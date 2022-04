Las asimetrías de la violencia

El ostensible desbalance entre la inversión pública en la función liberadora del conocimiento y su contraste abismal con los considerables recursos dilapidados en las operaciones contra la violencia política –eufemísticamente denominada “guerra antisubversiva”–, figura entre los principales factores que, junto con la exclusión social, frenan el proceso de movilidad social y obstaculizan el acceso pleno del país al progreso y la modernidad.



En Colombia hay más militares y policías (452.466) que médicos y docentes, sector en el cual apenas sobreviven 220.124 maestros y solo 16.796 investigadores científicos de primer nivel; y como si eso no bastara, muchas más armas letales que libros.



El Sistema Universitario Estatal (SUE), tiene registradas 32 universidades públicas en la ejecución de estrategias relacionadas con la capacitación y la formación académica, solo cinco de las cuales figuran –certificadas– en el ranking de las mejores, están contra una enorme superioridad numérica de brigadas, divisiones, batallones, institutos, estaciones y comandos militares y policivos, la mayoría de los cuales recibe adiestramiento táctico en el Comando Sur de los EE. UU.



Todo lo anterior sería una simplificación descriptiva si no discrimináramos las sensibles diferencias entre los presupuestos ministeriales: Defensa (42.6 billones), Salud (41.9 billones), Educación (40.2 billones) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (18.5 billones), aplicados en forma selectiva a su dimensión espacial, que determina los criterios de distribución presupuestal. Además, un servicio de la deuda externa que asciende a 71.7 billones de pesos, fiscalizadas superficialmente por instituciones de control cooptadas por el Gobierno y manipuladas por el clientelismo.



El narcotráfico es una poderosa veta de corrupción usada como alternativa de financiación de la guerra por la contrainsurgencia paramilitar, en diversos contextos aliada con instituciones del Estado, políticos de extrema derecha y grandes propietarios rurales, que termina por articularse o camuflarse en la vida política y económica de la nación.



Otro factor que ciertamente incide en la polarización política y social es la situación de pobreza multidimensional que, por contraste, obliga a resaltar la participación de Colombia en el mercado global armamentístico, tanto como los ingentes recursos públicos aplicados a la confrontación militar (167 millones de dólares cada año), frente a la residual inversión en la promoción cultural y científica, algo que nos ha impedido alcanzar objetivos deseables de desarrollo, progreso humano y social y buscar formas civilizadas de superar nuestros conflictos.



Una de las execrables dimensiones de la violencia que padecemos estriba en que siembra más riesgos y perversidad de los que excluye, de manera especial, cuando una prolongada tradición la incorpora a nuestros ‘habitus’, cuyos elementos más prominentes se agudizan y se establecen en determinados sectores sociales como productos culturales derivados de la creciente dinámica de la mundialización de los conflictos sociopolíticos y económicos.



En estos espacios geográficos –por lo demás, los más productivos–, aparecen a veces poderes contraestatales (guerrillas), que se resisten a la articulación impulsada desde el centro –poderes semiautónomos como gamonales políticos de carácter regional o local previamente existentes–, que obligan al Estado central a negociar la implementación de sus políticas o poderes paraestatales (los llamados parapolíticos), que reaccionan tratando de compensar la supuesta o real debilidad del Estado. Dos siglos después de la independencia, nuestro país tiene un catastro anacrónico que no le permite cobrar impuestos con un equilibrio socioeconómico.



En esta Semana Mayor, el país asistió apesadumbrado a una ola de violencia que cobró un altísimo precio en las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, a propósito del operativo militar del pasado 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que fueron masacradas 11 personas.



Fue una situación tan dramática y sangrienta que el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y varias organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, solicitaron una rigurosa investigación, pues algunos de los caídos eran líderes indígenas y comunitarios, mujeres embarazadas y menores de edad por cuenta de las armas de la república adquiridas con recursos públicos. Quedan por describir y analizar las sistemáticas y horripilantes masacres del Chocó, Cauca y Arauca, ya documentadas ampliamente por Indepaz.

ALPHER ROJAS

