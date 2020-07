Acoso sexual, infamia, respuesta política y artística

Es, literalmente, bien jodido cuando se le trabaja a una columna una tarde completa y uno termina por darse cuenta de que la realidad no permitiría paréntesis para otro tipo de temas porque un asunto como el acoso sexual –con todas sus directrices– no admite ningún aguardo; además, no tengo la magia, calidad o el estilo para ser oasis editorial como Esteban Constaín los jueves y, reconozco, tampoco ostento la voluntad para marginarme del tema.

El 26 de febrero del año en curso escribí “¿En vías de extinción el piropo en tiempos del #MeToo?”. En aquellas líneas afirmé ―lo reitero aún― estar completamente a favor de la sentencia dictada contra Harvey Weinstein y me atreví a asegurar que era augurio de un buen comienzo para que muchas mujeres sepan que ―en cualquier lugar del mundo y bajo ningún tipo de estigma o presión― deben callar ante el acoso sexual. También lo vi como un precedente indiscutible para que “los desbordados machos alfa de la pradera, que ostentan algún poder, aprendan a comportarse”. Para que ellos también sientan y sepan que las sociedades hoy los vigila más que nunca para establecer un equilibrio de géneros. Un progreso.



Reconocí también que, lamentablemente, muchos congéneres obedecen a la testosterona como brújula disloca que desconoce el clásico teorema de galantería: “¿tomamos un café? ¡Te invito a un café!”. Escribí también que el macho con poder se nutre del abuso sexual dentro de una triste espiral de soledad pasional; y, agrego: ¡cualquier abuso de poder ligado al acoso sexual es un onanismo de brutalidad! Los acosadores lo saben.



Ya al final ―sin desvirtuar nada de lo anterior― sentí miedo como hombre cuando me imaginé haciéndole algún cumplido de galantería a alguna mujer porque la óptica y los juicios de algunos movimientos feministas los encuentro un tanto inquisidores: en toda cacería de brujas hay un temor generalizado que oscurece cualquier verdad por una infamia hinchada. Cualquier hombre en sano juicio ―excluyendo la patología y ceguera del abusador― no querrá imaginarse procesado por “acoso sexual” de un piropo malinterpretado.



Ahora bien, dos historias de acosos sexuales han estado presentes durante los últimos días; no obstante, el desarrollo de las dos situaciones ha sido muy antagónicas, el primero: “Ocho mujeres señalan a Ciro Guerra de acoso y abuso sexual”, EL TIEMPO, 24 de junio de 2020. El segundo: señalamientos por el mismo comportamiento contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



El 24 de junio, el propio director de cine Ciro Guerra, de forma breve en un video casero, manifiesta sus futuras decisiones ante la denuncia; después, me sorprendió muchísimo la defensa escrita por la exesposa del director, Cristina Gallego, también en EL TIEMPO el lunes 6 de julio. Un texto, además, con un párrafo que establece una pregunta muy sensata sin dictar sentencia: Sobre los testimonios que citan eventos previos al año 2014, cuando Ciro andaba en bus y empujaba mi carro Renault 9 para que prendiera, valdría preguntarse dónde residía su poder y su fama, esos que subyugaban a las posibles víctimas. Y por último el testimonio de la directora de cine Claudia Mora, quien por su parte ―también para EL TIEMPO― agregó: Hoy, a quienes tanto me preguntan, debo decir: nunca me he sentido violentada por Ciro ni noté comportamientos agresivos de su parte hacia las mujeres”.



En el caso del alcalde de Medellín el manejo de la situación es bien diferente: La Fundación para la Libertad de Prensa ―en un comunicado― rechazó las presiones por parte del alcalde contra los equipos periodísticos de La W y El Espectador; asimismo, se documentan las llamadas personales del funcionario a directores de medios “para mejorar la imagen del alcalde a cambio de pauta”. Y como si todo esto fuera poco desaparecen las cuentas en Twitter por parte de las denunciantes que estaban dispuestas a hablar y luego decidieron guardar silencio, acontecimientos que sí generan muchas conjeturas y merecen una investigación más exhaustiva; además ―aunque merece columna aparte―, muy lamentable la airada forma y pretextos tan pueriles que tiene el señor alcalde para no responderles a algunos periodistas cuando lo incomodan con preguntas concretas sobre el tema del acoso sexual, ante dicha actitud: no se le olvide algo, alcalde Quintero, los periodistas no somos bastoneras de políticos ni agencias publicitarias de beneficencia, estamos para hacer preguntas y usted, como funcionario público, ¡está para responder esas preguntas! Nadie lo obligó a elegirse alcalde, esa fue su voluntad, ¡asúmala!



P. S.: Señor Quintero, le reitero, estas líneas no lo están condenando a usted como culpable por abuso sexual, para eso está la justicia; pero sí son un llamado para recordarle que usted no está por encima de nadie y su actitud ante los periodistas, como alcalde de Medellín, debe ser ejemplar. El buen ejemplo de un funcionario público es mejor que la pauta publicitaria con usted como protagonista o modelo de turno.



ANDRÉS CANDELA

En Twitter: @a.candla