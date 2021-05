‘Chao, Duque, chao’, canta la juventud sin oportunidades

Las grandes movilizaciones populares de las últimas semanas, una puesta en escena cultural de las carencias y expectativas, en ciudades, pueblos y zonas rurales de Colombia, —por cierto— caracterizadas por su curso pacífico y la contagiosa alegría de los contingentes juveniles, no son meros agregados numéricos simbólicos, sino poderosos colectivos humanos con capacidad de integrarse e interactuar con solidaridad para el logro de propósitos comunes e indicarle a este atribulado país horizontes de paz y prosperidad.

Por ello, los integrantes de este nuevo movimiento social tienen ya un capital social acumulado que les justifica con creces el denodado esfuerzo de su convocatoria y el reconocimiento general a esa lealtad a toda prueba a marchar en el espacio público que dinamiza la emoción. Si se vieran precisadas a suspender sus acciones de reivindicación social —lo cual no sería un punto de llegada sino de partida—, el mundo ya se notificó de su huella significativa y de su ejemplar proceso de búsqueda de objetivos.



De paso, esas muchedumbres les han expedido partida de defunción a las fuerzas políticas tradicionales y a la ultraderecha guerrerista y despótica en el poder, que ya venían rezagados por el ritmo febril del tren de la historia. En el actual estado de degradación del discurso político, su ausencia de los grandes procesos de búsqueda de superación de las tensiones de largo plazo en la evolución de la sociedad y su falta de sintonía con la opinión y de comunicación constructiva en esta hora del país, las llevaron a su invisibilidad. Ese espacio puede ser copado por las nuevas mayorías que dejaron sentir su proyecto unitario desde el 21N. Son conscientes de que el poder se deriva, básicamente, de la capacidad de actuar en común. Como diría Noam Chomsky: “Una experiencia es algo de lo cual uno sale transformado”.



Bástenos decir que han tenido, como ninguna otra causa, una fuerza configuradora de estructuras que, probablemente, se va a ver reflejada en las próximas elecciones presidenciales y de congresistas, por la vía de redemocratizar la sociedad y modernizar las instituciones con espacios de equidad y justicia y vaciarlas de la podredumbre que hoy las corroe.



Tumbar un ministro y su reforma tributaria, más la de la salud —proyectos centrales en el modelo de ajuste estructural—, en un país que agencia un pasivo social enorme, y en el que hay estratos sociales menos favorecidos por la jerarquización del sistema social y económico (que ya produjo en el 2020 “la pobreza monetaria escaló hasta un 42,5% ”, y en la actualidad una de las brechas de desigualdad entre ricos y pobres más profundas y anchas en el mundo), es un acontecimiento que ya entró en la historia con la categoría de lo heroico. Como también quedará en la memoria de estas generaciones de ahora y las del futuro ese bello canto juvenil que resonó a lo largo de las movilizaciones: Duque Chao, Chao Duque: https://www.youtube.com/watch?v=BqY0aj31RHs.



El mundo democrático no podía menos que sorprenderse al apreciar el sereno y a la vez vibrante, indeclinable y llamativo desfilar de estudiantes, obreros, campesinos, la mayoría —si no la totalidad— de los ciento quince pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, ambientalistas e intelectuales, artistas, amas de casa y abuelos por estas calles grises de las metrópolis colombianas y de las maltratadas veredas campesinas, y que ese fenómeno colectivo haya brotado a plena luz del día, cual surtidor humano en todo su esplendor —como escribiera José Ortega y Gasset en su obra clásica La rebelión de las masas—: “Ese cromatismo interior de la gente sencilla y digna”.



Naturalmente, era de esperarse que la comunidad internacional también se estremeciera de horror por los excesos de la Fuerza Pública contra líderes sociales y excombatientes del conflicto interno armado (256 hasta hoy) que ya se habían reinsertado, así como por la nefasta acción de los vándalos, aunque nada distinto podría esperarse bajo el régimen de barbarie del uribismo y su séquito ultraderechista que ahora domina la opinión editorial de la Revista Semana. La reacción se dejó sentir esta misma semana de dolorosas masacres y abusos sexuales: https://www.eltiempo.com/mundo/europa/personalidades-de-america-y-espana-piden-cesar-violencia-en-colombia-590131.



Reconocidos centros de investigación y pensamiento, así como analistas políticos internacionales y los organismos multilaterales adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pusieron su lupa científica desde el campo sociológico sobre el proceso simultáneo de crisis y despertar que vive la sociedad colombiana, atraídos por la atipicidad de un proceso que moviliza tanta gente y tanta opinión y desata agitados debates académicos, en los que se busca identificar qué piensan esas mayorías del 80 % que respaldan el paro nacional.



Alpher Rojas Carvajal