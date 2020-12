Los parecidos casos del almirante Bacci y el capitán Alfred Dreyfus

En la época de la tercera república francesa surgió un caso que conmovió profundamente a la opinión pública, pues se trató de un caso con matices de espionaje y antisemitismo, en el cual se produjo una filtración de información de seguridad nacional de Francia hacia su enemigo de entonces, Alemania, del cual fue injustamente acusado el capitán del ejército Alfred Dreyfus, evento magnificado por sus antecedentes de tener origen judío.

Ello se tradujo en una larga condena al inculpado, en la entonces isla del Diablo en el océano Índico, de la cual cumplió doce años (1894-1906), gracias a que la familia tocó a todas las puertas de la Francia de la época y un famoso periodista, Emile Zolá, escribió un libelo J´Accuse, documento compendio de un riguroso proceso de investigación con enérgico, preciso y sofisticado análisis político, histórico y sociológico que dividió y conmocionó a la sociedad francesa de 1998.



A partir de entonces dicho proceso fue sometido a un largo proceso de revisión, con la intervención de muchas instancias, hasta que en 1906 se dio la completa absolución, se descubrió y castigó al culpable, y el capitán Dreyfus fue reintegrado con honores al ejército, cuerpo en el cual sirvió a Francia hasta su muerte en 1935.



Ese caso ha sido registrado por los historiadores como símbolo moderno y universal de la iniquidad en nombre de la razón de Estado.



Cuando se produjo la chambona pero efectiva conspiración para sacar de la línea de mando de la Armada Nacional, ad portas de alcanzar su comandancia, al almirante Gabriel Arango Bacci, me acordé de la película sobre el caso Dreyfus y, modestia aparte, fui el primero que escribió en EL TIEMPO que este caso tenía un tufillo de intriga tropical y mala copia del caso Dreyfus.



Ahora que el distinguido almirante ha sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia y que el Consejo de Estado ratifica que no solo se le debe indemnizar, sino presentarle excusas públicas, es bueno reconstruir, un poco mano alzada, algunos hitos de este tortuoso evento.



A la luz de los antecedentes conocidos, el almirante Arango era una pieza incómoda para algunos de la cúpula de la Armada de entonces quienes, con base en intrigas y amistades palaciegas, buscaban la forma de sacarlo de la fila.



En primer término pensaron en una salida extrainstitucional consistente en ponerlo a la cabeza de la dirección y organización de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya sede era Cartagena, que entonces, como ahora, padecía de una crisis de gobernabilidad aguda con la creencia de que las circunstancias del entorno harían que fracasara y que, por tal razón, fuera descalificado como aspirante a la comandancia de la Armada.



Pero, a los autores de la intriga, el almirante les salió General, pues con una gestión impecable tanto en la organización y realización de los juegos se acrecentaron su prestigio y la admiración por parte de la ciudadanía, que lo comenzó a mirar como a un gerente y ejecutivo de primer nivel.



Ante ese revés, los autores de la intriga optaron por un vulgar montaje como fue acusar a Arango Bacci de haber recibido una cuantiosa suma en dólares a cambio de haber suministrado información sobre la ubicación de los sitios de vigilancia marítima para el control de las rutas del narcotráfico, de lo cual la evidencia era un supuesto acuso de recibo de pago, acompañado de la supuesta huella digital del almirante. Es decir que, por primera vez en la historia, quedaba constancia del recibo a satisfacción de un pago por soborno. Demostrada la falsedad de ese montaje, los acuciosos enemigos acudieron a la famosa operación de tres testigos falsos, cuya delictuosa actuación también se demostró, de los cuales uno fue asesinado, otro condenado y el otro condenado en ausencia, pues nadie sabe en dónde está.



En el final feliz de esta tragedia kafkiana, el almirante se pregunta qué ha pasado con los autores intelectuales de este infundio, sobre el cual en su fallo absolutorio la Corte Suprema solicitó al fiscal de entonces, el doctor Mendoza Diago, investigar al presidente Juan Manuel Santos y a los almirantes Barrera y Echandía.



Lo paradójico de toda esta historia es que en Cartagena le hicieron un gran homenaje a Arango Bacci cuando fue absuelto por la Corte Suprema, pero todavía no se han dado cuenta de que, así como sacó adelante la difícil y compleja gestión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sería el alcalde adecuado para sacar a la ciudad del marasmo y postración en los cuales se encuentra sumida desde hace varias décadas.



Amadeo Rodríguez Castilla – Economista consultor