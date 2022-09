Inseguridad total

Ha pasado ya un mes de instalado el nuevo gobierno, y aunque ha hecho anuncios sobre algunos temas fundamentales para el país, como sus equivocadas políticas tributarias, energéticas, laborales y de paz, todavía no nos ha dicho cuál será su política de seguridad nacional. A no ser que sus anuncios sobre la eliminación de la extradición, la suspensión de los bombardeos a los campamentos de los grupos criminales, la cancelación definitiva de la erradicación de los cultivos de coca y la suspensión de las intervenciones del Esmad constituyan su política de seguridad.

Su anunciada política de ‘paz total’ debería ir acompañada de una política de seguridad total, pero no ha sido así. Ha preferido referirse al trajinado y vaporoso concepto de seguridad humana, que abarca todo pero no define nada. Sus anuncios dan a entender que vamos a una parálisis de la acción de la Fuerza Pública, como columna vertebral de su política de seguridad. Muy preocupante.

Característica principal de este nuevo gobierno es un gran pragmatismo en la mecánica política, que le garantiza a corto plazo gobernabilidad con holgadas mayorías en el Congreso, y al mismo tiempo una gran ideologización en la estrategia política, con lo que pierde el sentido de realidad y entra al terreno del absurdo. Pragmatismo en la mecánica e ideología en la estrategia, para hacer muy bien lo que está muy mal.

Este gobierno tiene una visión ideológica de la seguridad. Para el radicalismo de izquierda, el criminal es víctima de una sociedad que lo margina y lo excluye, razón por la cual para acabar la violencia hay que dialogar con el criminal y convencerlo de que acepte la oportunidad de incorporarse a la sociedad que lo ha excluido. En esta receta son inconvenientes y contraproducentes el uso de la fuerza del Estado, el ejercicio de la autoridad y la represión. Lo que cuentan son los argumentos piadosos y las muestras de buena voluntad y de comprensión por parte del Gobierno.

Esta visión ideológica del crimen es lo que explica por qué el Gobierno, en desarrollo de su política de ‘paz total’, les ha ofrecido a las bandas del narcotráfico, guerrillas incluidas, tantas gabelas sin exigirles nada a cambio: no extradición, no erradicación de coca, no bombardeos, espacios de concertación y diálogo. En su visión ideologizada, o sea, fuera de la realidad, estos gestos de buena voluntad van a convencer a las bandas criminales de renunciar al crimen y al delito, y volverse buenos muchachos respetuosos de la ley.

El Gobierno tiene la convicción ideológica de que lo correcto es lograr la paz con demostraciones unilaterales de buena voluntad, suprimiendo los elementos de coacción. Se equivoca. La historia demuestra que, en casi todas las negociaciones, los gestos unilaterales anulan una importante carta de éxito para negociar, y son una invitación al chantaje. En realidad son la presión y la fuerza las que obligan a negociar. Reducir y aliviar la presión reducen el incentivo de la contraparte para negociar seriamente. En dos palabras, sin una política de seguridad fuerte no hay política de paz exitosa.

Más temprano que tarde el Gobierno se va a estrellar contra la dura realidad: con una Fuerza Pública paralizada y desmoralizada, unas bandas criminales a sus anchas y unos incentivos perversos que favorecen el narcotráfico, no habrá paz sino un desorden público fuera de control y un auge de la criminalidad y la violencia. Ya lo estamos viendo. Si acaso, uno que otro capo se entregará para seguir delinquiendo desde la cárcel, y algunos viejos guerrilleros se desmovilizarán. Pero continuará activo y repotenciado el narcotráfico, que es la causa eficiente de la violencia en Colombia, y con un Estado debilitado nuevas bandas criminales y nuevas disidencias guerrilleras coparán los espacios y las nuevas oportunidades para delinquir. Inseguridad total.

ALFREDO RANGEL