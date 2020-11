El magnicidio de Rafael Uribe Uribe: un crimen de Estado

El asesinato (el 16 de octubre de 1914) de la más grande y prestigiosa figura pública en la historia de Colombia —después del libertador Simón Bolívar— no fue producto de la acción “impremeditada” e insular de Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, oscuros instrumentos del odio, como sugiere la fabricada leyenda, sino un crimen de Estado. Un complot hábilmente planeado en las alturas del poder, tanto en sus detalles operativos como en el deliberado ocultamiento de la realidad, por la hegemonía conservadora (1886-1930) y su aliada estratégica la Iglesia católica, con apoyo de los terratenientes liberales, que constituían las formas prevalecientes de dominación en la electrizada atmósfera de la primera década del siglo XX.

A sus 20 años, la Universidad del Rosario le expidió el título de doctor en jurisprudencia. Entonces el país experimentó la presencia tribunicia del pensador, del ideólogo, del equilibrado estadista, gran orador y brillante polemista. Escribió libros sobre ciencias naturales y geopolítica y –mientras estuvo preso– construyó el Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones del lenguaje (1883). Ejerció el periodismo y desempeñó transitoriamente cargos diplomáticos –siempre en búsqueda de la paz y en defensa de la integridad y soberanía nacionales– y asistió a la Conferencia Panamericana de 1906. En el discurso de 1904 lanza la idea de fundar la Universidad Libre.



La guerrilla liberal tenía a su haber los éxitos parciales del puente de Peralonso, Gramalote y Teherán y la calma del posconflicto parecía una especie de tregua no declarada. Sorpresivamente llegaron los rumores del reagrupamiento del ejército conservador. Entonces, los oficiales de tropa Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera le propusieron a Vargas Santos anticipar la ofensiva, pero este respondió: “Si están triunfantes, ¿para qué quieren refuerzos? Es como decir: mándeme plata que estoy ganando”. Mientras llegaba la respuesta, el ejército conservador se presenta reagrupado y obtiene la victoria en la batalla de Palonegro (entre el 11 y el 25 de mayo de 1900), origen de la derrota de la guerrilla liberal en la guerra de los Mil Días y su proyecto político.



De la investigación historiográfica queda claro que las dinámicas de perturbación social y política que condujeron al magnicidio del general Rafael Uribe Uribe tuvieron su más decisivo pivote bajo los gobiernos del abogado cartagenero Rafael Núñez (entre 1880-1882, 1884-1886 y 1886-1888), quien habiendo llegado por el voto mayoritario del liberalismo incorporó al sector más recalcitrante del conservatismo a la alta burocracia estatal e implantó una antidemocrática centralización con la consigna de “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, orientada a “enterrar” la revolución modernista y modernizadora del liberalismo radical –1848-1885–.



Esta revolución había decretado la abolición de la esclavitud y puesto en vigencia la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, las libertades de palabra, de conciencia, de prensa y de cultos; creó la Expedición Botánica, promovió la mapificación del territorio nacional a cargo de la Misión Corográfica encabezada por Agustín Codazzi y Manuel Ancízar, e instituyó el régimen federal y creó la Universidad Nacional, entre otros muchos logros, tendientes a democratizar la sociedad.



Sin embargo, Núñez, un inteligente “seductor de mujeres y políticos”, frenó esas conquistas, retornó los privilegios a las élites plutocráticas y restableció e indemnizó al latifundismo confesional los bienes confiscados por los gobiernos radicales. Suscribió la Constitución de 1886 bajo el influjo neoescolástico de Miguel Antonio Caro –el más pujante y peligroso enemigo de las libertades públicas, según el investigador Eduardo Santa– y proclamó la muerte de la Constitución liberal de Rionegro (1863), con lo cual –según López Michelsen– “restauró el sistema político centralista y autocrático de la Colonia” (El Estado fuerte, 1968).



Superadas las confrontaciones militares en las que el general Uribe Uribe intervino en defensa de su partido y de la paz, suscribió el Pacto de Neerlandia (24-10-1902). Este tratado fue decoroso para los liberales, pues les reconoció su categoría de beligerantes y se acordaron garantías plenas para los comprometidos con la revolución. Al desmovilizar sus tropas, Uribe Uribe proclamó ante el país: “Despidámonos como soldados y preparémonos para saludarnos como ciudadanos”. Entonces su breve y brillante carrera, pletórica de cultura humanista, llega al Congreso de la República, donde despliega la gran energía de su voz solitaria para proclamar su ideario socialista.



Tenía la virtud de dignificar el debate y de elevar el nivel de la controversia, pero súbitamente se ve enfrentado, sin garantías, a la vocinglería estrepitosa de una bancada conservadora de sesenta miembros enardecidos. Entonces se impone su enorme autoridad y su erudición: “La política del liberalismo es la revolución sin sangre (…). Yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas (…)”.



Dos años después, el héroe de la guerrilla liberal, que encabezó el levantamiento civilizado de los radicales contra la regeneración nuñista y la opresión teocrática, caía sobre la acera oriental del Capitolio Nacional con su cara bañada en sangre y el cerebro destrozado.



Gabriel García Márquez dijo: “Mi personaje inolvidable es el general Rafael Uribe Uribe” y lo inmortalizó en su obra maestra bajo la insuperable metáfora del coronel Aureliano Buendía.



PS: El fallecimiento de Horacio Serpa enluta los sectores más sensibles y democráticos de la sociedad que tuvieron en sus principios social-demócratas y en su ética civil a uno de los adalides de la paz y la igualdad social. Como Rafael Uribe Uribe, Serpa fue un equilibrado estadista, gran orador y brillante polemista. Trabajé con él en diversas fases de su proceso político y percibí en su trayectoria pública la más elevada forma de existencia. Condolencias a su siempre amada Rosita, a Horacio José y paz en tu tumba.



