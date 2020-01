Bajo un cielo rojo

El cielo se volvería rojo y una nube gigante en forma de champiñón sería la flecha que desde lejos, muy lejos, indicaría el lugar donde estaríamos todos muertos. Mamá, papá, hermano, perra. El presidente, la señora que vende los buñuelos más ricos del mundo en la esquina. Todos.



Los ochenta. Una mente infantil observa el amenazado cielo azul y despierta al mundo adulto tratando de entender por qué existe en un lugar muy lejano —pero no lo suficiente— un botón rojo que puede detonar todo el planeta en un segundo si un señor muy arrugado y poderoso se enoja mucho con otro, también viejo e igualmente importante.

Trazos de radiación y terror se cuelan en las caricaturas que esta niña ve. José Miel busca eternamente a su mamá e intenta sobrevivir a bichos aterradores bajo un cielo japonés, angustiosamente rojo. Pero el robo de esta inocencia en la guerra fría palidece al lado del asalto a la infancia de los hijos de un mundo sobrecalentado y todavía lleno de botones rojos regados por ahí.



Está aquí la nube que lo envuelve todo. La señal de humo más grande de la historia viene de Australia y carga por el mundo el humo de la muerte de un billón de seres y de cinco millones de hectáreas de bosques. Este humo atraviesa un continente inflamable, viaja por encima de los océanos y abraza el planeta con la noticia, en caso de que el mundo no se haya enterado aún en sus pantallas.



No más tortugas con pitillos en las fosas nasales. No más ríos de basura en Indonesia. No más osos polares raquíticos entre hielos derretidos. Este humo es la materialización de esa promesa de un mundo peor.



La incapacidad expresiva de la cara de un koala ardiendo conmueve más que cualquier mueca de dolor. Es la ternura hecha ser que se quema y no puede ni siquiera correr. Los canguros desesperados dan saltos erráticos frente a las llamas sin que haya realmente hacia dónde escapar. La ranas y lagartijas, siempre esquivas a los humanos, buscan refugio y una gota de humedad en las casas que aún quedan en pie.



Acorralados contra el mar, los niños ven su mundo arder en una playa que hasta hace unas pocas horas fue su paraíso de infancia. El cielo es ahora rojo de verdad. El aire pesa en los pulmones y los hace toser. El calor los abrasa. Sus madres los abrazan, pero no hay nada que ellas puedan hacer o decir para salvar lo que se ha perdido adentro y afuera de sus hijos con este fuego. En la ciudad, a cientos de kilómetros, todos tosen. Van a sus trabajos intentando una monotonía que los cubra de seguridad. Consultan sus teléfonos con ojos rojos. Ven caer a los tenistas intoxicados en las canchas al aire libre lleno de cenizas. No es posible ese remedo de normalidad. No se puede ser testigo de todo esto y seguir como si nada, aplastados en un sofá dando 'likes' o comprando chucherías en un centro comercial. Ni en Australia ni en cualquier otro lugar del mundo. Aun así, los líderes de los botones rojos siguen siendo los mismos. O peores. Cancelan pactos ecológicos, firman nuevos contratos para duplicar la producción de hidrocarburos, boicotean esfuerzos ambientales, rechazan la sabiduría ancestral de quienes han lidiado por siglos con el fuego. “La economía no se puede parar por unas cuantas ramas quemadas y unos cuantos bichos muertos”.



¿En qué planeta creen que podrán sumar ceros a la derecha cuando no haya aire que respirar? Total, qué les importa si ya no estarán aquí. Solo un cielo rojo para toda una generación de Gretas. Es un crimen que no tiene nombre y para el que la socióloga australiana Danielle Celermajer ha usado el término omnicidio –el homicidio de todo–, un término acuñado en los años setenta por el filósofo John Somerville para describir lo que significaría para la humanidad una guerra nuclear.



ANDREA DOMÍNGUEZ

Periodista