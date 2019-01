Veinte años del terremoto del Eje Cafetero

Desde los comienzos de la república, nuestro territorio y la sociedad que lo habita —en la medida en que se han ido conformando los entramados poblacionales y societarios y la economía proyecta su desbalanceada estratificación— han estado sometidos a riesgos provenientes de la política armada, la crisis socioeconómica y la naturaleza.

Sin embargo, las peores tragedias sufridas por nuestra sociedad son consecuencia de desastres telúricos ocasionados por el deterioro ambiental; la erupción de volcanes, ríos desbordados, terremotos que —en minutos— sepultan millares, especialmente de seres humildes cuya situación los ha llevado a construir sus ranchos (o su ‘vivienda de interés social’) en los sectores más vulnerables.



Nuestros gobernantes —con escasas excepciones, porque las hay— no han tenido el suficiente olfato para prevenir riesgos desde la experimentación científica —la de la geofísica de las inestabilidades, por ejemplo—, acudiendo a los estudios de nuestras universidades públicas, muchas de las cuales parecen compartir con las ciencias modernas el deseo de ‘conocer la naturaleza para dominarla’, de ajustarla a las necesidades de la especie humana, lo cual a su vez exige a los científicos sociales guiar y racionalizar la vida de cada uno de los miembros de esa especie.



Los dirigentes tradicionales han atado el destino del país a la dependencia imperial —no a la solidaridad global— y al usufructo rentístico que solo favorece a unas élites con poco sentido de justicia hacia los más humillados y ofendidos. Se trata, sin duda, de fuerzas esencialmente reaccionarias o conservadoras, orientadas a mantener la estabilidad de las cosas, el ‘statu quo’: que nada cambie para que todo siga igual.



Este 25 de enero de 2019 se cumple el vigésimo aniversario del terremoto que destrozó gran parte del Eje Cafetero. Especialmente, la ciudad de Armenia, en la que miles de ciudadanos perecieron. Y aunque la reglamentación antisísmica preventiva ya estaba ordenada en el plan ‘Ciudad educadora’, presentado al Concejo municipal por el humanista alcalde Álvaro Patiño Pulido, esta solo sería aprobada la semana siguiente a la ocurrencia del sismo, de ahí la alta cifra de víctimas.



El gobierno de Andrés Pastrana —que dadas sus carencias administrativas atravesaba por una profunda crisis de gobernabilidad y bajísima aceptación social— creó el Fondo de Reconstrucción (Forec), en cuya junta directiva nombró a sus amigos de la élite neoliberal, los mismos que serían designados en organismos de resiliencia para sectores sociales asolados por desastres naturales en Popayán, Armero y Mocoa, y en los que su fracaso todavía se lamenta.



La noción según la cual el proceso reconstructivo adelantado por el Forec fue un éxito, resulta inconsistente a la luz de los indicadores sociales y de las negativas estadísticas que registran el desarrollo socioeconómico regional. Los precarios resultados indican que las millonarias apropiaciones fiscales de la nación, ¡un billón setecientos mil millones de pesos, durante la vigencia del proceso!, y las cuantiosas donaciones de la comunidad internacional —calculadas en 1,5 millones de dólares, 2.000 toneladas de alimentos y 4.000 toneladas de enseres varios procedentes de cincuenta países (no registrados en la contabilidad institucional) — no fueron administrados con transparencia, responsabilidad ni eficiencia.



Del total de recursos presupuestados por el Forec para la reconstrucción de Armenia, se destinó, durante 1991-2001, una suma de 300 millones de dólares, equivalentes al presupuesto de inversión de la ciudad durante 51 años o 17 administraciones municipales de tres años, si tomamos como base el presupuesto 1998-2001 por un valor aproximado de 18 millones de dólares. El modelo de intervención del Forec fue de gasto, no de inversión. El resultado es un territorio fragmentado y atravesado por proyectos inconexos sin ninguna articulación urbanística. Y una población sin capital social ni democrático.



No hubo allí terapias apropiadas para ayudarles a restablecer un clima adecuado para su recuperación interior y ambiental. La reconstrucción de sus campos de interés, de sus recuerdos tan útiles para sobrevivir no tuvieron el auxilio profesional indispensable, y la elaboración del duelo de grandes sectores de damnificados no fue acertadamente conducida. De allí las secuelas de adicción a los psicotrópicos, al suicidio y la violencia intrafamiliar que han resurgido en enormes proporciones.



Por tales y otras razones que sería prolijo describir, la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones y encarceló a tres prominentes directivos del Forec. Hoy, la ciudad de Armenia registra el mayor índice de desempleo juvenil, mayores niveles de pobreza y más suicidios de jóvenes y adultos mayores. Y tiene a sus dos últimos alcaldes en la cárcel por la comisión de delitos contra la administración pública.



* Investigador en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y autor del libro ‘Desastre en la ciudad’ sobre el terremoto de enero 25 de 1991 en el Eje Cafetero.