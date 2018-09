El 'crack' del Partido Liberal

Tras alcanzar el estatus de miembro de pleno derecho de la Internacional Socialista (I. S.), en el XXI congreso, celebrado en París en noviembre de 1999, el Partido Liberal Colombiano (PLC) se comprometió a impulsar transformaciones de hondo calado en su democracia interna, a reestructurar su institucionalidad y a remozar sus principios ideológicos con nuevos estatutos acordes con la moderna visión de la I.S., la organización política más grande del mundo.

No era para menos, la consigna de ese congreso mundial (presidido por Felipe González, Lionel Jospin, Gerhard Schroeder, Tony Blair, Pierre Mauroy, Yasser Arafat, Mássimo D’Alema y António Guterres, entre otros): “Por una sociedad más humana, por un mundo más justo”, definía con claridad el horizonte sociopolítico de sus afiliados. En la solemne sesión inaugural, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen presentó –con un discurso admirable, profundamente autocrítico, muy aplaudido por los delegados de cuatro continentes– la solicitud de vinculación del Partido a la I.S.



Naturalmente, la trayectoria del PLC no era solo negativa. En la primera parte del siglo XX el PLC democratizó sus programas e hizo énfasis en el aspecto social, ello le garantizó su supervivencia hasta nuestros días. Rafael Uribe Uribe advirtió: “El liberalismo debe beber en las canteras del socialismo”, al hablar de intervencionismo de Estado en su programa de 1922. La república Liberal de 1930 a 1946 consagró modernas garantías sociales para los trabajadores y se preocupó por el problema agrario y la función social de la propiedad.

El partido aspiraba desde 1983 llegar a la I. S. con membresía plena, pero su morfología colectiva era (y es) cada vez más la de una enorme, pesada y anacrónica maquinaria electoral.

Y Jorge Eliécer Gaitán se proclamó vocero de los desposeídos. Asimismo, el programa liberal de 1968, redactado por Carlos Lleras Restrepo y Hernando Agudelo Villa, declaró que “el PLC es una coalición de matices de izquierda democrática”, expresión que algunos dirigentes como Víctor Mosquera Chaux y Luis Guillermo Vélez Trujillo recortaban ladinamente para dejarla como una simple “coalición de matices”.



El partido aspiraba desde 1983 llegar a la I. S. con membresía plena, pero su morfología colectiva era (y es) cada vez más la de una enorme, pesada y anacrónica maquinaria electoral, el monopolio excluyente de una clase parlamentaria irrelevante, sin mayor ilustración política, caracterizada por un individualismo extremo cuya sumatoria constituía (constituye) una federación de caciques electorales dedicados a cosechar prebendas clientelistas y al usufructo venal de los dineros públicos.



Ya es común oír de la compra de votos y la venta de avales en el PLC, como ha ocurrido con los empresarios del chance en el departamento del Quindío, por cuenta de lo cual los dos últimos alcaldes “liberales” de Armenia –Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Álvarez– están en la cárcel, condenados por delitos contra la moral pública). Para no hablar de la ‘parapolítica’ en el Congreso de la República, por cuyos avales alguien más debería estar procesado en la DNL.



Además, el PLC traía el lastre autoritario del gobierno de Turbay Ayala con su deshumanizado Estatuto de Seguridad’, de enorme afinidad con la que sería –a comienzos del siglo XXI–, la política de Seguridad Democrática del ultraderechista gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuyas características encajan en lo que analistas internacionales, como Samuel P. Huntington, denominan ‘terrorismo de Estado’. Todo ello había impedido que el PLC fuera aceptado como miembro de pleno derecho en la I. S.



El proceso de modernización ofrecido por los liberales a la I. S. se puso en marcha con la convocatoria de una Asamblea Liberal Constituyente (ACL), reunida en Bogotá en septiembre de 2001. Reformas como la democratización –vía desparlamentarización de sus cuadros directivos en todos los niveles (“los parlamentarios son subordinados no jefes del Partido”) para que a sus comandos accediera el heterogéneo mundo de los sectores sociales– fueron refrendadas en la consulta realizada en las elecciones parlamentarias del 10 de marzo de 2002, por 2,6 millones de votos, un caso de excepcional expresión democrática en América Latina.



Sin embargo, esta trascendental reforma duró “lo que dura una flor”. El expresidente César Gaviria Trujillo, que había culminado su período como Secretario General de la OEA., llegó apresuradamente a Bogotá, invitado por el expresidente Ernesto Samper, y con su apoyo fue postulado como “jefe único”, figura ya proscrita en los estatutos de la ACL.



Cuando la jefatura de Gaviria fue anunciada melifluamente por Juan Fernando Cristo, la audiencia explotó en hirientes consignas: “¡No te queremos, fuera neoliberales!”. No obstante, Gaviria asumió en “el cuarto de atrás” del salón de convenciones y, de un plumazo, revocó las reformas aprobadas por la Constituyente y designó a sus amigos íntimos en los cargos que el primer congreso posconstituyente había elegido. A partir de entonces, y bajo su dirección, el PLC ha tenido ocho (8) humillantes derrotas en línea. Sin incluir el plebiscito por la paz, cuyo fracaso se atribuye a la falta de liderazgo del expresidente neoliberal.



