¡Arriba los estudiantes!

Ante los múltiples acontecimientos que sacuden el orden sociopolítico del país, y ahora mismo determinan el curso del desarrollo institucional, al actual gobierno uribista y a sus aliados les caería muy bien una sociedad de relojes detenidos, refractaria a las transformaciones, y no una comunidad despierta que no “traga entero”, que reniega del anquilosamiento y promueve el dinamismo social, a la vez que enfrenta en la calle, a falta de escenarios más propicios, el punto de vista neoliberal dominante con voces nuevas de modernización y cambio social.

Que estudiantes y trabajadores asuman de forma racional y colectiva, con valor democrático, sin violencia física ni agresión verbal opiniones alternativas a la discursividad tradicional dominante, no sólo es una expresión del nuevo clima de civilidad y cultura política legado por el proceso de paz, sino un llamado a que los demás miembros de la sociedad se integren y participen responsable y activamente en el ejercicio ético de su propia libertad de elección política.



La nueva tendencia dinámica de la sociedad, estimulada por las movilizaciones de múltiples sectores sociales, está orientada a desligar el proyecto democrático del círculo esclerótico de la política establecida y al propio tiempo contribuir con su potencialidad a hacer efectivo el ideal de poner la política democrática al alcance de todo el mundo, sin exclusiones.



La Colombia de hoy –la que transita del posconflicto hacia la paz con justicia social– no es la misma que soportó ocho años (2002-2010) de autoritarismo estatal y despotismo caudillista. Esta Colombia –la de los catorce millones de votos por las fórmulas alternativas presidenciales y la de casi doce millones de sufragios contra la corrupción– demostró estar dispuesta a hacer presencia constante en los escenarios menos pensados para respaldar y hacer efectivas las demandas por más y mejores bienes públicos, materiales y simbólicos, del conjunto de la población más vulnerable y la modernización del país.



A su cabeza se ha puesto un movimiento estudiantil que se desplaza entusiasta y vigoroso por ciudades y carreteras desafiando las furias del clima, las arremetidas del Esmad y la infiltración cavernaria del Centro Democrático. Esto les ha valido a los jóvenes incurrir en gratuitos costos de reprobación, estigmatización y muchas veces ser criminalizados por la pequeña élite del poder.



Sus gigantescas y alegres acciones colectivas son juzgadas a partir de prejuicios e intereses corporativos que vieron peligroso su protagonismo, cuando una comisión de jóvenes universitarios controvirtió con sólidas sustentaciones –científicas, si se quiere– la artificiosa argumentación del equipo gubernamental y que le demostró a la arrogante tecnocracia oficial dónde estaban los recursos ocultos para atender sus justicieras demandas, sin otro objetivo que garantizar la sostenibilidad de la educación pública superior. Un sector, por lo demás en permanente déficit, en contraste con el incremento pavoroso de los recursos para la guerra.



La actitud coherente de estudiantes y trabajadores los vincula más bien a la realidad de los modernos sistemas democráticos y no al gamonalismo parroquial que pulula en las comisiones congresionales y en los círculos superiores del incoherente gobierno uribista.



La misma existencia de una expresión social colectiva de las magnitudes que hemos presenciado señala la insuficiencia democrática y el déficit cualitativo de los mecanismos de representación política establecidos. Vale decir. Estudiantes y trabajadores desempeñan hoy unos papeles complementarios y no sustitutivos al de otros agentes de intermediación, sobre todo partidos políticos y asociaciones de intereses. Solo que, como lo advirtiera en el aula de clase el maestro Gerardo Molina, “El universitario está obligado a mantener tensa la actitud crítica, no contra esto o aquello en concreto, sino la actitud en sí misma, como postura radical. La universidad no puede ser una fábrica de conformismos, especialmente de conformismos intelectuales”.



Desde luego, estas acciones tienen implicaciones de progresiva sociabilidad política y, por ello mismo, están llamadas a ejercer insoslayable influencia que, respaldada por la opinión pública, tarde o temprano se transformará en poder político, en nuevas identidades. Las marchas estudiantiles y sus consignas traducen un potencial político destinado a alcanzar decisiones vinculantes, pues tiene como efecto inicial el convencimiento de los miembros autorizados del sistema político.