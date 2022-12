Por su gran actualidad es muy recomendable el libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, titulado Cómo mueren las democracias. Los autores señalan que las personas autoritarias elegidas para el Gobierno hacen añicos las instituciones democráticas de dos maneras: algunas lo hacen de un plumazo, pero en la mayoría de los casos lo hacen paulatinamente. Al comienzo es casi imperceptible, todo parece normal. Pero “la erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos, por separado, se antoja insignificante: ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia.” Hay varios síntomas, entre ellos, un débil compromiso con las reglas del juego democrático, y la tolerancia o el aliento a la violencia.

El talante autoritario del presidente Petro es de sobra conocido. De ello dan testimonio muchos de quienes han sido sus cercanos colaboradores. En solo cuatro meses de su gestión empiezan a preocupar ciertos actos gubernamentales que deterioran la democracia y la vigencia del estado de derecho en el país. De continuar por este camino, podríamos estar entrando en un período de recesión democrática, de involución en nuestro desarrollo democrático.

Hechos al canto. Al menos tres hechos recientes generan justa preocupación sobre el talante democrático del actual gobierno. El atentado contra el principio básico de la separación de poderes que significa la tozuda imposición de la liberación de los integrantes de la Primera Línea que están siendo procesados por la justicia. La utilización de la reforma política para introducir mecanismos en contra de las minorías y claramente orientados para que el partido del presidente saque ventaja sobre sus adversarios, buscando crear condiciones propicias para perpetuarse en el poder. Las vergonzosas declaraciones en favor del golpista peruano del Sombrero Luminoso y en contra de la aplicación de la Ley y del respeto a la autonomía judicial de ese país.

La simpatía y la benevolencia, por decir lo menos, de Petro y sus adláteres con los actos violentos y vandálicos de la llamada Primera Línea son viejas y públicas. El compromiso con su impunidad, también. Primero le pidió al fiscal que los liberara, como si Petro fuera el sultán y el fiscal su servidor, y como si no existieran leyes, normas y procedimientos. Después introdujeron un mico en la Ley para otorgarle al presidente facultades discrecionales para indultarlos. Cuando el Congreso lo rechazó entonces introdujeron un parágrafo en un artículo para torcerle el pescuezo al espíritu de la Ley y abrir la posibilidad de esas liberaciones. Por último, crearon una Comisión de tres ministros con facultades sin límite —dizque “por su naturaleza” —, para impulsar y coordinar esas liberaciones.

Los miembros de la Primera Línea presos serán liberados como ‘voceros de paz’, figura que se aplica legalmente solo para facilitar diálogos de paz con grupos guerrilleros o para someter a bandas criminales del narcotráfico. Pero al no ser la Primera Línea ni lo uno ni lo otro, entonces se liberarán como si hicieran parte de una “organización humanitaria”. Vaya bofetón para sus víctimas, para el país y para el estado de derecho: la Primera Línea encumbrada como una “organización humanitaria”, a pesar de que quema vivos a policías, que mata civiles, que secuestra, que tortura, que incendia buses, que destruye infraestructura pública, etc, etc. Qué duro golpe a la institucionalidad democrática.

De otro lado, en su proyecto de reforma política el Gobierno busca ventajas electorales que le serán útiles incluso para las próximas elecciones regionales. Al patentar las alianzas políticas entre partidos grandes y permitir el transfuguismo interpartidista por una vez, el partido del Gobierno busca consolidarse como principal opción electoral en el futuro inmediato. Esto podría tener como consecuencia la desaparición de los partidos pequeños que hoy tienen como opción de supervivencia electoral la estructuración de alianzas entre ellos. Cambiar desde el Gobierno las reglas de juego democrático en provecho propio deteriora la democracia y es una maniobra recurrente de regímenes con rasgos autoritarios.

Finalmente, es una vergüenza que ante la opinión pública mundial nuestro Gobierno se haya puesto del lado de quien dio en Perú un chapucero golpe de estado contra la democracia. Cerrar el Congreso, disolver los Altos Tribunales y arrogarse facultades dictatoriales no fueron suficientes atentados contra la democracia que merecieran la condena por parte de Petro. Antes, por el contrario, exigió la liberación del golpista cuando fue justamente arrestado por la justicia peruana. Esto genera muchas dudas sobre el talante democrático de nuestro Gobierno, lo que sumado a todo lo anterior —y a otras perlas— nos pone ante la duda acerca de si en Colombia estaremos entrando en una recesión democrática.

