Más mujeres periodistas..., ¡por favor!

¡Me encantan! Poco importa si comulgo o no con sus discursos y la manera que tengan de interpretar la realidad. Reitero una idea reteñida en esta columna cuando se trata de mujeres: gracias a ellas y con todas las hijas de Eva ―aunque no sean periodistas― llega la más placentera de todas las virtudes: ¡la insubordinación y la desobediencia! Cualidad que ellas ostentan sin pudor para formular esas preguntas capaces de avergonzar al poderoso de turno.

Admiro a esas colegas que respiran este oficio y lo desempeñan con libertad, sin temor a la duda. Ellas jamás aplauden el discurso embaucador; tampoco se arrodillan ante la medalla, corona, premio, báculo o anillo mandatario por educación. Me asombran de ellas el agudo sentido de la observación, la mirada sin velos y sus pupilas alzadas como lanzas; la fortaleza y brío para encarrilar preguntas maquiavélicamente desviadas; me sonrío cuando sagazmente atizan celos profesionales de una vieja e impotente jauría de machotes periodistas anestesiados; mas ellas pasan de largo ante la envidia, sin ocultar sus dulces encantos: una ventaja de dominio como todas las demás que ostentan sobre nosotros porque ellas –ante nosotros– no compiten: reclamar igualdad de condiciones laborales jamás se debe confundir con rivalizar. Burda arenga chillada de sementales patriarcales y su infértil pobreza para cautivar; incluso, parece ser, solo ven amenazas en justas apelaciones de paridad.



Yo me juego una mano por ellas, la selección moral de sus afilados criterios y la disciplina que tienen para este oficio: nunca se comportan como autómatas asalariadas al servicio de una insulsa y pregonada ‘objetividad periodística’ que nunca ha estado presente en nuestra realidad. Ellas mascullan las rabias de aquellos sin voces, transpiran la impotencia de los oprimidos, sufren con el dolor de sus congéneres abusadas y, como al comienzo, no se han dejado de preguntar qué injusta ley determina sus destinos ante el falo opresor. Eternal pregunta que las hace mejores periodistas que a cualquier macho entre nosotros... ¡nos merecemos toda esa cólera!



Amo el periodismo gracias a ellas: ¡mi vieja lo soñó para ella, pero la ruleta del destino giró en su vida sin contemplación para terminar trabajando en un banco! Por aquel entonces ese era su futuro, trazado sin matices de frustración. Nunca me lo inculcó. No fue deuda ni obligación mi selección profesional, para su tranquilidad: hebra genética, ¡punto! Soy un admirador de ellas y enamorado de esta profesión que me permite ser cronista, testigo e historiador.



El deseo de convertirme en periodista siempre fue algo latente desde muy pequeño, tenía la certitud; sin embargo, carecía de todas las virtudes femeninas ya explicadas, que nacen sin descanso dentro de ellas: las mujeres llegan al mundo con la noción del tiempo y Cronos las venera; nosotros, por el contrario y teniendo un poco de suerte, comprendemos el tiempo ya bien pasado el mediodía de nuestras vidas. Es exactamente por eso que la disciplina y el rigor –en mí– brillaban por su absoluta ausencia mientras yo levitaba en una nebulosa de sueños, anhelos y libros escritos que no me representaran ningún esfuerzo, como si todo pudiera surgir por una ósmosis a mi favor. ¡Qué equivocado estaba...!



Mujeres periodistas, deseo agregar –como si todo lo demás no fuera suficiente– la vergüenza que me produce la selección de una testosterona arbitraria; es decir, cuando determinados atributos femeninos son favorecidos por encima de la entrega que muchas de ustedes le han ofrecido a este oficio, pero no deben atribuirse culpas entre ustedes mismas; de nuevo el instintivo falo opresor, el mismo que –sin pudor– incitó a la violación de las mujeres en el libro de Zacarías: “... yo reuniré a todas las naciones para que ataquen Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas”. Y así, textualmente, viene sucediendo más allá de las fronteras de la única ciudad que existe en la Tierra y en el cielo.



Se requieren más mujeres periodistas, ellas no se debaten en complejos de ineptitud: miran con lanzas; contemplan con sangre y amor la profesión; saben cómo encontrar la respuesta escondida, y no lo exagero: ¡soy hijo periodista de una cronista a quien la ruleta del destino vilmente silenció!; ergo, discípulo de ‘la Corresponsal’, su meticuloso manejo de líneas e investigación que me mostró el camino para sangrar con la palabra no agraciada; luego reclamé su nombre para mi hija.



¡Feliz Día del Periodista para todos los colegas!



P. S.: siempre he sido defensor de los foros para comentaristas de EL TIEMPO y en ocasiones entro, saludo, discuto con ustedes, pero paso de largo por los insultos. Hoy, precisamente, los quiero invitar a mi canal de Telegram, allí también podremos hablar en directo: https://t.me/Andrescandela



Andrés Candela