Reflexiones sobre modernización, gobernabilidad democrática y paz

La modernización es una tarea de honda transformación institucional en los procesos de administración y gestión a cargo del Estado, con impacto favorable en su funcionamiento y en la cultura de la sociedad en su interrelación con aquel.

Implica la adecuación de las prácticas gubernamentales a un entorno innovador, producto de un cambio tecnológico, basado en la gestión del conocimiento para fortalecer la democracia. Se trata de proporcionar mayores niveles de bienestar a la sociedad, en condiciones de mayor igualdad de oportunidades, garantizando el orden y la estabilidad política, en un contexto de legitimidad social que excluye la violencia, la arbitrariedad y las violaciones de los derechos humanos.



En tal sentido, la modernización coadyuva a destacar la democracia como un supremo valor político y moral de la sociedad que integra la representatividad formal de las instituciones con la participación real de la sociedad, en una dinámica nueva en la cual se facilita la aparición de nuevos actores en el escenario político, con el consiguiente replanteamiento de las relaciones de poder.



Se trata de promover sociedades más equitativas que superen las condiciones de pobreza y exclusión, en el marco de una expansión económica sostenida y sustentable, en el que el crecimiento y la equidad se refuercen y el avance hacia ellos sea de manera simultánea y complementaria.



De igual manera, ello implica impulsar la creación de un Estado más sólido y con amplio margen de gobernabilidad que, por ejemplo, sea apto para ejecutar programas y proyectos, e igualmente capaz de detectar y resolver problemas y conflictos en un marco de eficacia y eficiencia.



Hay situaciones que conspiran en contra de la anterior visión, como ha sido el hecho ampliamente conocido en las últimas décadas, especialmente en América Latina, en cuanto a querer replantear la función del Estado en sus características y funciones, dentro de esquemas rígidos, como es el del paradigma conocido como el Consenso de Washington, en cuanto que el Estado solo debe ocuparse de ciertas tareas y que un Estado pequeño aporta importantes ahorros de recursos fiscales.



Frente a esa opción ha estado el otro extremo del espectro sobre el manejo gubernamental, cuyo énfasis en las privatizaciones no ha sido selectivo y estratégico, sino general y orientado por principios ideológicos.



Existen otros obstáculos como que, en el primer caso, el Estado se desprofesionalice con la salida de muchos funcionarios de amplia formación y experiencia, o que la

descentralización de funciones hacia los entes territoriales, no se realice en el marco de un estudio beneficio costo o de un análisis costo-eficiencia que mida su capacidad de empoderamiento hacia las nuevas tareas.



En ese contexto aparece el concepto de gobernabilidad como elemento central, el cual se considera como la capacidad de respuesta que tiene el Estado frente a las demandas cada vez mayores de la población e implica dos principios que son la legitimidad y la eficiencia.



La legitimidad se centra en la vigencia del Estado de derecho, con una sólida base de apoyo social, en el que no solamente rigen plenamente las libertades individuales sino la separación de poderes, y se expresa mediante una conciencia social que lucha en contra de la corrupción, en un escenario de crecimiento con equidad.



Por su parte, la eficiencia se refiere a la obtención de resultados en el ámbito de las especificaciones técnicas previamente establecidas en la fase de diseño de las políticas y de la programación para la acción.



En un tal escenario la gobernabilidad no es para ejercerla solo en el ámbito de la representatividad formal de ciertos niveles de autoridad, en los que suele prevalecer cierto despotismo tecnocrático ni tampoco en la ausencia de un proyecto nacional que concite un consenso mayoritario, sino sobre un marco orientador para el mediano plazo que sea flexible, adaptable y de carácter indicativo, en cuya elaboración participen múltiples actores.



Sobre la paz se ha escrito tanto que solo vale la pena referirse a ciertos hitos, como cuando el benemérito Benito Juárez expresó que “El respeto al derecho ajeno es la paz” o lo que dijo el papa Paulo Sexto en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre que “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, o lo que aprobó nuestra Asamblea Nacional Constituyente de 1991, a propuesta del expresidente Misael Pastrana, de que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia).



Esas tres ideas-fuerza, como dicen los franceses, son los ejes fundamentales para construir una cultura de paz dentro un Estado moderno, con una amplia base de gobernabilidad que involucre a los principales actores. Nunca es tarde para aplicar estos principios y actuar con apego al respeto de la condición humana.



Amadeo Rodríguez Castilla

Economista – consultor