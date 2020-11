Un almuerzo con Álvaro Gómez Hurtado

Las cínicas declaraciones recientes de varios personajes que de repente han querido apropiarse de los despojos mortales de Álvaro Gómez Hurtado, feriándose la autoría material de semejante magnicidio, nos han puesto a recordar a la Colombia digna y decente las ideas de este singular personaje de pensamiento y acción que, como estadista, no tenía parangón en el país y era un destacado exponente en el concierto universal de las ideas.

Luchador incansable, no se arredraba ante las injustas derrotas sufridas en sus aspiraciones presidenciales, las que no eran fruto del análisis ponderado de sus tesis, sino del estribillo sectario de sus adversarios como el de ser “el hijo de Laureano” o el de “dale rojo dale”.



Después de su derrota electoral ante López Michelsen, fundó la revista Síntesis Económica, llenando un vacío que existía en la materia en el país pues, con excepción del diario La República, pocos eran los medios que hacían análisis globales sobre el desarrollo de las políticas económicas puestas en marcha por los distintos gobiernos.



En ese ejercicio intelectual, Álvaro Gómez no tuvo inconveniente en volverse un estudioso del acervo técnico y metodológico que sustentaban las distintas estadísticas e indicadores oficiales, para luego poder opinar con propiedad sobre los hechos que tales datos mostraban y las deficiencias que también se ponían de manifiesto.



Sobre todo, porque en el gobierno de López Michelsen surgieron una especie de iluminados que el columnista Lucas Caballero, Klim, denominó “la era de los másteres”, quienes, haciendo gala de una especie de esoterismo econométrico, se estrenaron con una “emergencia económica” que puso patas arriba al país, pues mientras que sus autores resaltaban como un gran triunfo que por primera vez se había logrado “cambiar a positiva la elasticidad de los ingresos tributarios frente al PIB”, los agentes económicos ajustaron sus expectativas y previsiones y los ingresos cayeron en los años siguientes.



En ese proceso conocí a Álvaro Gómez, cuando con otro funcionario del Dane acudí a su oficina a explicarle algunos aspectos sobre los métodos de elaboración y producción de ciertos indicadores económicos y sociales, que alimentaban el debate económico y político.



Años más tarde, al regresar al país después de haber cumplido misiones de asesoría y consultoría con un organismo internacional en Centroamérica, me vinculé a la recién creada Universidad Militar Nueva Granada como docente y directivo docente. En ese lapso, me contactó el entonces jefe de Redacción de Síntesis Económica, Alfonso Santana, para que me vinculara como colaborador de la revista, actividad que cumplí por muchos años casi hasta su desaparición después del atroz asesinato de su fundador, Álvaro Gómez.



Cuando la revista cumplió sus diez primeros años se lanzó un número extraordinario con la participación de muchos analistas, académicos, gremios y personajes de la política. Ese evento sirvió como una especie de despedida de Álvaro Gómez de la dirección de la revista, pues se acercaba el periodo electoral en el cual de nuevo aspiraría a la Presidencia de la Republica, posición que se creía esta vez podía alcanzar dado que existían dos candidatos de origen liberal, Virgilio Barco por el llamado Oficialismo liberal y Luis Carlos Galán por el Nuevo Liberalismo.



Es conocido que, por presiones de grandes jefes del liberalismo, Galán renunció a su candidatura y dejó el campo libre al triunfo de Barco, como en efecto sucedió.



A los pocos meses de posesionado Barco, Álvaro Gómez retomó la dirección de la revista, para lo cual convocó a un grupo de colaboradores a una reunión en el Club El Nogal, entre los cuales tuve el honor de ser incluido. Sin embargo, yo suponía que sería una reunión grande al estilo del coctel realizado con motivo de la celebración de los diez años, pero quedé muy sorprendido cuando me percaté de que se trataba de una reunión pequeña de no más diez o doce personas, entre quienes recuerdo a su hermano Enrique Gómez Hurtado, Daniel Mazuera Gómez, Gilberto Arango Londoño, Alfonso Santana Diaz, Rodrigo Marín Bernal y cuatro o cinco personajes directivos empresariales del sector privado.



Fue el 18 de diciembre de 1986, ocasión en la que experimenté dos corrientes de sentimientos encontrados pues, por un lado, me acompañaba la tristeza y congoja que todo el país sentía por el aleve asesinato y crimen atroz de don Guillermo Cano, director de El Espectador, y, por el otro, la satisfacción personal e intelectual de estar a su lado, y literalmente así fue dado que por suerte me tocó a su lado, y conocer más de cerca las grandes condiciones personales y humanas y el trato sencillo y descomplicado, lo cual es un contraste con la imagen de “hombre distante y trato despectivo” que algunos detractores se habían empecinado en atribuirle.



Ese día, quienes no habíamos tenido la oportunidad de tratar al Álvaro Gómez cercano, quedamos extasiados con su forma de presentar temas complejos, como era su convicción de que el asesinato de don Guillermo Cano era otro sacrificio que Colombia estaba ofreciendo a una causa prohibicionista destinada al fracaso, y que seguiría ocasionando tragedias mientras no se actuara en la línea de la legalización, lo cual requería, por supuesto, un consenso nacional para negociar con fuerza en el ámbito internacional. Voz profética que hoy está más vigente que nunca.



Amadeo Rodríguez Castilla

Economista consultor