Un proyecto político inconcluso

Hace poco menos de medio siglo, Colombia no cuenta con un auténtico estadista –hombre o mujer– frente a los destinos nacionales. Siendo este un sistema presidencialista –eje del sistema político–, a la primera magistratura no ha llegado en este lapso un dirigente de cualificados y profundos conocimientos en lo público o un líder social meritorio preocupado estética y moralmente por la modernización de la institucionalidad democrática, no obstante los procesos de surgimiento e incorporación de nuevas fuerzas sociales a la política, lo cual revela la deficiente recepción de instrumentos culturales por nuestros últimos gobernantes.

Esta circunstancia, entre otras varias, ha privado al país de la concreción de grandes proyectos modernizadores, originados en personalidades de la dimensión intelectual y democrática de Hernando Agudelo Villa, Luis Carlos Galán, Carlos Gaviria Díaz, Humberto de la Calle, Clara López Obregón y Gustavo Petro. Sin olvidar el proyecto científico y político de Jorge Eliécer Gaitán, ese formidable catalizador de las grandes expectativas populares.



En el ejercicio directo del poder, las últimas personalidades que recordamos los colombianos por sus experiencias formadoras y su ética pública son Manuel Murillo Toro (1864/68), Enrique Olaya Herrera (1930/1934), Alfonso López Pumarejo y su insuperable ´Revolución en marcha´ (1942/1945), Carlos Lleras Restrepo (1966/1970), Alfonso López Michelsen (1974/1978) y Belisario Betancur Cuartas (1982/1986), figuras de la universidad y la cultura, de cuyas inteligencias creativas brotaron ideas de cambio social, razonablemente claras e, incluso, cuantificables.



Sin embargo, un horizonte más amplio de comprensión de ese déficit de valores y liderazgo nos llevaría a considerar, en su origen y desarrollo, los efectos históricos de la formación de nuestras instituciones políticas y económicas, las transformaciones que han experimentado la cultura y la sociedad en las últimas décadas del siglo XX y el impacto de la globalización neoliberal como causas eficientes de nuestros tropiezos.



El “ajuste estructural de la economía”, y el sucesivo recorte del gasto público agudizaron las enormes diferencias sociales y produjeron un dramático impacto en la función distributiva del Estado. Algo similar ocurrió con la crisis de la salud y la desfinanciación de la educación pública superior, que también tuvieron origen en el gobierno de César Gaviria, quien congeló –con ponencia del senador Álvaro Uribe– los recursos presupuestales del sector social.



Bajo el mandato de Andrés Pastrana (1998/2002), un delfín neófito, plástico y hasta caótico –producto mediático de los años noventa–, y el régimen neoconservador de Uribe Vélez –el tormentoso señor Uribe dominado por el sectarismo, el resentimiento y el deseo de venganza–, se multiplicó el paramilitarismo y creció exponencialmente la ‘parapolítica’. Millones de familiares de las víctimas aún claman verdad, justicia y reparación. La consecuencia es que la mayor parte del equipo ministerial de Uribe Vélez terminó procesado judicialmente y él mismo, en líos con la Corte Suprema.



El gobierno de Santos (2010/2018), un hombre con similar nivel social y formativo de sus antecesores, decidió la continuidad del modelo neoliberal. Sin embargo, con el solo anuncio de las negociaciones de paz con las Farc, cambió drásticamente la tendencia de victimización. Y sacó adelante el proceso de paz que nos puso en la onda de la admiración mundial y le mereció el Nobel de Paz.



Ahora, como consecuencia de la creciente desconfianza ciudadana hacia la política tradicional y los mayores niveles de corrupción público-privada, ha emergido una gran crisis política. Tal descomposición siempre se ha ignorado o, incluso, tolerado, pero ahora ha aflorado con fuerza huracanada porque la dimensión del flagelo ha compelido a los ciudadanos a cuestionar esas conductas y a expresar su desprecio con doce millones de votos, en la consulta anticorrupción.



Todo ese encadenamiento acumulativo de problemas socioeconómicos de medio siglo demandaba naturalmente la presencia de un estadista audaz, formado en las cátedras del conocimiento científico y no en las corporaciones multilaterales de crédito ni en las fuentes doctrinales del libre mercado. Pero Uribe Vélez –en su cruda opacidad– no pensaba así, y prefirió prolongar en cuerpo ajeno su tradición autoritaria y sus ideas neoconservadoras. Entonces, viajó a Washington a extraerle a la tecnocracia del BID un “amigo no traidor” para materializar sus deseos de “volver trizas el proceso de paz” y evitar su procesamiento judicial por las cortes colombianas o la justicia penal Internacional.



Contenido por la normativa de su guionista, el nuevo Presidente ha dedicado sus primeros meses a eliminarle riesgos a su “presidente eterno” y a hacer malabares de coyuntura, orientados a impedir que el proceso de paz tenga una culminación sin sobresaltos y a derramar su tendencia alcabalera sobre pobres y clases medias, incluidas la juventud estudiantil y los pensionados



ALPHER ROJAS CARVAJAL