De Nixon a Trump y la pugna mediática

Pese a su inicial activismo político en la izquierda latinoamericana, y cuando todavía no tenía visa para viajar a Estados Unidos, Gabriel García Márquez decía que el periodismo de ese país “era el mejor del mundo como género”, lo cual constituía un reconocimiento explícito a la fama mundial que ese periodismo había alcanzado con el caso Watergate, investigación periodística liderada por los reporteros Carl Bernstein y Bob Woodward, de The Washington Post, que dio al traste con la segunda presidencia de Richard Nixon, quien se vio obligado a renunciar.

Ese caso, que se inició como un inocente evento policivo, como fue el asalto nocturno de unos ‘plomeros’ a las oficinas del Partido Demócrata, en el hotel Watergate en época de campaña electoral, que por un torpe manejo inicial del entorno presidencial adquirió unas dimensiones de efecto ‘bola de nieve’, el cual terminó en el encausamiento de 69 funcionarios, de los cuales 48 fueron declarados culpables.



Lo particular es que Nixon, según el fiscal del caso, James Neal, no estuvo inicialmente al tanto de esa operación, pues, según grabación de una conversación con su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, se lo escucha preguntar: “¿Quién fue el imbécil que lo ordenó?”.



Pero el gran enredo empezó cuando descubrieron conexiones iniciales entre el pago a “los plomeros” y fondos provenientes de la campaña de reelección de Nixon, lo cual inicia todo un entramado de operaciones encubiertas para dejar a salvo la imagen del presidente, de las cuales conoce Nixon pero que públicamente se mantiene al margen.



Fue una especie de trama policiaca en la cual participaron activamente los dos reporteros mencionados, funcionarios de varios niveles del Estado, entre ellos fiscales, agencias de inteligencia y por supuesto el Congreso. Cuando los fiscales ponen contra la pared a varios funcionarios y les decretan penas provisionales excesivas rebajables si colaboran con la investigación, varios de ellos manifiestan que Nixon había hecho instalar un sofisticado sistema de grabación en la sala Oval del despacho presidencial, en el cual quedaban registradas todas las conversaciones personales y telefónicas del presidente.



En ese momento se inició una batalla legal para obtener tales grabaciones, pues Nixon apelaba al privilegio presidencial de seguridad nacional para no facilitarlas, pero fue tanta la presión mediática, de opinión y política que la Suprema Corte de EE. UU. le ordenó entregarlas, pero, pese a que las cintas tenían mutilaciones de temas comprometedores, el contexto revelaba toda una trama orquestada desde la propia presidencia para limitar los alcances del escándalo, pero en la cual es evidente que había una montaña de mentiras inducidas y autorizadas por el propio presidente.



Ante un escándalo de tales dimensiones, y no obstante el prestigio con el cual había iniciado su segundo mandato, la reunión y distensión con la China de Mao, la firma de un acuerdo de control de armas nucleares con la entonces URSS, la política económica exitosa con el control de precios y salarios, a Nixon se le vino encima la acusación o solicitud de impeachment que probablemente terminaría en la destitución y enjuiciamiento penal. Ante esa eventualidad, Nixon, aconsejado por el notablato republicano, encabezado por el senador Barry Goldwater, renunció con el previo acuerdo implícito de su sucesor, Gerald Ford, de otorgarle perdón presidencial total.



Esa renuncia fue un gran triunfo para el periodismo independiente de Estados Unidos, especialmente de sus dos reporteros estrella, y dio lugar a muchos libros, reportajes, películas y el incremento de la matrícula universitaria de estudios de periodismo, envanecidos por el fortalecimiento de los paradigmas de llamarse ‘cuarto poder’ o ‘perros guardianes’ de la sociedad. Es el periodo del surgimiento y expansión del periodismo investigativo que en Colombia inició, en este diario, Daniel Samper Pizano.



Pero ese exitismo mediático también provoca en muchos medios el síndrome de la figuración, con la idea de derribar símbolos de poder, con historias que en muchos casos resultaron contaminadas con intereses políticos, gremiales, sectoriales o simplemente personales. Y, con el vertiginoso desarrollo tecnológico ocurrido a partir de la década de los ochenta, se ha acrecentado la importancia de los medios, especialmente de los digitales con la inmediatez de la información.



En ese contexto aparece en el escenario político de la primera potencia mundial, Estados Unidos, la controvertida figura de Donald Trump, a quien, en principio, muchos subestiman por venir del mundo del empresariado light , en sectores como la hotelería, la publicidad, la farándula, concursos de belleza y similares, además de carecer de trayectoria y experiencia política.



Tengo la impresión de que los medios de EE. UU., y en general del mundo, no han encontrado la estrategia adecuada para tratar a Trump, pues lo han estado haciendo al estilo de como lo hicieron con Nixon, quien, además de ser un personaje cínico, era muy culto y conocía en detalle la política nacional e internacional, pero que respetaba las formas de la política de la época y, en cierta forma, se dejó acorralar por la presión mediática de ese tiempo.



Trump es un personaje que semeja alguien del mundo de los casinos, apuesta duro y utiliza un lenguaje agresivo con los contradictores; que ha impuesto como nuevos paradigmas la posverdad y los hechos alternativos, en nombre de los cuales increpa a la prensa culpándola de las fake news, con un poderoso Twitter que comienza a utilizar desde las primeras horas del día.



Es un personaje que irrita a las élites, pero cuyo mensaje le llega a las bases con acciones como la renegociación del acuerdo comercial con México y Canadá, la presión arancelaria frente a China, el amistoso trato iniciado con Corea del Norte y, ahora, el rompimiento del acuerdo nuclear con Rusia, de cuyo fracaso culpa a Barack Obama por, según él, dejarse engañar de Putin.