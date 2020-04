El drama de los graduados en el exterior y la indolencia burocrática

No hace mucho tiempo el país se conmovió con la muerte de una joven a consecuencia de una operación estética practicada por un falso especialista, supuestamente especializado en Brasil, quien acreditaba certificación oficial expedida por el Ministerio de Educación la cual, después se comprobó, que había sido obtenida de manera fraudulenta.

Esta situación generó, como siempre, una ola de reclamos y cuestionamientos sobre la pulcritud e idoneidad de los organismos competentes que expiden tales licencias. Para responder a esas críticas, se cambió completamente el protocolo de validación de títulos obtenidos en el exterior, limitando esa responsabilidad a un grupo reducido de ciertos tecnócratas, cuyo resultado ha sido una descomunal congestión y represamiento de expedientes, convirtiendo en un drama el proceso de acreditación de títulos, con demoras que rondan o sobrepasan los dos años. Como se dice coloquialmente, el remedio resultó peor que la enfermedad.



Conocido ha sido el propósito del país por disponer de un equipo de profesionales de gran calidad, especializados en las mejores universidades extranjeras, tarea apoyada por el Icetex y años más recientes por Colfuturo, aun cuando el Icetex se concentra más en la financiación de estudios universitarios en el país. Por su parte, Colfuturo se dedica a financiar total o parcialmente a quienes ya están matriculados en universidades foráneas mientras que Colciencias, otra entidad gubernamental que, a través del programa de repatriación de cerebros fugados, se compromete decidida, aunque no siempre de manera eficaz, a garantizar trabajos atractivos a los que realizaron especializaciones de interés para el desarrollo nacional.



Este sostenido empeño, realizado desde 1950, les ha servido de ejemplo a otros países que, como la Venezuela de la bonanza petrolera, lanzó el ambicioso programa Simón Bolívar consistente en enviar 4.000 becarios a especializarse en el exterior con el fin de “sembrar el petróleo”, cuyos precios habían alcanzado niveles sorprendentes.



Sin embargo, este esfuerzo contrasta con la “alambrada de garantías hostiles” a las que hoy se enfrentan quienes, después de haber realizado exitosamente especializaciones en el exterior, deben enfrentarse al tortuoso camino que conduce a la acreditación de sus estudios. Prueba de lo absurdo de esta situación son las frecuentes manifestaciones de descontento de jóvenes y padres de familia que no entienden cómo, después de tantos esfuerzos financieros y de otro tipo, el regreso al país se pague soportando desempleo y frustración.



Un hecho revelador de la situación que se vive en este campo aconteció en días recientes cuando el alto Gobierno anunció la expedición de un decreto avalando, a toda prisa, los títulos represados de muchos médicos, que hasta entonces dormían en los escritorios de quienes debían aprobarlos y no lo hicieron en un tiempo razonable. Pero mucho más sorprendente aún fue la reacción inapropiada –por no decir mezquina– de los representantes de gremios de médicos nacionales protestando por

dicha medida, desconociendo sin la menor consideración del momento que se vive con el covid-19 y la necesidad de contar con el personal médico suficiente requerido.



La lección que al país le queda es que una responsabilidad de tan alto nivel no puede quedar en manos de mandos medios, como los funcionarios de la división de validación de títulos del Ministerio de Educación, a quienes al parecer poca les importa el daño que ocasionan con su indolencia, o la defensa a ultranza de sus prerrogativas, lo cual es proclive a actos de corrupción como los que ya se han visto.



Esta actividad debe asignarse a profesionales de alto nivel tanto en el campo de la salud como en otros igualmente importantes, que sean garantía de ética, idoneidad y cumplimiento en un periodo de tiempo previamente establecido. Podría pensarse, por ejemplo, en pares universitarios al estilo de los que en el Cesu evalúan y deciden sobre las condiciones de acreditación de alto nivel de los programas académicos que las universidades someten a su consideración.



Lo que es inaceptable es que, para validar un título de pregrado, magíster o doctorado expedidos por universidades conocidas y reconocidas internacionalmente, sea necesario demorarse dos o más años, pues ello conlleva un alto costo de oportunidad tanto para los profesionales interesados como para el país en su conjunto, además de un reconocimiento y acto de justicia con quienes, después de terminar sus estudios, deciden regresar al país.



Hecho por: Amadeo Rodríguez Castilla y Evaristo Arrieta Pico – Economistas consultores