Falsa tregua

El Gobierno sigue confundiendo sus deseos con realidades, y cuando la realidad se muestra contraria a sus deseos, entonces sus pomposos anuncios pierden credibilidad y se deteriora su confianza entre la opinión. Sucedió en el caso del anuncio de la compra de los aviones de combate a Francia, que se divulgó como un hecho, para después recular y anunciar que no se hizo la compra ni con Francia ni con Suecia, país este último –excelente alternativa– del que la opinión no se había enterado de que estaba entre los dos proponentes finalistas. A la postre, solo humo.



Con el anuncio del cese del fuego sucedió algo similar. El Gobierno lo presentó como un hecho cuando no lo era. Sus voceros lo divulgaron como un cese del fuego multilateral y acordado, cuando en realidad era unilateral y decretado. Hasta hoy no existen documentos firmados por el Gobierno y cada una de las cinco bandas criminales con los términos, las condiciones y los protocolos acordados para ese cese del fuego. Solo hay un anuncio del cese del fuego unilateral del Gobierno contra esas bandas y una cordial invitación a ellas para que acepten cesar sus acciones violentas.

El Eln desmintió al Gobierno señalando que con ellos no se había acordado nada. Las otras bandas corrieron a aceptar tan generosa oferta que formaliza lo que ya venía ocurriendo, la caída de las acciones ofensivas del Estado contra ellas. Las autodenominadas Farc-Ep han respondido a esa invitación del Gobierno ordenando a sus estructuras “el cese inmediato de todas sus acciones ofensivas contra el Estado”. Nada más.

Aun en el improbable caso de que el Gobierno les exigiera a esas bandas cesar el enfrentamiento entre sí y ellas lo aceptaran, será imposible de verificar su cumplimiento. FACEBOOK

Como no hay documentos escritos que señalen el alcance del compromiso de cada una de las partes con el cese del fuego, el anuncio gubernamental de su carácter “bilateral” será interpretado, como lo han hecho las Farc-Ep, como un cese de las acciones ofensivas del Estado contra cada una de las bandas, de una parte, y de cada una de esas bandas contra el Estado, de otra parte.

En consecuencia, quedan por fuera de ese compromiso las acciones ofensivas de las bandas entre sí, y contra otras bandas que no aparecen en la invitación del Gobierno. También quedan por fuera de ese compromiso las acciones ilegales de las bandas que, sin embargo, no constituyen ataques armados contra el Estado, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas, etc. Y, más grave aún, también quedan por fuera de ese compromiso las acciones violentas de esas bandas contra la población civil, como el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de menores, el secuestro, el desplazamiento y el confinamiento forzoso de poblaciones, la extorsión, etc.

Vaya tregua. Pero, si se mira bien, ella sería la formalización rimbombante de lo que ya hay ahora. Porque lo que el país ha estado presenciando es un notorio cese de las acciones ofensivas del Estado contra las bandas criminales y una fuerte caída de los ataques de esas bandas contra la Fuerza Pública. Y, al mismo tiempo, un gran incremento de los enfrentamientos entre todo tipo de bandas criminales a lo largo y ancho del país, por el control de territorios, de zonas de cultivo de coca, de rutas de narcotráfico, de áreas de minería ilegal, de ollas de microtráfico, etc. Y todo esto se expresa en el aumento de las masacres, del asesinato de líderes sociales, del confinamiento y el desplazamiento de poblaciones, etc.

Así, pues, la balacera va a continuar. Aun en el improbable caso de que el Gobierno les exigiera a esas bandas cesar el enfrentamiento entre sí y ellas lo aceptaran, será imposible de verificar su cumplimiento, pues el botín criminal que está en disputa es el más grande de toda nuestra historia, las bandas que han quedado por fuera podrían ser subcontratadas para continuar la reyerta, no hay ninguna amenaza real que las obligue a dejar de delinquir y saben que la supuesta paz total es algo que le interesa más al Gobierno que a ellas mismas.

