Ecobatallas por el futuro

Las más recientes muestras del mercado de opinión o encuestas conocidas no han hecho más que identificar y sacar a la luz un país afligido –como en las espectrales figuras pictóricas de Guayasamín–, sin aparentes salidas frente a un presente en crisis y un futuro complejo, cargado de incertidumbres.

Todo esto, sin haber logrado perfeccionar el proceso de implementación de paz con la insurgencia de las Farc, ni haber superado el problema sanitario de vacunación con el covid-19, o solucionado el conflicto social que ha llevado a trabajadores y a estudiantes a una prolongada movilización sin precedentes en la historia del país.



En un escenario de fragmentación social, aguijoneado por un paisaje conceptual de alguna manera anárquico (no polifónico), los lenguajes al uso –en su caos discursivo– no aciertan a interpretar con coherencia las dinámicas de desigualdad presentes en las lógicas de la distribución inequitativa de la riqueza y el reparto desigual de los riesgos ambientales, la expropiación ecológica y cultural y su impacto en los derechos humanos.



Colombia aparece un tanto desconectada de los procesos de solución en marcha, en tiempos en que el planeta entero busca salidas para revertir los impactos negativos que empieza a enfrentar la tierra en el campo medioambiental y el desarrollo sostenible, cuando una sinergia transdisciplinar de (6.750) científicos, filósofos y pensadores sociales trabajan para alertar al mundo sobre cuál será la situación del planeta en 2050 de continuar con los hábitos de consumo y la producción de gases de efecto invernadero, el uso indiscriminado de contaminantes como el glifosato y las excavaciones con 'fracking', al tiempo que se estimula la despolinización con la potrerización de la tierra, la destrucción de paneles de abejas y avispas e infestando de basura las fuentes hídricas.



El estudio 'Reporte global Environment Outlook 6', un video sobre las dinámicas del cambio climático (que ya suma 13,7 millones de reproducciones) y una edición de 750 páginas –presentada a la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas, en Nairobi (Kenia)–, fue dirigido a gobiernos nacionales y territoriales, a empresas e industrias y a organizaciones sociales “con la finalidad de facilitar la interacción entre ciencia, tomadores de decisiones y las políticas públicas”. Durante cinco años, científicos de 70 países se propusieron evaluar el estado del medioambiente, relacionándolo con la efectividad de las políticas públicas para enfrentar los desafíos ambientales y los posibles caminos para alcanzar los objetivos ambientales pactados en Tokio.



Este admirable esfuerzo de los investigadores del PMA resalta la necesidad de incrementar drásticamente la protección ambiental, toda vez que el mundo no se encuentra en la dirección correcta para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable u otras metas pactadas internacionalmente para 2030 o 2050.



La investigación advierte de manera perentoria que el crecimiento de la población (o su contrario extremo: "el invierno demográfico" o envejecimiento de las personas) combinado con los patrones de producción y consumo poco sustentables están generando el deterioro del planeta a niveles sin precedentes, lo cual afecta principalmente a las regiones y personas más pobres y producirá los efectos más terribles en términos de temperaturas extremas y tormentas invernales sin límites.



De no emprender acciones urgentes –concluye el estudio–, la contaminación del aire y la circulación de patógenos y sustancias nocivas y tóxicas, que es actualmente la causa de seis a siete millones de muertes prematuras al año, seguirán generando efectos negativos en la salud.



De la bibliografía consultada para apoyar las reflexiones contenidas en esta columna, la mayoría –incluido el magnífico libro de Ulrich Beck: La sociedad del riesgo– coincide en advertir que la política medioambiental tradicional en cuanto percibe los primeros síntomas de deterioro lucha y se compromete; sin embargo, a la larga no puede satisfacer ni los estándares ecológicos ni los económicos, pues siempre acaba yéndose detrás de los procesos de producción nocivos.



Es decir, el problema radica en el hecho de que estas políticas se inician al final y no al comienzo, en el momento de seleccionar las tecnologías, los emplazamientos de complejos industriales, las materias primas, los ingredientes, el combustible. “Se trata de un saneamiento 'ex post facto' de los daños ambientales”.



Ahora mismo se indica como paliativo frente a la crisis ambiental “la necesidad inaplazable de evitar la propagación en el medioambiente de residuos y sustancias contaminantes 'hasta un grado determinado', a través de la instalación de tecnologías de evacuación de residuos contaminantes al final del proceso de producción”; emisiones potenciales son retenidas en las industrias y agrupadas de forma concentrada. Es decir, 'a posteriori'.



ALPHER ROJAS CARVAJAL