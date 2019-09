Cartagena: un buen consejo para un mejor Concejo

Nacido en la periferia, sobre el canal del dique, como es San Estanislao de Kostka, y residente en Cartagena durante todo el período de estudios de primaria, bachillerato y primeros años de universidad, además de miembro de la diáspora residente en Bogotá, nunca he perdido mi contacto con tan querida ciudad, la cual visito varias veces al año.

Esos contactos se han fortalecido en los últimos años gracias a las redes sociales, con las cuales se mantiene permanente vinculación con los muchos amigos y parientes que allá están, de manera que uno está enterado del día a día de sus problemas y principales acontecimientos.



Por ello quiero aprovechar la generosa tribuna de opinión que EL TIEMPO me ha facilitado, para referirme a las opciones que a la ciudad se le presentan para las próximas elecciones de octubre.



Duele mirar el estado de postración institucional en el que se encuentra la ciudad, declarada por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad, con una clase dirigente mediocre y corrupta que no está al nivel de lo que cabría esperar de esa singular y honrosa distinción.



Una ciudad que en la primera parte del siglo xx fue modelo de desarrollo industrial, comercial y cultural, hoy atraviesa por un proceso de decadencia, con prácticas vitandas impuestas por personajes advenedizos, que han permeado a grandes sectores de la población. Se siente nostalgia al recordar a los notables personajes que, años atrás, tuvo la ciudad de alcaldes, como Vicente Martínez Martelo, el popular don Vizo, Ernesto Carlos ‘Bebé’ Martelo, el capitán Hernando Cervantes Zamora, Gustavo Lemaitre Román, Hans Gerds Martínez y José Henrique Rizo Pombo, quienes eran paradigmas de civismo, valores morales, amor y servicio por su ciudad.



Hoy, Cartagena es una ciudad cooptada por las peores prácticas de gestión, con clientelismo y corrupción, que parece no tener dolientes en quienes ahora fungen como clase dirigente, hasta el punto de haber tenido ocho alcaldes en los últimos cuatro años. Y parece que ese carnaval de personalidades grises, con una que otra excepción, va a continuar, pues mientras Bogotá —con ocho millones de habitantes y cinco millones de electores— tiene cuatro candidatos aspirantes a la alcaldía, Cartagena —con un millón de habitantes y cuatrocientos mil electores— tiene veinte. Ese es un cuadro revelador de la escasa cultura política y falta de compromiso con los acuciantes problemas de la realidad local.



Pero en medio de ese cuadro desolador hay algunos destellos de esperanza, con la aparición de algunos nombres que le han servido a la ciudad desde la academia, la actividad gremial y vocería cívica, con presencia calificada en los medios sobre las principales dolencias que aquejan a la ciudad. Este es el caso de la legítima aspiración al Concejo del prestigioso ingeniero Alfredo Pineda Corena, de quien, a continuación, daré algunas pinceladas de su vasta trayectoria profesional de servicio a la ciudad, denunciando la ineptitud y las prácticas corruptas de los gobernantes de turno.



Pineda es un veterano ingeniero civil de la U. de Cartagena con magíster en ingeniería sanitaria de la U. Nacional de Colombia, activo y destacado miembro de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (Siab), de la cual ha sido presidente y vicepresidente, y por su destacada trayectoria al servicio de la ingeniería y la ciudad, ha sido reconocido como miembro emérito.



Maneja con propiedad temas como los avalúos de la propiedad raíz, el régimen de contratación pública, seguridad vial, cálculo de plusvalías, régimen de las asociaciones público-privadas y otros similares que lo han convertido en interlocutor técnico de la Cámara Colombiana de Infraestructura. En su experiencia profesional tiene ejecutorias importantes en diseño y construcción de obras hidráulico-sanitarias, constructor de obras civiles e interventoría de obras civiles.



En el tema concreto de servicio a la ciudad, el ingeniero Pineda, como columnista invitado del diario El Universal, ha publicado, en los últimos años, 37 columnas sobre los problemas estratégicos de la ciudad, tales como la forma irresponsable y corrupta como se contrata a dedo, con empaquetamiento de obras diversas en un solo contrato, el maltrato de la ingeniería local con el menosprecio de profesionales egresados de una de las facultades de ingeniería más prestigiosas y antiguas de Colombia, como es la de la U. de Cartagena.



La protección costera y los drenajes pluviales son temas recurrentes en tales columnas, en las que se ha puesto de manifiesto la carencia de planeación de las administraciones de turno y la inmoral acción de haber engavetado un proyecto, cuyos estudios y diseños los hizo la U de Cartagena, que de forma integral planteaba soluciones a todos los problemas de protección costera.



Ninguno de los otros aspirantes a alcaldes, gobernadores, ediles y concejales de Cartagena tiene la alta formación técnica, profesional y experiencia vivencial del ingeniero Pineda, cuya aspiración ha despertado un fenómeno de opinión que no se advertía en la ciudad desde hace muchos años.





Cuña edílica familiar: en la comunidad uno de Cartagena hay un aspirante a edil, Álvaro Rodríguez Puello, joven emprendedor de la economía de la belleza que ha abierto dos prestigiosos locales en la ciudad y que, ahora, desea extrapolar esa exitosa experiencia al ámbito del servicio público, siguiendo la tradición familiar de su desaparecido padre, del mismo nombre, quien fuera un exitoso líder sindical de Colpuertos.



*Economista consultor.