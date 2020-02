Alternativas al corredor de carga de Cartagena

*Columna por Amadeo Rodríguez y Evaristo Arrieta, economistas consultores.

En esta segunda parte sustentamos las razones que nos asisten para considerar inconveniente la existencia de un corredor de carga dentro de la ciudad y, más aún, su prolongación en el tiempo con pretensión indefinida. Por ello conviene detenerse en el examen del carácter económico del pago por peaje que hacen los usuarios particulares al utilizar las vías del corredor, que son las mismas de la ciudad. Para los economistas ortodoxos y los encargados de la medición de los fenómenos económicos en la llamada contabilidad nacional, se trata simplemente de la compra de un servicio ofrecido por los operadores del corredor y supuestamente demandado por los usuarios de la vía en cuestión, lo cual no es tan evidente, dado que las vías del corredor son las mismas de la ciudad y los usuarios no tienen posibilidad de escogencia, pues las vías existen desde antes de que el corredor se las apropiara mediante la realización de algunas obras adicionales y la instalación de los peajes.



La carretera del Bosque y la avenida Crisanto Luque son anteriores al corredor y fueron construidas con recursos públicos. En esas condiciones, ¿el pago del peaje es el precio por utilizar esas vías? Y si esto se aceptara, ¿cuál es el costo/beneficio de este servicio? La respuesta de la gente es contundente: eso no es ningún servicio, y no existe relación alguna entre la calidad de ese pretendido servicio y el pago que se hace. Es decir que el pago citado es una onerosa transferencia de los usuarios privados hacia otro ente privado, es decir, el operador del corredor. Por el contrario, si el operador fuera un organismo de la administración pública, se trataría de un impuesto. Esta distinción no es superflua ni desde el punto de vista económico, ni legal ni social.



La inconveniencia del proyecto APP-corredor de carga 2 proviene directamente de la insólita concepción y realización del ahora existente, como es la de construir un corredor de carga –entrada y salida de la mercancía de importación y exportación– dentro de la ciudad, utilizando las dos únicas vías existentes, en una ciudad de rápido crecimiento económico y demográfico, como son la antigua carretera del Bosque y la avenida Crisanto Luque. Esa fue una pésima decisión tomada por la administración distrital de la época, con motivaciones extrañas pero en claro beneficio de los gestores del proyecto, los mismos de ahora, en un escenario en el que estos corredores, en donde existen, están concebidos para evitar el tránsito pesado dentro de las ciudades encauzándolo hacia la periferia.



Sin exageración puede afirmarse que el 95 por ciento de la carga que sale y entra de la ciudad y sus puertos lo hace a través de la denominada variante de Gambote, es decir, la vía que va de Mamonal a la entrada de la localidad del mismo nombre, para después tomar la troncal de Occidente y dirigirse hacia su destino final. El objeto, pues, del corredor de carga del que nos ocupamos es situar las mercancías en el punto de partida de la variante, Mamonal, en las mejores condiciones posibles tanto desde el punto de vista económico como el de evitarle inconvenientes a la ciudad.



También hay que tener en cuenta que Cartagena cuenta con una bahía bastante amplia donde obviamente se sitúan los puertos marítimos existentes (el de Manga, el de contenedores y otro más pequeño situado detrás de la antigua Kola Román) y el complejo industrial de Mamonal, con varios puertos y muelles de uso particular. Para llegar y salir por vía terrestre de Mamonal hacia los puertos mencionados hay dos vías urbanas posibles, suficientemente congestionadas, que no hacen factible la idea de construir un corredor de carga a lo largo de ellas.



Actualmente, y desde hace muchos años, la ciudad es víctima de las externalidades negativas generadas por este proyecto, en términos de calidad de vida de la población y deterioro del entorno urbanístico de los barrios circundantes, cuya magnitud supera los eventuales beneficios económicos para la ciudad, lo cual ratifica que los únicos beneficiarios son sus operadores.



Las discusiones que en estos días agitan la ciudad se centran en el tema de los peajes y del costo monetario que para los usuarios tendrá el remozado corredor de carga actual. Al respecto queremos subrayar los otros costos, los ambientales y de calidad de vida que ya se soportan y se acrecentarían si no se detiene la perpetuación del corredor de carga.



Señalemos los obvios e importantes impactos negativos conocidos y vividos por los vecinos y la ciudad en general.



– Ante todo, existe el costo monetario, el que más irritación y rechazo suscita entre la población y las autoridades recién elegidas, puesto que no existe ninguna relación entre el beneficio recibido y el precio pagado durante tanto tiempo.



– La relación costo/beneficio juega claramente en contra de los intereses de la ciudad y en favor de sus promotores, como los operadores del sistema, la sociedad portuaria y los transportadores de carga. De ahí su insistencia en prolongar su existencia acudiendo a todos los medios de seducción posibles, como es agregarle la construcción de la quinta avenida en Manga.



– Este mal llamado proyecto ha creado gravísimos problemas, que son fáciles de imaginar, como que la carga y los medios de transporte en que se moviliza son lo prioritario, y, por tanto, actúan como los dueños de las vías, en detrimento de los transeúntes, carros particulares, buses de servicios públicos, etc. Los cuales deben ceder el paso o asumir los riesgos que comporta competir con semejantes adversarios.



– El sector de El Bosque y demás barrios aledaños han sufrido un deterioro considerable, pues las viviendas y las calles interiores han sido destruidas por el paso frecuente de pesados camiones, muchas viviendas han sido transformadas en parqueaderos de camiones y la entrada y salida de esos vehículos, que requieren complicadas maniobras para el efecto, interrumpen el tráfico aun por la calle principal, ocasionando congestiones, deterioro ambiental, inseguridad, mal genio, accidentes, etc.



– En esas condiciones, ¿qué puede esperarse de la versión 2 de ese mismo proyecto, que en lo fundamental es idéntico al anterior, con el agravante de que ahora la ciudad ha crecido y sus problemas de movilidad son muchísimo más complicados?



– Estamos convencidos de que la ciudad requiere profundizar y valorizar su condición de puerto marítimo ubicado en una bahía amplia y de fácil acceso, alejada de las zonas de turbulencia que acarrean las tormentas y fenómenos similares, con una amplia oferta de servicios de reparación naval y de otros auxiliares del transporte marítimo.



Por ello sugerimos como alternativa sacar al transporte pesado de la ciudad con el montaje de un sistema de minicabotaje dentro de la bahía, mediante la construcción de una terminal de carga, de camiones, en Mamonal más concretamente, u otro sitio cercano, a donde se llevaría, en barcazas u otro medio adecuado, la mercancía de importación después de cumplir con todos los trámites aduaneros hasta su nacionalización. Una vez ahí, en este sitio de acopio, simplemente se llevaría dicha carga a los camiones estacionados en ese lugar.



Para la carga de exportación se haría el recorrido inverso. Los camiones llegarían a la terminal, descargarían sus mercancías, y las barcazas las llevarían a los terminales de salida, en donde cumplirían los trámites aduaneros correspondientes, antes de embarcarlos hacia sus respectivos destinos en el exterior. La proximidad de Mamonal con la variante de Gambote, a unos pocos kilómetros de su inicio o terminación, según la dirección que se tome, facilita la operación y representa un beneficio económico no desdeñable. Esto es algo que habría que estudiar y decidir con urgencia, pues la zona de Mamonal también está próxima a la saturación.



Amadeo Rodríguez y Evaristo Arrieta