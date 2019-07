¿Columnistas o lectores de redes sociales?

El periodismo de opinión y los editoriales de un periódico son, sin duda, un mecanismo participativo en una sociedad democrática para fomentar canales de discusión, ideas, soluciones y diálogos; sin embargo, el insomnio se ha encargado de mortificar el descanso de algunos directores porque con el auge de las redes sociales se han desencuadernado ciertos preceptos, se han perdido lectores y, hoy por hoy, cualquiera es un ‘opinador’; incluso, como graduados en la última lluvia o engendrados por alguna desbocada maldición de conejera, surgieron, ¡además!, los supuestos influenciadores.

Como si todo lo anterior fuera poco, quienes antes eran columnistas pasaron a convertirse en locutores −en vivo− de sus propios textos en las redes sociales, y algunos −en mi opinión− echan mano de la teatralidad para matizar sus textos con aura de palabra santa o verdad absoluta; otros lo realizan con delirios de vedette y el símil tácito del ególatra; por último, no faltan los famélicos de popularidad y fama, quienes no solo hacen el ridículo, sino también contribuyen con sus payasadas de pacotilla para que ‘el mejor oficio del mundo’ pierda credibilidad y respeto.



No quiere decir que en esta nueva tendencia todo sea reprochable si se hace con criterios muy puntuales. Por ejemplo, hay columnistas con excelente conocimiento de la oratoria, como es el caso −para mí− del periodista Gustavo Gómez Córdoba. Él −en las pocas veces que le he visto leyendo sus columnas− no fatiga; la importancia se centra en el texto, no en él. No se hace pesado verle y escucharle porque no hay ninguna pantomima de adorno o ínfulas de estrella, tampoco hay abusos de hipérboles y, lo más importante, es muy fácil concentrarse en sus palabras por su vocalización y el timbre de su voz que, me imagino, son gracias a su larga experiencia en la radio.



Las opiniones de los propios columnistas sobre esta nueva tendencia son muy diversas. Uno de ellos, con más de tres décadas en el oficio, me compartió: “Yo no lo hago, me da pereza. Y tampoco miro a quienes lo hacen porque le doy un valor especial a la lectura reflexiva y en silencio”.



“Por mi parte”, me afirmó otro columnista con trayectoria escrita en diferentes medios, “(…) soy muy poco audiovisual y no me agrada mucho la idea. No sé qué tanto importe o aporte para el medio este nuevo ejercicio”, concluyó con su pregunta abierta.



“En mi caso”, comenzó rápidamente uno de los mejores cronistas y periodistas que ha tenido el país, “¡no me gusta! ¡Me parece espantoso! Toman las redes sociales como púlpito para sus egos. No me opongo al ejercicio, pero sí a la forma como lo hacen”.



“Querido Candela: en cuanto a lo que me preguntas, sobre la lectura de los columnistas de sus artículos 'online', creo que esto forma parte de la dificultad que están teniendo los medios para que la gente pague algo por los contenidos (…)”. “La mayoría de los medios impresos están perdiendo plata, y cuando empiezan a cobrar, los lectores, con tal de no pagar, dejan de leer a sus articulistas. La lectura es un gancho más para tratar de tener lectores. Así que no lo juzgo. Es un mundo nuevo y difícil este que estamos enfrentando”. “Si me pidieran (refiriéndose al periódico para el cual escribe) que la leyera en la red, lo haría”.



“¡Ay, Candela! Aquí estamos ante un tema de teoría de la recepción; o sea, el lector interpreta el texto, pero cuando el columnista le lee el texto al lector con entonación, matices y comentarios, pues le hace toda la interpretación del texto y le quita el trabajo al lector. Es, tal vez, acabar con el lector con demasiado facilismo, pienso yo”, me afirmó por último otro periodista, quien ha trabajado en televisión, radio y prensa.



Siempre he sido defensor de la interacción escrita con los lectores en los propios foros del medio como nutriente dinámico para el propio periódico y, como muchos colegas, también comparto la columna en redes para que los lectores se dirijan al periódico.



Una columna de opinión no requiere ser leída en público como edicto papal, mucho menos como evangelio; tampoco es un diario personal. ¿Para quién o qué escribimos? ¿Para el ego, la jactancia, el buen nombre? ¡Escribimos y opinamos para los lectores, para una sociedad!



P. S.: “Los periodistas no son artistas”: ‘El mejor oficio del mundo’.



ANDRÉS CANDELA