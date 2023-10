Elecciones bajo fuego

Aunque el Gobierno Nacional se empeñe en negarlo, los hechos son tozudos: la campaña electoral en curso ha sido contaminada por una creciente y descontrolada ola de violencia en más de una docena de departamentos del país. Es otra evidencia más del fracaso de la política de Paz Total, ratifica la inexistencia de una política de seguridad nacional, y es consecuencia de la inmovilización de las Fuerzas Militares y de la Policía en el país.



(También le puede interesar: Cuatro crisis juntas)

Lo más grave es que este renovado auge de la violencia nos retrocede a situaciones que vivimos décadas atrás y que creíamos ya superadas. Estamos presenciando de nuevo el copamiento del poder local por grupos armados ilegales, como parte de su estrategia de control territorial y de sometimiento de la población.

En efecto, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la MOE y muchos medios de comunicación han denunciado la multiplicación en muchas regiones de hechos de violencia y de amenazas de grupos armados criminales contra dirigentes y activistas políticos, candidatos a alcaldías y concejos municipales, líderes comunitarios y dirigentes sociales.

Se habla de auténticas peregrinaciones de candidatos hacia los campamentos de los grupos armados en busca de su aval para poder hacer campaña en su municipio. FACEBOOK

TWITTER

Según la Defensoría del Pueblo, el número de municipios donde se han presentado hechos de violencia armada relacionada con el proceso electoral aumentó en un 39 % comparado con el de las anteriores elecciones locales de 2019. Ahora hay 399 municipios en riesgo de violencia, o sea, uno de cada tres municipios del país. De ellos, 113 están en situación de riesgo extremo y 286 tienen un alto riesgo de violencia. Esa entidad denuncia que en los 7 primeros meses del presente año, entre enero y julio, se presentaron 173 casos de violencia política, y se multiplicaron en los 2 últimos meses, en agosto y septiembre, cuando ocurrieron 204 casos. Según la MOE, la presente violencia electoral es la más alta de los últimos 16 años, habiendo aumentado los casos un 92 % con respecto a los del ciclo electoral de 2019. Esta entidad ha registrado 324 amenazas, 50 atentados, 8 asesinatos y 4 secuestros. Los candidatos a las alcaldías han sido los más afectados por esta nueva ola de violencia.

En los municipios que padecen esta violencia son los grupos al margen de la ley los que impusieron las reglas del juego electoral. Ellos son los que establecieron las condiciones para que alguien pudiera ser candidato a la alcaldía o al concejo municipal. Y, por supuesto, ellos eran los que aceptaban o vetaban candidatos, determinaban quién podía hacer campaña electoral y quién no. Quienes no se sometieran a sus condiciones podían sufrir las consecuencias de su accionar criminal. Se habla de auténticas peregrinaciones de candidatos hacia los campamentos de los grupos armados en busca de su aval para poder hacer campaña en su municipio. Pero los grupos armados no solo vetaron candidatos, también vetaron partidos, siendo el Partido Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical, los que sufrieron un mayor número de vetos de organizaciones violentas.

Como ya lo vimos en el pasado, es obvio que esta violencia no la ejercen esos grupos criminales inútilmente o por mero capricho. Es parte de una estrategia de copamiento del poder local. Lo hacen para tener influencia en las futuras administraciones locales, para tener sus agentes en la burocracia municipal, para lucrarse con los presupuestos de inversión, para participar como socios de la contratación pública. En esto el Eln y las Farc son precursores y tienen una larga experiencia. Y los otros grupos narcotraficantes han sido sus aventajados alumnos.

Después de las elecciones del próximo domingo, la gran pregunta es en cuántos de esos casi 400 municipios cuyos candidatos a las alcaldías y a los consejos municipales fueron sometidos a las presiones violentas tendrán los grupos criminales efectiva injerencia en las futuras administraciones locales. Lo que sí podemos afirmar es que este nuevo fortalecimiento de los grupos criminales derivado de su creciente penetración en los poderes locales va a actuar como un incentivo más para no tomar en serio las negociaciones de paz con el gobierno Petro. Es mejor seguir con el negocio, socio.

ALFREDO RANGEL

(Lea todas las columnas de Alfredo Rangel en EL TIEMPO, aquí)