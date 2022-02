Del lenguaje en la política

Una buena parte, si no la totalidad del ejercicio y la gestión del proceso político para acceder al “favor ciudadano”, se basa en la comunicación personalizada interactiva, oral y/o a través de las redes sociales. Y como se trata de una relación de intercambio –siguiendo el razonamiento teórico de Noam Chomsky– “el lenguaje es un reflejo del pensamiento en un sentido profundo y significativo” y, por tanto, ocupa allí un lugar primordial. Este recibe de la vida individual y social –de la cual es expresión– los caracteres fundamentales de su funcionamiento y de su evolución.



(También le puede interesar: Las violencias nuestras de cada día)

En un proceso electoral las palabras adquieren extraordinario peso y significación porque son como códigos que traducen la batalla de las ideas al escenario público en el que se da la disputa por el poder. Al propio tiempo, la palabra de líderes y actores sociales y políticos se convierte en factor de presión con capacidad para imponer modas y usos expresivos (“mamola”), que tras su presentación en público continúan navegando en las mentes de las audiencias como gabarras sin rumbo en mares agitados, el hecho lingüístico ocupa en ellas un lugar preeminente.



Desde las Ciencias Sociales el examen de estos procesos ha contribuido –a través de su materia autónoma el “análisis del discurso”– a convertirlos en objeto de estudio para examinar la capacidad persuasiva o polémica como técnicas de la retórica, las cuales escudriñan el universo del tejido discursivo para una adecuada valoración del conjunto, tanto con perspectivas metodológicas como desde sus aspectos cualitativo-cuantitativos y, desde luego, la imagen expresiva para contribuir a la mejor comprensión de la exposición por el ‘hombre de la calle’.



Esa disciplina entiende por discurso político electoral “aquella presentación que tiene lugar en la situación política más amplia posible”, y cuya sobresaliente característica es que sus protagonistas (oradores, candidatos o líderes comunitarios frente a las manifestaciones populares) lo hagan de manera elocuente, con sindéresis pedagógica apropiada a las circunstancias y con conocimiento profundo de los temas, con la finalidad primordial de obtener su respaldo comicial, bajo tres premisas: inducir al ciudadano a votar, propiciar que vote por X y hacer que no vote por Y.

En un proceso electoral las palabras adquieren extraordinario peso y significación porque son como códigos que traducen la batalla de las ideas al escenario público. FACEBOOK

TWITTER

Un discurso de plaza pública es, en cierta forma, un producto publicitario cuyo objetivo último es también suscitar adhesiones más no como en el marketing comercial, sino desde perspectivas ideológicas y programáticas. Es decir, busca influir, motivar a la audiencia hacia un comportamiento definido: la adquisición del “producto” que se anuncia, no solo en sentido metafórico, sino construir una imagen positiva del candidato con base en la verdad verdadera o en la fortaleza de las ideas en un plebiscito o, simplemente, para favorecer el aura del candidato.



Al observar el desarrollo de los procesos que inspiran el mercado y la política, encontramos una simbiosis de doble vía, mutuamente energizante, con préstamos lingüísticos y filológicos en ocasiones convertidos en eslóganes que se proponen para impresionar y, en últimas, sugestionar y convencer a las audiencias cautivas de apropiarse de “una idea fuerza”, de un determinado producto o en defensa del bien común que, a su turno, son replicados en productos menores de propaganda política y en las convencionales charlas de cafetería.



Desde esta perspectiva, observar el desarrollo de la campaña presidencial en Colombia, en la cual –con notables excepciones– algunos de sus protagonistas dejan la sensación de padecer desequilibrios psicológicos, que debemos analizar con una crítica armada con los pertrechos del psicoanálisis, porque su discurso es una vitrina decadente de antigüedades e imprecaciones de baja laya, en las cuales se advierte la desvalorización paulatina o vertiginosa del lenguaje político y su ruina irremediable.



Cuando un candidato apela a usos lingüísticos desagradables y bruscos o a juicios conjeturales, verbigracia Rodolfo Hernández o la decadente uribista María Fernanda Cabal o Jenifer Arias y, últimamente, Óscar Iván Zuluaga con sus incoherencias ideológicas y sus brutales adjetivos contra sus adversarios, producen un estupor inquietante. Para no hablar del jefe de la ultraderecha, Álvaro Uribe Vélez, sus hilarantes palinodias y sus ordinarias locuciones, se compaginan con su empeño clientelista y de su versión edulcorada Fico Gutiérrez.



Por fortuna, tenemos en campaña talentosos expositores y formidables oradores cuya virtuosidad dialéctica los sitúa en la vanguardia del saber humanista, como el candidato presidencial progresista, Gustavo Petro (según todas las encuestas próximo presidente de Colombia), y cuyo proyecto de sociedad se propone formar un país democrático, moderno y productivo; otra personalidad de ideas claras y conocimiento del país es el docente y exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria que habla bien y es respetuoso de sus audiencias e ilustra con magníficos conocimientos.

ALPHER ROJAS C.

(Lea todas las columnas de Alpher Rojas en EL TIEMPO, aquí)