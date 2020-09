EPM no está patas arriba, María Isabel

Permítanme referirme respetuosamente a la columna escrita por la reconocida periodista María Isabel Rueda el pasado domingo 23 de agosto, titulada ‘EPM: ¡patas arriba!’, y alejarme en esta ocasión de algunas de sus afirmaciones porque considero que no están ajustadas a la realidad de EPM, ni a mis actuaciones como gerente general, cargo para el cual fui designado por el alcalde de Medellín el pasado 2 de enero.

Sea lo primero decir que EPM ha iniciado un proceso de conciliación como un camino de diálogo para llegar a un acuerdo mediado por la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y no una demanda, contra el consorcio que construye el proyecto hidroeléctrico Ituango, cuyas audiencias ya fueron programadas para el 19 y el 20 de octubre próximo. Es importante destacar que antes de este proceso sí se hizo una matriz de riesgos y se valoraron todos los escenarios posibles. Igualmente, el pasado miércoles 26 de agosto se instaló formalmente la nueva junta directiva de EPM, y recibimos de ellos el respaldo al proceso de conciliación iniciado.



Frente al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, quiero precisar que estamos cumpliendo con el cronograma y ya llegamos al 80 % de la ejecución de la obra. Cuando estemos en el 90 % vamos a producir energía, y en el 2022 estarán en funcionamiento cuatro unidades de generación, lo que significa que no habrá atrasos energéticos para el país.

Es bueno decir que estos avances en el proyecto se han logrado a pesar de la difícil situación que vivimos por la pandemia de covid-19. Al tener una población flotante de 6.400 trabajadores en el proyecto, tuvimos 904 trabajadores contagiados. Hoy debemos reportarle al país cero casos positivos, el regreso de los trabajadores a los campamentos y, sí, tenemos que lamentar la pérdida invaluable de la vida de un trabajador.



De otra parte, debo precisar que, por ser empresa comercial e industrial del Estado, EPM no tiene carrera administrativa. En la casa matriz del grupo EPM hay 7.655 empleados públicos y trabajadores oficiales, de los cuales el 99,6 % están sindicalizados, lo que contribuye muy positivamente al fortalecimiento de una cultura del autocontrol. Por lo anterior no podría haber irrespetado la carrera administrativa, como se afirma en la columna. En el grupo empresarial EPM hay, en total, 14.100 empleados.



En este mismo sentido, quiero destacar que EPM ha efectuado transferencias a Medellín por $ 1,04 billones en el primer semestre, de un total de 1,4 billones para el año 2020, lo que significa que las transferencias para la capital antioqueña no se van a reducir y servirán para mantener la inversión social y el bienestar de miles de personas.



De otro lado, los ingresos del Grupo EPM en este primer semestre ascendieron a $ 9,3 billones, con un crecimiento del 6 % con respecto al año pasado. De estos, la participación de EPM Matriz corresponde al 50 %, con un crecimiento del 12 %.



Por su parte, EPM colocó en julio, en el mercado financiero nacional e internacional, bonos en pesos por 635.000 millones y en dólares por 575 millones; en total, más de 2,5 billones de pesos.



Quiero agregar, finalmente, que en EPM seguimos trabajando para entrar al segmento Caribe Mar. Una de las metas del Grupo EPM es poder mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía y disminuir el porcentaje de los cortes de este en la región, para lo cual se tiene un plan de inversiones por cerca de 10 billones de pesos para los próximos 8 años.



Así que, respetada María Isabel, en EPM #seguimosadelante prestando servicios públicos de alta calidad a más de 20 millones de personas en Colombia y en los otros cinco países en donde el Grupo EPM tiene filiales, y debo decirle que para nada la empresa está ¡patas arriba!



Álvaro Guillermo Rendón López

Gerente general de EPM