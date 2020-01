Ese vergonzoso primer lugar en el planeta

Para muchos analistas y científicos sociales, los resultados de la encuesta realizada por la web 'U.S. News' según la cual nuestro país ocupa el primer lugar en la percepción de los encuestados como el más corrupto del mundo, no constituye sorpresa alguna ni novedad que nos asombre.

Ya internamente varios estudios académicos e indagaciones periodísticas de fondo (ver el admirable trabajo de Daniel Samper Pizano en este diario), por una parte e investigaciones corporativas de la comunidad internacional por otra, interesados en observar la `ética´ de los escenarios en que podrían adelantarse (“a la fija“) las inversiones transnacionales, se ocuparon de señalar ese flagelo moral y ético como una de las más persistentes y atractivas 'patologías culturales' de los colombianos, tanto en lo público como en el sector privado. Tal caracterización nos llevó, desde entonces, a ser homologados con aquellos países en los que la corrupción es el paradigma cultural y político y, al tiempo, el estímulo de su crecimiento y desarrollo económico desigual.



Toda esa descomposición identificada en los estudios referidos llegó de la mano de la doctrina neoliberal, con su modelo económico ‘prorrico’ y extorsivo, a partir del llamado 'Consenso de Washington' que atrapó sin consideraciones la atención del gobierno del entonces presidente César Gaviria 1990-1994 (‘Bienvenidos al futuro’), y se extendió de manera dramática desde entonces y hasta ahora a las administraciones de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, con su influencia perversa sobre el aparato productivo, las instituciones políticas y la organización de la sociedad.



Incluso, hasta la manera de vivir y de pensar fueron objeto de control social mediante la instauración de la `apertura económica´ y el debilitamiento de la intervención del Estado en la economía, con el imperativo de la maximización de las utilidades y el impulso dinámico del consumo superfluo, la eficacia y la productividad inmediata, a tal punto que las épocas parecen marcadas inexorablemente por el sino de “una variable abrasadora que se convirtió en la clave imprescindible para entender los principales dilemas del cambio histórico” (‘La falacia neoliberal’, Universidad Nacional, 2003).



Por ello se ha dicho con mucha razón que los principios no sirven para nada si no hay voluntad de aplicarlos. Al contrario, les son útiles a los empresarios electorales para demostrar el cinismo y la hipocresía de quienes se amparan en ellos o los utilizan solo para juzgar y condenar al adversario, como viene siendo usual en el cavernario partido uribista, cuyos directivos tienden a enorgullecerse de cosas de las que deberían estar francamente avergonzados.



En tal sentido y como respuesta a los dilemas que surgen del análisis de los partidos y de esa cultura de corrupción que nos afecta, es conveniente volver los ojos hacia las ilustrativas páginas de Victoria Camps (‘El malestar de la vida pública’) que contribuyen a esclarecer el problema de la corrupción y sus vías de solución: “El poder creciente de la justicia esconde una debilidad de la sociedad democrática, que debería saber exigir cuentas sin judicializarse”. Si cada vez hay que acudir al poder judicial para que se pronuncie sobre todos los descalabros que cometemos, significa que renunciamos a valorar nuestras propias acciones.



La conciencia moral se adquiere –dicen los psicólogos– cundo uno hace lo que debe hacer por convicción, no porque se lo ordenan; cuando el mal se rechaza porque se considera repulsivo y detestable, no porque haya un precepto que lo prohíba. La política tiene que impregnarse de un contenido moral y cultural que impida reducirla a una acción instrumental.



En mi calidad de director nacional del Instituto del Pensamiento Liberal 2003-20l0, órgano académico y de investigación del Partido Liberal Colombiano –con el patrocinio de la Internacional Socialista– dirigí varios seminarios de formación en cultura política democrática para la militancia nacional y los 25 semilleros de jóvenes investigadores territoriales.



Buena parte de esos seminarios estuvo dedicada a la ética política, a la defensa y protección de los derechos humanos y el medioambiente, así como a temas fundamentales de filosofía política: el poder, las democracias, la libertad, el Estado y la sociedad civil, en los cuales señalé sin ambages: “Vivimos en un estado de anomia ideológica. Es decir, ni autonomía ni heteronomía. No hay autonomía en nuestro partido, lo que significa que al no haberse adquirido el hábito del juicio y de la crítica, la gente no sabe darse a sí misma una ley”.



ALPHER ROJAS CARVAJAL