar Iván Zuluaga para desvelar a Petro!



P. S.: Crónico-necropsia de una ‘convención’ amañada

ANDRÉS CANDELA

Twitter @a_candla

(Lea todas las columnas de Andrés Candela en EL TIEMPO, aquí)